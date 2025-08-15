To fajne kino drogi, choć jakościowo nieco gorsze od, na przykład, późniejszego o rok "Autostopowicza". 5

Ostatni postój z 2006 roku oferuje widzom klaustrofobiczną aurę i poczucie niepokoju. Główna bohaterka, Nicole (Jaimie Alexander), zostaje uwięziona przy odległym i zrujnowanym parkingu w zapomnianych rejonach hrabstwa Santa Clara. Poczucie osaczenia potęguje fakt, że do najbliższych domostw jest aż 60 mil. Właśnie podczas tego postoju, w nieprzyjaznym, pustynnym otoczeniu, znika jej chłopak. Dziewczyna, zmuszona działać w desperacji, zaczyna odkrywać mroczną historię tego miejsca, co wciąga ją w spiralę dramatycznych wydarzeń. To właśnie ta desperacka walka o przetrwanie, w której wystraszona Nicole musi stawić czoła mrocznemu i nieprzyjaznemu antagoniście podróżującemu starym pickupem Forda, staje się napędem tej ponurej opowieści.

Film nie jest przesadnie straszny. Sceny gore, które się pojawiają, są dość mocne i dosadne. Niestety w produkcji jest dużo klisz i trochę nielogiczności. Irytujący bohaterowie podróżujący kamperem dodatkowo osłabiają napięcie, utrudniając wczucie się w ich położenie. Scenarzyści, włączając do fabuły inne postacie – w postaci duchów Tracy (Deanna Russo) i oficera Deacona (Joey Lawrence) – wprowadzają wątek nadprzyrodzony, który sprawia, że narracja staje się bardzo zaplątana. Zamiast dodawać grozy, te elementy sprawiają wrażenie, że film trochę się pogubił i nie do końca wie, jaką historię chce opowiedzieć. Moim zdaniem to właśnie te fragmenty powodują, że poza schematyczną strukturą traci się na spójności.

Film, który został przeznaczony na rynek wideo, może na szczęście poszczycić się solidnymi aspektami technicznymi. Reżyseria Johna Shibana jest poprawna, choć jego scenariusz (którego jest również autorem) gmatwa się, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy wprowadzane są wspomniane treści paranormalne. Zdecydowanie na plus wyróżnia się sprawny montaż Richarda Byarda, nadający akcji odpowiednie tempo i budujący napięcie.

Ostatni postój można obejrzeć i ma swój urok, głównie dzięki mocnej kreacji głównej bohaterki oraz budowanemu napięciu klaustrofobicznego uwięzienia. To fajne kino drogi, trochę gorsze jakościowo od, na przykład, późniejszego o rok Autostopowicza. Jednak dla widza, który szuka spójnej historii, film może okazać się zbyt schematyczny i chaotyczny, z wątkami, które nie do końca pasują do siebie. Pomimo tych wad jest to pozycja, którą warto zobaczyć, by docenić jej specyficzny klimat.