Mały Cezar Mervyna LeRoya z 1931 roku to coś więcej niż tylko film; to akt założycielski amerykańskiego kina gangsterskiego i moment, w którym narodziła się legenda – Edward G. Robinson. Choć z dzisiejszej perspektywy film może wydawać się nieco archaiczny pod względem tempa czy techniki, jego brutalna energia, psychologiczna intensywność i ikoniczna kreacja głównego bohatera pozostają kamieniem milowym kinematografii.

Fabuła jest archetypiczna dla gatunku: ambitny, drobny rzezimieszek, Rico Bandello (pseudonim "Mały Cezar"), przybywa do wielkiego miasta z prowincji z jednym celem – zostać kimś. Jego filozofia jest prosta i bezkompromisowa: „Chcę mieć wszystko”. Obserwujemy jego błyskawiczny awans w strukturach mafijnych, naznaczony przemocą, zdradą i rosnącą megalomanią.

Film z mistrzostwem ukazuje korozję duszy przez żądzę władzy. Rico nie jest antybohaterem, którego polubimy; jest postacią tragiczną, zaślepioną wizją bycia "numerem jeden”. Jego jedynym słabym punktem wydaje się być dziwna lojalność wobec dawnego przyjaciela, Joego Massary, który pragnie opuścić kryminalny świat. Ten konflikt między gangsterską ambicją a pragnieniem normalności stanowi oś dramatyczną filmu.

Siłą napędową Małego Cezara jest bez wątpienia Edward G. Robinson. Jego występ to czysty dynamit. Mimo niskiego wzrostu, Robinson wypełnia ekran charyzmą i intensywnością. Każdy jego gest, sposób trzymania cygara i charakterystyczny, piskliwy głos budują postać, która jest jednocześnie odpychająca i fascynująca. To dzięki niemu dialogi, choć czasem naznaczone teatralnością wczesnego kina dźwiękowego, brzmią autentycznie i zapadają w pamięć (słynne: „Mother of mercy, is this the end of Rico?”).

Reżyseria Mervyna LeRoya jest sprawna i dynamiczna. Film powstał w erze Pre-Code Hollywood (przed wprowadzeniem cenzorskiego Kodeksu Haysa), co pozwoliło na pokazanie brutalności i amoralności świata przestępczego w sposób bezpośredni i pozbawiony późniejszych, moralizatorskich hamulców. Styl wizualny jest surowy, wykorzystujący ekspresjonistyczne oświetlenie, cienie i klaustrofobiczne kadry, które potęgują atmosferę nieuchronnego upadku. Tempo filmu jest szybkie (trwa zaledwie około 80 minut), co sprawia, że seans mija błyskawicznie, a napięcie ani na chwilę nie spada.

Mały Cezar to absolutna pozycja obowiązkowa dla każdego kinomana. To film, który zdefiniował gatunek, ukształtował aktorskie legendy i do dziś służy jako punkt odniesienia dla opowieści o wzlocie i upadku antybohatera. Mimo upływu dekad, jego energia i siła przekazu pozostają niezmienne.