Jeśli szukacie przyzwoitej parodii, która składa hołd kinu suspensu, „Lęk wysokości” z pewnością umili wam wieczór – pod warunkiem, że przed seansem odrobicie lekcję z klasyki kina grozy.

Lęk wysokości w reżyserii Mela Brooksa to jedna z najbardziej specyficznych i intrygujących pozycji w bogatej filmografii tego legendarnego amerykańskiego komika. Po spektakularnych sukcesach takich dzieł jak Płonące siodła czy Młody Frankenstein, Brooks postanowił wziąć na warsztat twórczość absolutnego mistrza światowego suspensu – Alfreda Hitchcocka. Efektem tej śmiałej artystycznej decyzji stał się Lęk wysokości. Nie jest to być może absolutnie najjaśniejszy punkt w karierze reżysera, ale z pewnością stanowi pozycję bardzo interesującą dla miłośników kina klasycznego, oferując inteligentną, choć momentami dość nierówną rozrywkę pełną filmowych cytatów.

Wczytywanie... Lęk wysokości (1977) - Mel Brooks (I), Madeline Kahn (I)

Fabuła filmu skupia się wokół postaci doktora Richarda Thorndyke’a (Mel Brooks) – wybitnego, szanowanego psychiatry, który cierpi na uciążliwą, paraliżującą przypadłość, czyli tytułowy, paniczny lęk wysokości. Thorndyke zostaje mianowany nowym dyrektorem w słynnym Instytucie Psychoneurotycznym dla Bardzo, Ale To Bardzo Nerwowych. Szpitalna instytucja skrywa jednak mroczne, niepokojące sekrety. Poprzedni ordynator zmarł w tajemniczych okolicznościach, a obecny personel medyczny zachowuje się co najmniej podejrzanie. Doktor Thorndyke wpada w sieci skomplikowanej intrygi o charakterze kryminalnym, w której sam zostaje wrobiony w morderstwo. Aby oczyścić swoje dobre imię z zarzutów i rozwikłać zagadkę, musi stawić czoła nie tylko bezwzględnym spiskowcom, ale przede wszystkim swoim własnym, głęboko zakorzenionym fobiom.

Zza kulisów produkcji wyłania się niezwykle ciekawa historia dotycząca tego, jak w ogóle doszło do nakręcenia tego filmu. Mel Brooks, będąc fanem talentu Alfreda Hitchcocka, nie chciał realizować swojej parodii za plecami wielkiego mistrza. Zamiast tego postanowił osobiście skonsultować swój autorski pomysł z samym Hitchcockiem jeszcze przed uruchomieniem kamer. Co ciekawe, legendarny brytyjski reżyser nie tylko nie poczuł się urażony satyrycznymi intencjami amerykańskiego komika, ale wręcz entuzjastycznie podszedł do całego projektu. Obaj twórcy spotkali się kilkakrotnie na roboczych obiadach, podczas których Brooks szczegółowo przedstawiał kolejne zarysy scenariusza. Hitchcock, znany w branży ze swojego specyficznego, czarnego humoru, zaczął aktywnie pomagać Brooksowi. Podrzucał mu własne pomysły na filmowe gagi oraz dzielił się technicznymi sekretami swoich najsłynniejszych ujęć. Ta niezwykła, pełna szacunku współpraca i oficjalne błogosławieństwo ze strony mistrza suspensu nadały całemu przedsięwzięciu unikalny charakter kinowej laurki, napisanej z dużym przymrużeniem oka.

Wczytywanie... Lęk wysokości (1977) - Rudy De Luca, Mel Brooks (I)

Lęk wysokości to bez wątpienia przyzwoita parodia filmów Alfreda Hitchcocka. Brooks z wielkim szacunkiem, ale i z właściwym sobie zacięciem komediowym podchodzi do dekonstrukcji najważniejszych motywów fabularnych, które przez całe dekady definiowały kino brytyjskiego reżysera. Znajdziemy tutaj bezpośrednie, strukturalne i wizualne nawiązania do takich arcydzieł jak Zawrót głowy, Północ, północny zachód oraz Ptaki. Najbardziej ikonicznym, a zarazem bezapelacyjnie najzabawniejszym punktem całego filmu jest genialna scena w hotelowym prysznicu, będąca bezpośrednią parodią legendarnej, mrożącej krew w żyłach sekwencji z Psychozy. W wersji zaserwowanej przez Brooksa mordercą nie jest jednak psychopata z ostrym nożem, lecz nadgorliwy boy hotelowy, który gwałtownie atakuje głównego bohatera... zwiniętą w ciasny rulon gazetą.

