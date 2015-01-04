"Był jazz" może stanowić trudną z obecnej perspektywy wycieczkę do świata fantasmagorii wplecionych w realny socjalizm i jego absurdy

"Spieprzam przed wojem." - konfidencjonalnie ścisza głos Jacek. Tomek nie dopytuje o szczegóły. Przyszli partnerzy z jazzowego bandu rozumieją się bez słów. W Polsce początku lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia nie należało mówić zbyt wiele. Natychmiast znalazłby się ktoś usłużny, kto by tą wiedzą podzielił się ze stosownymi służbami. "Tylko żeby nie było wojny..." - zamyśla się koleżanka z jazzowego kręgu środowiskowego. "Skąd ci to przyszło do głowy?" - ucisza ją czujny przyjaciel. "A Korea?" - napomni optymistę dziewczyna. Istotnie, II wojna światowa skończyła się ledwie kilka lat temu. Wydawałoby się, iż pogrąży ona na długo pomysły awanturników chcących urządzać siłą świat po swojemu. Wojna koreańska wybuchła jednak wbrew nadziejom pokojowo nastawionych społeczeństw. Polska, najweselszy barak w socjalistycznym obozie, trwa póki co w komunistycznym uścisku. Ale tu i ówdzie kiełkują pierwiosnki nowych, nielicujących z oficjalnym stylem życia form kulturalnych. Stroniący od partyjnej agitki młodzieńcy zafascynowani są jazzem. Mająca swój rodowód w Ameryce muzyka niniejsza źle jest widziana przez polskich włodarzy kultury. Argument, iż jej korzenie wiodły do uciskanych w kapitalistycznym świecie Murzynów nie trafia do przekonania socjalistycznych decydentów. Drzwi sal koncertowych i studiów nagrań są tymczasem przed muzycznymi narwańcami szczelnie zamknięte.

Wczytywanie... Był jazz (1981) - Andrzej Grabarczyk, Bożena Adamek

"Przedwojenne kawałki nie przejdą, szef miał wyrok za sanacji." - tłumaczy dobrze życzący jazzmanom klezmer. On sam wie, iż ożywczy wigor przydałby się popularnej knajpie. Dancingi nie wypełnią całej próżni rozrywkowej w i tak ograniczonym obostrzeniami lokalu stolicy. Jazz mógłby przyciągnąć tu rzesze młodzieży zniechęconej nowomową oficjalnej propagandy oraz jej dość konserwatywną obyczajowością. Szef lokalu pewnie skusiłby się na akompaniament zespołu Jacka i Tomka, ale muzyka przypomina o realiach życiowych. To partia decyduje, czego mają słuchać młodzi ludzie. To władza wyznacza gusta i aspiracje kolejnych pokoleń. Gdy one same upomną się o własne potrzeby, wtedy często dochodzi do nieuzasadnionych przerw w pracy, wstydliwie skojarzonych ze strajkami świata burżuazyjnego wyzysku. Chłopcy szukają zatem szczelin na monolicie socjalistycznego betonu. Tu uda się zagrać studniówkowa chałturę, tam można liczyć na weselną "chwilówkę". System jest czujny i skutecznie ucisza niepokornych. Ale dzieci urzędników systemu też zaczynają się buntować przeciw partyjnym rodzicom. Wreszcie umiera Stalin. Wódz państwa proletariatu dotąd jednoczył fanatyków postępowego ustroju. Bez przewodnika cały zestaw socrealistycznych pojęć zacznie się kruszyć i niknąć. "...w kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł..."

Reanimowanie po czterech dekadach pamięci o pionierach jazzu, wydeptujących sobie przed ponad siedemdziesięciu laty ścieżki publicznego awansu i możliwości funkcjonowania w świecie oficjalnym, wyda się dziś aktem anachronicznym. A jednak warto przypomnieć, iż sprzeczna z optyką władzy forma rozrywkowa okupiona została niegdyś traumą poświęceń i upokorzeń. "Był jazz" może stanowić trudną z obecnej perspektywy wycieczkę do świata fantasmagorii wplecionych w realny socjalizm i jego absurdy. "Za tydzień gramy w szkole..." - obwieszcza głodnym synkopowania kolegom Arek. Chłopak nie ma "melodii" do saksofonu, ale spełnia się jako nieformalny manager, organizator koncertów w epoce "załatwiactwa". Przyszli wirtuozi popaździernikowej Odwilży zatarli ręce. "...w gastronomicznej." - skończy buńczucznie rozpoczętą kwestię rzutki Arkadiusz. Jeśli jazz wywiódł swoją etymologię z bólu murzyńskich niewolników, to Feliks Falk przypomniał, że ich naśladowcom znad Wisły wcale nie było o wiele łatwiej.