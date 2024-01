Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Wiedźmin – sezon 3., część 2. to kontynuacja poprzednich odcinków, które opowiadają o losach Geralta z Rivii, Ciri i Yennefer. 8

Sezon 3 Wiedźmina kontynuuje niezwykle udaną adaptację sagi Andrzeja Sapkowskiego, dostarczając widzom jeszcze więcej emocji, intryg i niezwykłych przygód. Część 2 tego sezonu to prawdziwy majstersztyk, który nie tylko spełnia oczekiwania fanów, ale również zaskakuje nowymi elementami i rozwija dotychczasowe wątki.

Wiedźmin (2019-) - MyAnna Buring, Mahesh Jadu, Anya Chalotra, Jack Bandeira, Rhianna McGreevy, Judit Fekete

Główny bohater, wcielający się w postać Geralta, nadal imponuje zarówno siłą, jak i głębią emocji. Aktorska interpretacja jest znakomita, co pozwala na jeszcze lepsze zanurzenie się w świecie Wiedźmina. Dodatkowo, dialogi są przemyślane, pełne sarkazmu i dowcipu, co nadaje postaci niezapomnianego charakteru.

Fabuła rozwija się w tempie, które trzyma widza w napięciu od pierwszego do ostatniego odcinka. Część 2 sezonu 3 przynosi liczne zaskakujące zwroty akcji, rozwijając jednocześnie wątki postaci pobocznych. Intrygi polityczne, walki o władzę oraz tajemnicze zaklęcia sprawiają, że każdy odcinek jest prawdziwą gratką dla fanów fantasy.

Wiedźmin (2019-) - Henry Cavill, Joey Batey, Jeremy Crawford (III), Simeon Dyer

Warto także zauważyć, że produkcja nie unika trudnych tematów. Dotyka kwestii moralności, tożsamości i wyborów życiowych bohaterów, co nadaje historii dodatkowej głębi. Wprowadzone postacie drugoplanowe mają znaczący wpływ na rozwój wydarzeń, a ich motywacje stają się kluczowymi elementami fabuły.

Efekty specjalne i scenografia są na najwyższym poziomie, co przekłada się na wizualną atrakcyjność produkcji. Wielkie bitwy, magiczne zaklęcia i fantastyczne stworzenia są przedstawione w sposób realistyczny, co dodaje realizm do tego magicznego świata.

Wiedźmin (2019-) - Henry Cavill, Ron Cook (I), Joey Batey

Część 2 sezonu 3 Wiedźmina zasługuje na uznanie nie tylko ze względu na doskonałe wykonanie, ale także za odwagę w podejściu do tematów złożonych i trudnych. Jest to seria, która nie tylko trzyma widza w napięciu, ale również skłania do refleksji nad wieloma aspektami ludzkiego losu. Wielbiciele sagi Sapkowskiego i ci, którzy oczekują epickiego fantasy, nie będą zawiedzeni.