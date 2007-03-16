Dobry pomysł i takaż obsada nie wystarczyły, aby odnieść sukces. Serial niepotrzebnie rozwleczono na trzynaście odcinków – wystarczyłoby z pięć.

Determinator to polski serial, powstający w latach 2007–2008, z dziwnym tytułem i bardzo dobrą obsadą. Możemy w nim bowiem zobaczyć Roberta Gonerę, Jana Wieczorkowskiego, Olafa Lubasznkę, Mariana Dziędziela, Sławomira Orzechowskiego, Tomasza Dedka, Edytę Olszówkę czy Małgorzatę Sochę. Mimo tak doborowej ekipy aktorów serial nie odniósł pożądanego sukcesu. Zastanówmy się dlaczego.

Zarys fabuły serialu w reżyserii Mirosława Gronowskiego można nakreślić w kilku zdaniach: w pewnym mieście rządzi „grupa trzymająca władzę”. Kiedy młody lekarz, Piotr Skotnicki (Robert Gonera), nie może się dogadać z szefostwem szpitala, zostaje „zesłany” do pracy w prosektorium. Wkrótce na stół sekcyjny trafia kurier mafii, a gangsterzy próbują przekupić lekarza, aby nie przeprowadzał autopsji. Ten odmawia, co rozpoczyna ciąg wydarzeń, które sprawiają, że życie jego i jego partnerki będzie zagrożone.

Robert Gonera bardzo dobrze wywiązał się ze swojego zadania. Również inni aktorzy nie ponieśli porażki. Szczególnie podobał mi się pomysł obsadzenia Jana Wieczorkowskiego w dość nieoczywistej roli. Ponadto w Determinatorze urzeka ścieżka dźwiękowa, za którą odpowiedzialny był Jerzy Satanowski.

Jednakże niezły pomysł na fabułę i świetna obsada nie wystarczyły. Moim zdaniem największym błędem było rozwleczenie fabuły na trzynaście odcinków. Rozumiem, że jest to standard telewizyjny, ale dużo lepiej byłoby zrobić z tego miniserial na – powiedzmy – pięć treściwych epizodów. Męcząc się przy dłużyznach, widz nie miał ochoty czekać tydzień na kolejny odcinek, a tak właśnie było w czasach bez popularnych serwisów streamingowych.

Determinator nie jest tak dobry jak na przykład będąca hitem lat 90. Ekstradycja, ale na tle wielu współczesnych seriali kryminalnych wypada całkiem nieźle.