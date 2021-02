Obraz nie odstawający z poza monotonnej rutyny dzięki sporadycznej reżyserii aktora – Dennisa Hoppera 8

Bob Hodges (Robert Duvall) jest oficerem policji z Los Angeles z długoletnim doświadczeniem. Bacznie stoi na straży prawa i stara się godnie je reprezentować nawet wtedy, gdy dla osiągnięcia efektu nie ma innego wyboru i czasem musi nagiąć bądź złamać kodeks policyjny. Ostatnią rzeczą, której pragnie Hodges, to powrócić na ulice i rozpracować gangi z mieścin Los Angeles. Do pomocy przydzielony mu zostaje niedoświadczony, łatwowierny i chełpliwy nowicjusz – Danny McGavin (Sean Penn).

Barwy (1988) - Robert Duvall

Podczas gdy dla Hodgesa jako faceta, który zna temat, nic w świecie konfliktu między gangami i policją nie jest zaskoczeniem, to młody McGavin kieruje się zasadą „albo my, albo oni”, co w zastosowaniu tego zdania z praktyką w starciu z gangami okazuje się chybioną maksymą. Gliniarze poznają świat gangów i młodych ludzi, dla których bycie członkiem gangu jest jedyną receptą dla zdobycia „familii”. Stróże prawa skupiają się także na zasadach i relacjach gangsterów i dochodzą do przyczyny sporu dwóch rywalizujących ze sobą tytułowych gangów – „Niebieskich” i „Czerwonych”, Danny zaś w międzyczasie zakochuje się w dziewczynie z tego środowiska. Klasyfikacja na „tych dobrych” i „tych złych” już nie istnieje. Narasta niepewność i niemoc. Narzucona zostaje sieć niepokoju i wpływów, która ma związek z motywem narkotykowym.

Widz może dojść do wniosku, że „Kolory” to kryminał bazujący na strukturze, gdzie dwóch policjantów, których dzieli bariera wiekowa oraz zawodowa, razem pracują nad sprawą przestępczości zorganizowanej. W charakterze tematyki filmu nie ma miejsca na romansowanie członków gangu czy stawiania policji w lepszym świetle. Młodzi gangsterzy tłumaczą swoje postępowanie świadomością przynależności do grupy, w której ktoś w końcu o nich zadbał. W zamian za to muszą być wierni i bezkompromisowi. Przekonująco w tych realiach wydarzeń wypada duet idealnie zgrany – Penna i Duvalla. Sceny, w których ich postaci prowadzą dyskusję, budzą emocje.

Barwy (1988) - Sean Penn (I)

Scenariusz filmu napisał Richard Di Lello, jednakże Dennis Hopper nalegał na poprawki, by nadać mu głębszy przekaz. Di Lello skoncentrował się na życiu handlarzy narkotyków w Chicago, a koncepcją Hoppera była opowieść o komitywie między gangami. Scenariusz przerobił Michael Schiffer, który przeprowadził historię do Los Angeles i przedstawił nam sylwetki gangsterów. Do filmu zatrudniono nawet prawdziwych członków gangów jako statystów, a także ochroniarzy ekipy filmowej.

„Kolory” to opowieść o ewenemencie tamtejszych ludzi ulicy i przedstawienia ich życiu dwóm policjantom. Miłośnicy muzyki gangsta rap docenią, że w tle filmu pojawiają się utwory z tego gatunku, a koneserzy tego typu kina gatunkowego powinni odnaleźć w tym obrazie interesujące ich wątki.