Andrzej Trzos - Rastawiecki postanowił złośliwie zdekomponować ogólnie przyjętą przez władze dyrektywę wplatania w nurt kinematograficzny elementów dobrze widzianej i tu propagandy sukcesu

"Tak wyglądała za życia." - przypomina śledczy. Okazana fotografia przedstawia młodą i atrakcyjną dziewczynę. Stanisława Czermienia milicja zgarnęła niebezpodstawnie. Znaleziona w rzece denatka została zdeflorowana, a przedtem pobita. Dziewczyna trzymała w zaciśniętej dłoni kartkę z nazwiskiem, jakie nawet na Dolnym Śląsku należało do niepowtarzalnych. Czermień niedawno skończył odsiadkę. Milicja zaczęła rutynowe śledztwo od najbardziej podejrzanego ogniwa. Stanisław miał niesławną przeszłość i obfitą kartotekę wydobytą z kryminalnych archiwów. W zakończonej wyrokiem sprawie zamknięto tylko jego, choć wielu innych było w nią zamieszanych. Z braku dowodów tymczasem prokuratura wypuszcza Staszka na wolność. On sam jednak ma pewne podejrzenia związane z okolicznościami morderstwa. Nienotowany dotąd młodszy brat Witek mógł być pośrednio zaplątany w proceder gwałtów na młodych dziewczynach. "Odstał od nas...już prawie dwa lata..." - drwi dawny znajomy Staszka na jego widok. Szemrany typ może naprowadzić przezornego brata na trop nie do końca świadomego konsekwencji Witolda. Stanisław swoje odcierpiał i woli "odstać" od wrocławskiego półświatka, trzymając na dystans jego namolnych prowodyrów.

Wczytywanie... Trąd (1971) - Zygmunt Malanowicz, Henryk Hunko, Jerzy Matałowski, Andrzej Mrozek (I), Krzysztof Wiktorczyk

"Chcę uratować tego szczeniaka. Ja wiem, co to jest więzienie." - irytuje się Staszek. Mężczyzna cierpliwie szuka dawno niewidzianego Witka. Dolnośląski światek przestępczy niechętnie udziela informacji nawet "swojakom". Tu dyskrecja jest nieodzowna, jeśli chce się egzystować życiem wolnego ptaka, nie oczekując konsekwencji karnej recydywy. Stanisław niby przylgnął do tego zwartego i lojalnego wewnętrznie środowiska. Teraz traktują go tu jednak niczym obcego. Mężczyzna zrewidował swoje "dokonania" życiowe i chce z nimi ostatecznie zerwać. Los jednak nie pozwala skutecznie zamknąć wstydliwego rozdziału. Witek zbliżył się w swojej naiwności do ferajny, która nie daje szans porzucenia przestępczych skłonności. Chłopak nie rozumie tej prawidłowości, coraz łatwiej przybierając zdegenerowane cechy swoich mocodawców. "Jak nas wsypiesz, to koledzy wyślą te zdjęcia do szkoły." - uświadamia dziewczynę Witka jeden z jego "herbatników". Chłopak wytraca powoli hamulce moralne, sprowadzając do jaskini rozpusty ledwie poznane ofiary. Milicja jest na tyle silna, żeby uprzykrzyć życie Staszkowi, bezradna jednak, gdy trzeba rozbić bezwzględny gang gwałcicieli.

Andrzej Trzos - Rastawiecki u progu lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku postanowił złośliwie zdekomponować ogólnie przyjętą przez władze dyrektywę wplatania w nurt kinematograficzny elementów dobrze widzianej i tu propagandy sukcesu. "Trąd" jest pierwszym krokiem wykonanym na tej nonkonformistycznej i dość chropowatej drodze artystycznej. Rastawiecki nie dokonał cudu, przedstawiając zaledwie kolorową galerię osobliwości półświatka "środkowego PRL-u", którą system przodującego postępu najchętniej by ukrył na zapleczu lub w ogóle wymazał ze świadomości społecznej. Surowe i pozornie nieefektowne świadectwo utrwalone tryptykiem ("Trąd", "Skazany", "Zapis zbrodni") ręki reżysera, który stał daleko od "świecznika" polskiej kinematografii i nie zgarniał seryjnie prestiżowych nagród oraz światowych splendorów, pozostawi dorobek filmowy ówczesnej epoki we wdzięcznej pamięci koneserów. Wszak rysy na monolicie nieobce są żadnemu ze spiżów. A te wyraźnie dostrzegalne będą tylko jego ponadczasową ozdobą.