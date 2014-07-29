Intrygująca fabuła to dopiero połowa sukcesu. Na drugą składa się najprawdopodobniej świetnie dobrana obsada.

Fajnie, ale co za dużo, to niezdrowo

Wczytywanie... Ranczo (2006 - 2016) - Mateusz Rusin, Wiktor Zborowski, Tomasz Drabek, Dorota Chotecka, Cezary Żak, Piotr Pręgowski, Bogdan Kalus, Franciszek Pieczka, Sylwester Maciejewski, Paweł Królikowski (I)

W roku 2006 Robert Brutter, współtwórca między innymi takich hitów jak Ekstradycja i Rodzina zastępcza, i Jerzy Niemczuk wpadli na pomysł na nowy serial telewizyjny, który następnie wyreżyserował Wojciech Adamczyk.

Brutter zainspirował się prawdziwą historią Amerykanki, która zamieszkała w polskich Bieszczadach i nawet objęła tam stanowisko sołtysa. Panowie scenarzyści wymyślili zatem Lucy, obdarzyli ją dworkiem – pozostawionym w spadku przez jej babcię – i związali jej losy z piękną polską, podlaską wsią, zamieszkiwaną przez rozmaite oryginały.

Wczytywanie... Ranczo (2006 - 2016) - Anna Wojton, Agnieszka Pawełkiewicz, Marta Chodorowska (II), Anna Iberszer, Arkadiusz Nader, Jan Kulczycki, Sylwester Maciejewski, Tomasz Sapryk (I), Waldemar Czyszak

Ta intrygująca fabuła to dopiero połowa sukcesu. Na drugą składa się najprawdopodobniej świetnie dobrana obsada. Ilona Ostrowska jako Lucy oraz Paweł Królikowski w roli Kusego grają bardzo naturalnie, Cezary Żak grający proboszcza i wójta prawdopodobnie wspina się na szczyty swoich możliwości, Artur Barciś gra szuję tak przekonująco, że ma się ochotę rzucić czymś w telewizor, dla Katarzyny Żak to chyba rola życia, a Piotr Pręgowski po raz kolejny udowadnia, że ma ogromny talent komediowy. Również większość innych aktorek i aktorów wypada świetnie lub przynajmniej dobrze. Do tego prosta, ale trafiona muzyka, ładne zdjęcia, niewymuszony humor, a nawet całkiem niegłupie przesłanie.

W serialu poruszano różną tematykę, zarówno lekką, jak i poważniejsze problemy (alkoholizm, zdrada, przemoc, polityka). Niektóre odcinki są bardzo życiowe, inne nieco zwariowane, ale pomysłów scenarzyści mieli co niemiara. Do pewnego momentu.

Wczytywanie... Ranczo (2006 - 2016) - Piotr Pręgowski, Elżbieta Romanowska (I), Jacek Kawalec, Sylwester Maciejewski, Dorota Chotecka, Bogdan Kalus, Dorota Nowakowska (I), Ewa Kuryło

Ostatnia kwestia czwartego sezonu brzmiała: „Najważniejsza rzecz to w życiu miarę wszystkiego mieć. Za mało niedobrze, ale i za dużo niezdrowo. (…) jak się zaczęło, to i wiedzieć trzeba, kiedy skończyć wypada”. I to był naprawdę dobry moment, aby serial zakończyć. Niestety, być może presja finansowa, być może namowy telewizji spowodowały, że powstały kolejne sezony, a każdy kolejny gorszy.

Szkoda, bo zawsze lekki niedosyt jest lepszy niż przejedzenie. O ile pierwsze kilkadziesiąt odcinków śledziłam z dużym zainteresowaniem, o tyle późniejsze nie wzbudzały zbyt wielu emocji. Formuła się zgrała i wyczerpała, ale twórcy nie dostrzegli tego w odpowiedniej chwili.