Mimo wielu bezdyskusyjnych zalet, Lęk wysokości nie jest projektem pozbawionym wad, które potrafią rzucić się w oczy podczas dłuższego seansu. Na minus filmu należy zapisać przede wszystkim to, że produkcja momentami po prostu nuży. Tempo narracji bywa mocno rwane, a Brooksowi nie zawsze udaje się utrzymać stałą, wysoką dynamikę komediową. Między genialnymi skeczami pojawiają się niestety fabularne przestoje, w których akcja wyraźnie zwalnia, a prezentowany na ekranie humor staje się nieco wymuszony lub przeciągnięty. Ponadto, nie wszystkie postaci wykreowane na ekranie bawią odbiorcę tak samo mocno. O ile niektóre kreacje aktorskie są absolutnymi perełkami, o tyle część bohaterów drugoplanowych oraz ich pobocznych wątków wydaje się płaska i niedopracowana. Sprawia to, że ich obecność na ekranie bardziej rozprasza, niż wywołuje szczery uśmiech na twarzy widza. Kolejną istotną barierą, przed którą staje ten film jest to, że dla współczesnego widza, a zwłaszcza dla osoby, która nie zna i nie oglądała wcześniej najważniejszych dzieł Alfreda Hitchcocka, wiele żartów zawartych w scenariuszu może być całkowicie niezrozumiałych.

Wczytywanie... Lęk wysokości (1977) - Mel Brooks (I)

To, co niezaprzeczalnie zasługuje na najwyższe uznanie i stanowi ogromny plus produkcji, to techniczne wykorzystanie trików wizualnych znanych z filmów Hitchcocka. Mel Brooks wraz ze swoim zespołem operatorów wykonał tytaniczną pracę, aby precyzyjnie odtworzyć specyficzny styl wizualny mistrza suspensu. Doskonale zastosowano tu m.in. słynny efekt „dolly zoom” (jednoczesny najazd kamerą i odjazd obiektywu), który Hitchcock spopularyzował w Zawrocie głowy, by oddać stan lęku przestrzennego. Ponadto operatorzy Brooksa bawią się samą kamerą jako fizycznym elementem burzącym tak zwaną czwartą ścianę. W jednej ze scen obiektyw podjeżdża tak blisko okna, że uderza w szybę i z głośnym hukiem ją tłucze. Te techniczne detale pokazują ogromny kunszt realizacyjny i miłość do rzemiosła filmowego. Ogromną siłą napędową całego filmu jest również jego obsada. Cloris Leachman jako sadystyczna i demoniczna siostra Diesel jest w swojej roli absolutnie genialna. Jej postać, będąca jawną hybrydą pani Danvers z filmu Rebeka, budzi jednocześnie autentyczną grozę i kaskady śmiechu. Leachman z kamienną, surową twarzą i mocno przerysowanym akcentem bezlitośnie kradnie każdą scenę, w której się pojawia. Równie znakomity na ekranie jest Harvey Korman jako doktor Charles Montague, uległy i skłonny do masochizmu zastępca dyrektora instytutu. Na osobną pochwałę zasługuje Madeline Kahn. Aktorka wciela się w rolę Victorii Brisbane – tajemniczej femme fatale, która wciąga głównego bohatera w sam środek niebezpiecznej intrygi. Kahn w genialny, subtelny, a zarazem niezwykle celny sposób parodiuje kreację Kim Novak z kultowego Zawrotu głowy.

Lęk wysokości nie jest może dziełem wybitnym i przełomowym na miarę Młodego Frankensteina, ale posiada swój własny, unikalny urok oraz ogromną wartość dla każdego miłośnika historii kina. To dzieło stworzone przez prawdziwego kinofila dla innych kinofilów. Najlepszą i najbardziej wiarygodną rekomendacją dla tej produkcji niech będzie fakt, że sam Alfred Hitchcock po obejrzeniu gotowego filmu był nim bardzo pozytywnie zaskoczony. Legendarny reżyser w pełni docenił inteligencję dowcipu Brooksa oraz techniczny szacunek, z jakim potraktowano jego życiową twórczość. W dowód wielkiego uznania Hitchcock wysłał Brooksowi po uroczystej premierze skrzynkę ekskluzywnego wina Chateau Mouton Rothschild z odręczną notatką. Jeśli szukacie przyzwoitej parodii, która z humorem i techniczną maestrią składa hołd kinu suspensu, Lęk wysokości z pewnością umili wam wieczór – pod warunkiem, że przed seansem odrobicie lekcję z klasyki kina grozy.