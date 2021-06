Pali, pije, mówi co myśli, co rusz wdaje się w nowe romanse, bardzo często zachowuje się jak nieodpowiedzialna nastolatka, i nie sposób jej nie polubić. Kim jest Rita? 9

Główna bohaterka przywodzi nieco na myśl Cameron Diaz w komedii Zła kobieta. Z tą różnicą jednak, że Rita faktycznie lubi uczyć, zależy jej na swoich uczniach, a niepowodzenia w życiu osobistym nie przeszkadzają jej spełniać się w swojej pracy. Wręcz przeciwnie – różne życiowe lekcje pomagają jej być jak najlepszą nauczycielką i patrzeć na problemy nastolatków z innej perspektywy, z dużym pobłażaniem i zrozumieniem. Pełen mądrego humoru, serial w satyryczny sposób pokazuje społeczeństwo, w szczególności w zestawieniu rodzic-uczeń. Jak moglibyśmy spodziewać się po produkcji skandynawskiej, nie jest to pusta komedyjka, niejednokrotnie wzrusza, zasmuca, irytuje, czy wręcz zmusza widza do przemyśleń i weryfikacji własnych poglądów.

Serial, stworzony dla duńskiego TV 2 przez Christiana Torpe’a (Mgła), miał swoją premierę w 2012 roku i od tego czasu doczekał się kontynuacji przez 5 sezonów. Chociaż w każdym z nich nacisk kładziony jest na inne aspekty życia głównej bohaterki i obecnych w nim osób, wydarzenia z życia szkolnego często „dopowiadają” jej historie, dając widzom pełniejszy obraz postaci. Rita była wielokrotnie nominowana do nagród Duńskiej Akademii Filmowej czy Monte-Carlo Television Festival, natomiast statuetki udało się zdobyć Mille Dinesen dla najlepszej kreacji aktorskiej w Monte-Carlo oraz podczas rozdania Zulu Awards duńskiej stacji TV 2 Zulu. Sam serial został doceniony w 2021 roku na Copenhagen TV Festival, gdzie wygrał w kategorii najlepszego serialu telewizyjnego.

Nie byłoby sukcesu Rity, gdyby nie rewelacyjna Mille Dinesen, grająca główną bohaterkę. Wykreowała ona postać silnej, niezależnej kobiety, która z jednej strony potrafi wyjść z każdej sytuacji i nie boi się konfrontacji nawet w najtrudniejszych sytuacjach, z drugiej – jest empatyczna, wrażliwa na krzywdę innych i w pełni profesjonalna w swojej pracy. Nie jest to jednak serial jednej bohaterki – na drugim biegunie mamy Hjørdis (Lise Baastrup), miłośniczkę mitów nordyckich, nieśmiałą, trochę niezdarną, ale niesamowicie sympatyczną młodą nauczycielkę. Są też dzieci Rity: wrażliwy Jeppe (Nikolaj Groth), niepewna siebie i urocza Molly (Sara Hjort Ditlevsen) oraz niepokorny Ricco (Morten Vang Simonsen), a także nieszczęsliwie zakochany w Ricie dyrektor szkoły, Rasmus (Carsten Bjørnlund).

Rita ma świetne tempo, trzyma widza w ciągłym niedosycie, szczerze interesuje kolejnymi losami bohaterów. Mimo, że jest to komediodramat, nie trudno zauważyć elementów nordic noir w późniejszych sezonach serialu. Zdecydowanym atutem serialu jest również muzyka – kompilacja duńskich zespołów, takich jak Are We Brothers?, Stoffer & Maskinen, Lovers, a balladeer, idealnie podkreśla nastroje poszczególnych scen serialu.

Dania wyprodukowała już wiele wciągających seriali – wystarczy wspomnieć chociażby kryminalny Most nad Sundem, polityczny Rząd czy postapokaliptyczny The Rain. Co jest tak wyjątkowego w „Ricie”? Niesamowite ciepło bijące z serialu i zwyczajność bohaterów, którzy nie udają idealnych, popełniają błędy, dokonują wyborów, ponosząc czasem bolesne konsekwencje. Nie ma tu moralizatorstwa, dawania gotowych rozwiązań, jest za to światełko w tunelu, które bohaterowie zdają się zawsze dostrzegać mimo licznych przeciwieństw losu.