Nastrojowy thriller psychologiczny z wyrazistą rolą Adriena Brody’ego. Klimat i forma imponują, lecz fabuła momentami się rozmywa i traci spójność. 8

Film Obłęd w reżyserii Johna Maybury’ego to przykład kina, które z pozoru wpisuje się w ramy thrillera psychologicznego, lecz w rzeczywistości próbuje przekroczyć jego ograniczenia, sięgając po elementy dramatu egzystencjalnego i science fiction. Efekt jest niejednoznaczny — momentami intrygujący, momentami chaotyczny, ale niewątpliwie wart analizy.

Scenariusz filmu jest oparty na motywach eksperymentów psychiatrycznych i zaburzeń percepcji czasu, a jego konstrukcja opiera się na stopniowym odsłanianiu rzeczywistości widzianej oczami głównego bohatera. Historia Jacka Starksa, weterana wojny w Zatoce Perskiej, który po powrocie do kraju zostaje niesłusznie oskarżony o morderstwo i trafia do zakładu psychiatrycznego, stanowi punkt wyjścia dla opowieści o pamięci, traumie i granicach ludzkiej świadomości. Twórcy budują narrację w sposób fragmentaryczny, co z jednej strony potęguje atmosferę dezorientacji, z drugiej jednak momentami utrudnia pełne zaangażowanie emocjonalne.

Reżyseria Johna Maybury’ego wyróżnia się wyraźnym stylem wizualnym. Twórca świadomie operuje chłodną kolorystyką, surowymi wnętrzami i klaustrofobicznymi kadrami, które podkreślają stan psychiczny bohatera. Szczególnie sugestywne są sceny eksperymentów — zamykanie Starksa w szufladzie przypominającej kostnicę działa na widza niemal fizycznie, budując napięcie bez potrzeby uciekania się do tanich efektów. Maybury stawia raczej na atmosferę niż na akcję, co może być zarówno zaletą, jak i wadą, zależnie od oczekiwań odbiorcy.

Na szczególną uwagę zasługuje gra aktorska Adriena Brody’ego, który w roli Jacka Starksa tworzy postać wycofaną, zagubioną, a jednocześnie wewnętrznie zdeterminowaną. Jego oszczędna ekspresja dobrze współgra z tonem filmu, choć niekiedy można odnieść wrażenie, że scenariusz nie daje mu pełnej przestrzeni do rozwinięcia emocjonalnej głębi postaci. Partnerująca mu Keira Knightley wnosi do filmu element ciepła i ludzkiego kontaktu, stanowiąc kontrapunkt dla zimnego, odhumanizowanego świata szpitala psychiatrycznego. Warto również wspomnieć o Krisie Kristoffersonie, który jako bezwzględny lekarz dodaje historii niepokojącego realizmu.

Pod względem formalnym film prezentuje się solidnie. Zdjęcia operują światłem i cieniem w sposób podporządkowany narracji, a montaż podkreśla zaburzoną percepcję czasu. Muzyka, choć nienachalna, skutecznie buduje napięcie i melancholijny nastrój. Scenografia natomiast — ograniczona głównie do wnętrz szpitala i kilku przestrzeni zewnętrznych — wzmacnia wrażenie izolacji i beznadziei.

Największym problemem filmu pozostaje jednak jego konstrukcja fabularna. Twórcy podejmują próbę połączenia kilku wątków — psychologicznego, romantycznego i metafizycznego — co prowadzi do pewnego rozmycia głównej osi narracyjnej. W efekcie nie wszystkie elementy wybrzmiewają z równą siłą, a finał, choć emocjonalnie satysfakcjonujący, może wydawać się zbyt uproszczony w stosunku do wcześniej budowanego napięcia.

Mimo tych niedoskonałości Obłęd pozostaje filmem interesującym, szczególnie dla widzów ceniących kino nastrojowe i niejednoznaczne. Nie jest to klasyczny thriller nastawiony na dynamiczną akcję, lecz raczej refleksyjna opowieść o czasie, pamięci i próbie odnalezienia sensu w chaosie doświadczeń. Film nie daje jednoznacznych odpowiedzi, ale właśnie w tej niejednoznaczności tkwi jego siła — zmusza do interpretacji i pozostawia widza z pytaniami, które wybrzmiewają jeszcze długo po seansie.