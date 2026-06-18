Oddając rys obyczajowy epoki przełomu małej stabilizacji oraz propagandy sukcesu, "Poślizg" uwypukla stan zaniku norm obyczajowych, które nie są przypisane wyłącznie do konkretnych realiów społecznych

"Byłby szlagier, a tak tylko trzy zdaniowa notatka" - marudzi kolega po fachu. Marek był świadkiem wypadku, w którym kierowca omal nie przejechał zjeżdżającego na sankach dzieciaka. Na szczęście wszystko skończyło się pomyślnie. Współpracownik nie może jednak odżałować zmarnowanej szansy na "barwny" reportaż. Trzydziestoletni Marek jest z zawodu fotografem. Będąc na miejscu zdarzenia, mógł przecież cyknąć kilka zdjęć dla prasy. Nie zrobił tego, bo chwilowo jest zaprzątnięty innymi sprawami. "Mam być twoją żoną? Przecież wiem o tobie tylko tyle, co na karcie choroby" - studzi emocje pielęgniarka Halina. Marek niedawno trafił na oddział ratunkowy. Wszędobylski fotoreporter być może się komuś naraził, doznając urazu głowy. W szpitalu to właśnie Halina zaopiekowała się chorym. Tak narodziła się wzajemna fascynacja, a może i głębsze uczucie. Marek jest "latawcem" i liczne miłostki nie są mu obce. W swoim mieszkaniu urządził atelier, gdzie fotografuje akty kobiece. Halina nieopacznie natknęła się na takie zdjęcia, stąd oferta małżeństwa zostanie przyjęta z powagą, na jaką zasługuje. Zwłaszcza, że na trop kochanków wpada zazdrosny mąż Haliny - lekarz tego samego pogotowia.

Wczytywanie... Poślizg (1972) - Barbara Sołtysik, Jan Englert (I)

Marek nie jest krezusem. Mimo to bywa operatywny. Zwykle nosi ze sobą "tomik wierszy Jesienina i szczoteczkę do zębów". Chcąc jednak zaimponować Halinie, próbuje przyjąć postawę faceta zaradnego. Okazja nadarza się sama. To życie podsunęło Markowi ryzykowny i daleki od norm etycznych plan. Wystarczy rozlać trochę oleju na wirażu jakiejś drogi, zepchnąć z masywu sanki z upozowaną figurą dziecka i wypadek gotowy. Zawsze znajdzie się jakiś pirat drogowy, który wystraszy się własnego czynu i nie udzielając pomocy ofierze czmychnie z miejsca zdarzenia. Wtedy Marek sfotografuje przestępcę, a następnie ustali jego dane. Taki ktoś będzie łatwym obiektem szantażu. Marek wykazuje dosyć tupetu, by zrealizować zuchwałe zamiary. Zresztą sam ma nóż na gardle. Zdradzony mąż Haliny nakrył kochanków in flagranti. Halina prawdopodobnie zechce wrócić na małżeńskie łono. Aby odzyskać kochankę, Marek musi zagrać va banque. "Chciałem ci spojrzeć w twarz i rzygać mi się chce." - cedzi przez zęby fotograf, który osaczył swoją ofiarę. Okazał się nią całkiem majętny mężczyzna. Taki na pewno zgodzi się zapłacić za milczenie. Marek dotąd żył szybko. Nie miał czasu oddawać się refleksjom nad swoim pełnym dróg na skróty życiem. Ale żeby tak łatwo wystawiać cenzurki innym, zwłaszcza niewinnym....

Poślizg to preliminarium do rozlicznych potem dokonań duetu Jan Łomnicki/Jan Englert. Większość z nich należała do wydarzeń udanych. Film autorstwa i wykonawstwa obu panów zrealizowany w 1972 roku również nie spada poniżej przyzwoitego poziomu twórczego. Oddając rys obyczajowy epoki przełomu małej stabilizacji oraz propagandy sukcesu, uwypukla on stan zaniku norm obyczajowych, które nie są przypisane wyłącznie do konkretnych realiów społecznych. "Czego pan w końcu chce?" - zastanawia się postawiona pod ścianą ofiara wypranego z zasad moralnych Marka. On sam chyba nie zna odpowiedzi nawet na tak proste pytanie. Z domu zapewne nie wyniósł podobnych wartości. W tomikach wierszy Jesienina nie napotkał zaś autorytetów, jakich by pragnął naśladować. W nowych okolicznościach szczoteczka do zębów zawsze może się jednak przydać...