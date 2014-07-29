Ranczo

Ranczo

6,7
Amerykanka polskiego pochodzenia (Ilona Ostrowska) dziedziczy na podlaskiej wsi stary dworek swoich przodków – tytułowe ranczo. Przyjeżdża do Polski z zamiarem wyremontowania go. Ludzie, z jakimi się spotyka, problemy, jakie przed nią stają, i sytuacje, z jakimi musi sobie radzić, składają się na ironiczny, a jednocześnie bardzo realistyczny obraz życia i mentalności wiejskiej społeczności.
Sweet_Foxy użytkownik
7

Intrygująca fabuła to dopiero połowa sukcesu. Na drugą składa się najprawdopodobniej świetnie dobrana obsada.

Fajnie, ale co za dużo, to niezdrowo

Ranczo (2006 - 2016) - Mateusz Rusin, Wiktor Zborowski, Tomasz Drabek, Dorota Chotecka, Cezary Żak, Piotr Pręgowski, Bogdan Kalus, Franciszek Pieczka, Sylwester Maciejewski, Paweł Królikowski (I)

W roku 2006 Robert Brutter, współtwórca między innymi takich hitów jak Ekstradycja i Rodzina zastępcza, i Jerzy Niemczuk wpadli na pomysł na nowy serial telewizyjny, który następnie wyreżyserował Wojciech Adamczyk.

Brutter zainspirował się prawdziwą historią Amerykanki, która zamieszkała w polskich Bieszczadach i nawet objęła tam stanowisko sołtysa. Panowie scenarzyści wymyślili zatem Lucy, obdarzyli ją dworkiem – pozostawionym w spadku przez jej babcię – i związali jej losy z piękną polską, podlaską wsią, zamieszkiwaną przez rozmaite oryginały.

Ranczo (2006 - 2016) - Anna Wojton, Agnieszka Pawełkiewicz, Marta Chodorowska (II), Anna Iberszer, Arkadiusz Nader, Jan Kulczycki, Sylwester Maciejewski, Tomasz Sapryk (I), Waldemar Czyszak

Ta intrygująca fabuła to dopiero połowa sukcesu. Na drugą składa się najprawdopodobniej świetnie dobrana obsada. Ilona Ostrowska jako Lucy oraz Paweł Królikowski w roli Kusego grają bardzo naturalnie, Cezary Żak grający proboszcza i wójta prawdopodobnie wspina się na szczyty swoich możliwości, Artur Barciś gra szuję tak przekonująco, że ma się ochotę rzucić czymś w telewizor, dla Katarzyny Żak to chyba rola życia, a Piotr Pręgowski po raz kolejny udowadnia, że ma ogromny talent komediowy. Również większość innych aktorek i aktorów wypada świetnie lub przynajmniej dobrze. Do tego prosta, ale trafiona muzyka, ładne zdjęcia, niewymuszony humor, a nawet całkiem niegłupie przesłanie.

W serialu poruszano różną tematykę, zarówno lekką, jak i poważniejsze problemy (alkoholizm, zdrada, przemoc, polityka). Niektóre odcinki są bardzo życiowe, inne nieco zwariowane, ale pomysłów scenarzyści mieli co niemiara. Do pewnego momentu.

Ranczo (2006 - 2016) - Piotr Pręgowski, Elżbieta Romanowska (I), Jacek Kawalec, Sylwester Maciejewski, Dorota Chotecka, Bogdan Kalus, Dorota Nowakowska (I), Ewa Kuryło

Ostatnia kwestia czwartego sezonu brzmiała: „Najważniejsza rzecz to w życiu miarę wszystkiego mieć. Za mało niedobrze, ale i za dużo niezdrowo. (…) jak się zaczęło, to i wiedzieć trzeba, kiedy skończyć wypada”. I to był naprawdę dobry moment, aby serial zakończyć. Niestety, być może presja finansowa, być może namowy telewizji spowodowały, że powstały kolejne sezony, a każdy kolejny gorszy.

Szkoda, bo zawsze lekki niedosyt jest lepszy niż przejedzenie. O ile pierwsze kilkadziesiąt odcinków śledziłam z dużym zainteresowaniem, o tyle późniejsze nie wzbudzały zbyt wielu emocji. Formuła się zgrała i wyczerpała, ale twórcy nie dostrzegli tego w odpowiedniej chwili.

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Komentarze do filmu

16
pajki_filmaniak
9

uwielbiam ten serial bardzo często do niego wracam pewnie dlatego że wychowałem się w podobnej mieścinie i aktorzy świetnie zagrali swoje role zupełnie jak ludzie pochodzących z moich stron

Chemas
5

Ostatnio leci to w kółko w TVP. Uparli się. Zmniejszam ocenę na piątkę. Dialogi są strasznie robione na siłę. Po części zgadzam się z komentarzem niżej dawidka. Może nie do końca. A dlaczego? Bo serial na początku był zupełnie inny, ale później zostały sezony na siłę ciągnięta i już robiła się kicha. Ode mnie średnia ocena pięć ze wskazaniem nawet na cztery.

EpicKama_14
9

Polecam 😉 Pełen chumoru serial!

Chemas
5

Nie jest to może arcydzieło wśród seriali, ale bardzo wyróżnia się na tle serwowanej nam w obecnych czasach papki. Genialna podwójna rola Żaka i jak zwykle doskonały Barciś. W ogóle obsada i dialogi to największy plus

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dawidek98 Chemas
1

@Chemas Żak i Barciś swoje prawdziwe aktorskie pazury pokazali w "Miodowych latach". A Robert Ostolski tak naprawdę grał wójta, zamiast Cezarego Żaka (oczywiście w niektórych scenach).

Chemas dawidek98
5

@dawidek98 ja się z Tobą całkowicie zgadzam, Miodowe Lata to chyba najlepszy polski sitcom, do tego naprawdę z publicznością. Mi chodziło tylko, że Ranczo zasługuje na ocenę 4, 5 a więc średnia, no ale nie na 1. Jedynkę to unie dostają już wybitne gnioty, typu produkcje "bohaterów" Big Brothera :)

dawidek98 Chemas
1

@Chemas Co ja poradzę, że dla mnie "Ranczo" to żenada. Jak ktoś chce prawdziwego obrazu polskiej wsi i to w dodatku opartej na starych zwyczajach i życiu poszczególnych członków wiejskiego społeczeństwa, to polecam genialny a zarazem najlepszy polski serial "Chłopi" z Władysławem Hańczą i Emilią Krakowską w rolach głównych.

Chemas dawidek98
5

@dawidek98 Nie będziemy się przecież kłócić, tym bardziej, że w wielu kwestiach odbioru sztuki filmowej mamy zdanie podobne :) Twoje zdanie, Twoja racja. Szanuję.

YanYool99
6

Sympatyczny, sielankowy klimat. Charakterystyczne postacie, miła, niewymagająca obyczajówka, do obejrzenia ale nie za często.

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