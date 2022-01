Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Pierwszy sezon był bardzo wyczekiwanym tytułem. A co z drugim sezonem? Sytuacja wyglądała bardzo podobnie. Wiedźmin i jego kolejne odsłony stały się tak samo ważne dla widzów, jak największe netfliksowe produkcje. Oczywiście słychać tutaj głosy z każdej strony - świetny, słaby, fenomenalny, beznadziejny i tak bez końca. Każdy ma swoje zdanie na temat kolejnych przygód Geralta i ma prawo mówić o tym na głos. Różnorodność opinii pokazuje jedno - mnogość interpretacji, gustów oraz wizji. Postać Wiedźmina od lat przyciąga osoby z różnych środowisk - niekoniecznie powiązanych z tematyką fantasty. To jest właśnie najpiękniejsze.

Wiedźmin (2019-) - Henry Cavill

Sezon opowiada o tym, co dzieje się po śmierci Yennefer, która straciła życie w bitwie o Wzgórze Sodden. Geralt z Rivii postanawia zabrać księżniczkę Cirillę w możliwie najbezpieczniejsze miejsce tak, aby nie spotkała jej żadna krzywda. Główny bohater chce zatroszczyć się możliwie najlepiej i sprawić by księżniczka znalazła się w miejscu, gdzie żadna niecna siła nie będzie miała dostępu. Pewnie myślisz teraz, że będzie to najbardziej zmasowana zbrojownia… jednak nie. Wyborem staje się dom dzieciństwa Geralta w Kaer Morhen. Dookoła nie ma żadnych zmian. Ciągłe walki i zgrzyty między różnymi postaciami. Jednak Geralt jest poza tym wszystkim. Jedyne o czym teraz myśli to ochrona księżniczki, której zagraża coś znacznie poważniejszego. A tym czymś okazuje się potężna moc, jaką ma w sobie dziewczyna.

Scenarzyści nie mieli łatwego zadania, ponieważ przedstawiany fragment przygód jest stosunkowo statyczny. W ten sposób trzeba było szukać sposobów, które pozwolą nieco zdynamizować poszczególne sceny. W przeciwnym wypadku widz mógłby się mocno nudzić. Na ekranie widać te starania i to należy docenić, że niełatwe wyzwanie zostało podjęte przez ekipę. Sam efekt jest zależny od poszczególnych etapów filmu. Jednak są sceny, że faktycznie można się nieraz poderwać z kanapy lub krzesła.

Wiedźmin (2019-) - Henry Cavill

Od czego zależy magia w świecie filmu? Oczywiście w dużej mierze jest ona podyktowana przede wszystkim muzyką. To właśnie owe dźwięki sprawiają, że widz wchodzi bardziej lub mniej w fantastyczny świat wymyślony przez Andrzeja Sapkowskiego. Ścieżka dźwiękowa w obrazie jest bardzo zróżnicowana. Pojawiają się tutaj jednocześnie bardzo stonowane melodie, które pozwalają na generowanie jeszcze większego skupienia u widza. Jednak nie samą nostalgią człowiek żyje. Pojawiają się tutaj również wojenne tony, które sprawiają, że każda dynamiczna scena staje się jeszcze bardziej poruszająca - aż trudno usiedzieć w decydujących momentach.

Oczekiwanie na drugi sezon Wiedźmina nie trwało krótko. Fani musieli wytrzymać bagatela 2 lata na kolejne przygody swojego ulubionego bohatera. I teraz pojawia się wiekopomne pytanie - czy było warto? Każdy ma swoją własną odpowiedź na to pytanie. Jednak warto podkreślić, że faktycznie względem sezonu pierwszego, widowisko jest znacznie mniej ciekawe. Możliwe, że wynika to po prostu z etapu przygód, jakie przypadają na sezon 2, który przez to uchodzi w cień pierwszego.