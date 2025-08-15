Ostatni postój

Młoda dziewczyna wraz ze swoim chłopakiem wyrusza samochodem do Los Angeles. W czasie postoju orientuje się, że jej chłopak zniknął, a ona sama stała się obiektem prześladowań psychopaty.
Ostatni postój z 2006 roku oferuje widzom klaustrofobiczną aurę i poczucie niepokoju. Główna bohaterka, Nicole (Jaimie Alexander), zostaje uwięziona przy odległym i zrujnowanym parkingu w zapomnianych rejonach hrabstwa Santa Clara. Poczucie osaczenia potęguje fakt, że do najbliższych domostw jest aż 60 mil. Właśnie podczas tego postoju, w nieprzyjaznym, pustynnym otoczeniu, znika jej chłopak. Dziewczyna, zmuszona działać w desperacji, zaczyna odkrywać mroczną historię tego miejsca, co wciąga ją w spiralę dramatycznych wydarzeń. To właśnie ta desperacka walka o przetrwanie, w której wystraszona Nicole musi stawić czoła mrocznemu i nieprzyjaznemu antagoniście podróżującemu starym pickupem Forda, staje się napędem tej ponurej opowieści.

Film nie jest przesadnie straszny. Sceny gore, które się pojawiają, są dość mocne i dosadne. Niestety w produkcji jest dużo klisz i trochę nielogiczności. Irytujący bohaterowie podróżujący kamperem dodatkowo osłabiają napięcie, utrudniając wczucie się w ich położenie. Scenarzyści, włączając do fabuły inne postacie – w postaci duchów Tracy (Deanna Russo) i oficera Deacona (Joey Lawrence) – wprowadzają wątek nadprzyrodzony, który sprawia, że narracja staje się bardzo zaplątana. Zamiast dodawać grozy, te elementy sprawiają wrażenie, że film trochę się pogubił i nie do końca wie, jaką historię chce opowiedzieć. Moim zdaniem to właśnie te fragmenty powodują, że poza schematyczną strukturą traci się na spójności.

Film, który został przeznaczony na rynek wideo, może na szczęście poszczycić się solidnymi aspektami technicznymi. Reżyseria Johna Shibana jest poprawna, choć jego scenariusz (którego jest również autorem) gmatwa się, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy wprowadzane są wspomniane treści paranormalne. Zdecydowanie na plus wyróżnia się sprawny montaż Richarda Byarda, nadający akcji odpowiednie tempo i budujący napięcie.

Ostatni postój można obejrzeć i ma swój urok, głównie dzięki mocnej kreacji głównej bohaterki oraz budowanemu napięciu klaustrofobicznego uwięzienia. To fajne kino drogi, trochę gorsze jakościowo od, na przykład, późniejszego o rok Autostopowicza. Jednak dla widza, który szuka spójnej historii, film może okazać się zbyt schematyczny i chaotyczny, z wątkami, które nie do końca pasują do siebie. Pomimo tych wad jest to pozycja, którą warto zobaczyć, by docenić jej specyficzny klimat.

Justyna007 7

[7/10] Dobry – Trzyma w napięciu, a głupota głównej bohaterki skłania mnie do kibicowaniu psychopacie. Ten rodzaj filmu nazwałabym "akcja – o życie" a nie "horror".

banan499 2

ała. – film potrafi zaboleć. nie polecam absolutnie nikomu ;\

chelseak2 6

SCENA Z POLICJANTEM = MROKI PAMIĘCI !!! – HEHEHEHE . PATI24 , MASZ RACJĘ TA SCENA POPROSTU ZWALA Z NÓG , ALE ZE ŚMIECHU :) . WIDZĘ ŻE CIEBIE TEŻ TO BARDZO ZABOLAŁO. JEŚLI CHODZI O MÓJ TEMAT TO POPROSTU ZOBACZCIE SCENĘ W FILMIE "MROKI PAMIĘCI" TAKŻE ISTNA KASZANA W JEDNEJ SCENIE ( Z OKNEM ) .
OGÓLNIE NIEZŁY ALE TAKIE SCENY NIE POWINNY SIĘ POJAWIAĆ W FILMACH… SAMI OBEJRZYJCIE !!! MYŚLĘ ŻE SPOKOJNIE MOŻNA DAĆ 6/10

pati27

oddajcie mi czas za ten film i kase za prad :) 1/10 – uwielbiam horrory ale jak takie cos ie oglada to mi sie rzygac chce, beznaadzieja zenada, wszystko to kedys bylo drewniani aktorzy, a scena z przejechanym policjantem to szczyt glupoty i nonsensu. z dala od tego filmu

Tomassh pati27

Czy ten film w Ameryce wydano TYLKO na DVD? Przed chwila ogladalem zwiastun i tak z niego wywnioskowalem. Jesli w Ameryce wydano go tylko na DVD to naprawde musi to byc gowniany film. Choc zwiastun jest SUPER :] i bym sobie ogladnol ten film :]

pati27 pati27

nie sugeruj sie zwiastunem bo one zawsze pokazuja w ciagu 3min najlepsze sceny z filmu 90min, a u nas chyba tez wyjdzie to na dvd

HouseMeister 3

Tylko dla koneserow!! – Obejzalem sobie ten film, z duzymi nadziejami na to ze bedzie trzymal pod napieciem i bedzie ciekawy i nieoczekiwany przebieg wydarzen… jednak, bardzo sie zawiodlem. Napiecie maleje z biegiem filmu, a wydarzenia… hmm, akcja rozgrywa sie na parkingu (przez caly film) … glowni bohaterowie blyszcza bardzo niskim IQ a w dodatku maja tendencje do schizofrenii (i to bez dragow)… krew sie leje… akcja biegnie malo skomplikowanie. Rezyser czesto uzywa wymuszonych scen, by film nie stracil watku a zeby cos sie dzialo (na sile), czesto podkreslajac glupote postaci.
Jest wiele lepszych filmow… jak nie musicie to lepiej nie ogladajcie. Jedyne co w miare mi sie tam podobalo to muzyka (mimo ze nie jestem zwolennikiem tego rodzaju) i tylko dla tego dalbym tu ocene 3 (na 10).

