Film, w którym niewiele wyszło tak, jak powinno, a moce psychiczne są tylko pretekstem do pokazania scen gore i nagości. 3

„Patrick Still Lives” – bo tak brzmi międzynarodowy tytuł tego filmu – to nieautoryzowany remake/kontynuacja australijskiego horroru Patrick. Idąc na skróty, Mario Landi po raz kolejny umieścił tytułowego Patryka (choć jest to zupełnie inna osoba niż w oryginale) w stanie wegetatywnym – jako pacjenta niewielkiej kliniki. Tu jednak podobieństwa się kończą, gdyż całość osadzono w nieczynnym hotelu, do którego przyjeżdża grupa gości szantażowana tajemniczymi listami. Jak się wkrótce okazuje, wszystko ma związek z wypadkiem, przez który Patrick jest w śpiączce.

Film jest połączeniem scen gore i pokazywania kobiecych wdzięków przeplatanych nudnymi dialogami. Jeżeli mowa tu o jakiejś fabule, to jest ona ograniczona do niezbędnego minimum i przeplatana licznymi dziurami oraz zaprzeczeniami. Powoduje to liczne pytania pozostawione bez odpowiedzi, jak również całkowicie nieracjonalne zachowania bohaterów. Dodać do tego należy, że twórcy czerpią garściami z innych horrorów, zbierając zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy tych scen.

Obraz – jak na włoski horror przystało – zawiera kilka makabrycznych scen. Mamy tu więc ugorowanego w basenie mężczyznę, kobietę przebitą prętem, dekapitację szybą samochodową czy zagryzienie przez psy. Rozumiem, że czas nie jest łaskawy dla efektów specjalnych, ale przy niektórych można by się nieco lepiej przyłożyć, gdyż już na pierwszy rzut oka wyglądają sztucznie. Najbardziej kiczowato wychodzi jednak sam Patrick i jego moce. Pokazanie psychicznych mocy za pomocą oczu na zielonym tle jest tragiczne i zamiast wprowadzać nastrój wyzwala jedynie uśmiech.

Gdy ktoś zapyta, czy to dobrze zrobiony film, bez wahania odpowiem, że nie. Fabuła jest absurdalna, sceny są chaotyczne, głównego bohatera prawie nie ma, a efekt końcowy lepiej opisuje słowo „głupkowaty” niż „dobry”. Dopełnieniem całości jest kiepska gra aktorów i przesadnie dużo nagości wypełniającej braki scenariuszowe.