Serial wielu szans i jednej wielkiej nadziei. 6

Kiedy słyszysz tytuł Alienista od razu pojawiają się skojarzenia z motywami kina Sci-fi. Tutaj głowa ma całkiem spore pole do popisu, a co za tym idzie, można być całkiem nieźle zaskoczonym. Alienista jest propozycją dla tych lubiących kryminał. Sercem całej akcji jest zagadka. Jest prowodyrem całej akcji oraz wszystkich emocji - a te pojawiają się tutaj skrajnie różne. Nic dziwnego jeśli kolejny raz stawka jest tak wysoka - życie dzieci wisi na włosku.

Alienista (2018-) - Luke Evans (I), Dakota Fanning, Daniel Brühl

W rolę Sary wciela się Dakota Fanning, która wykonała bardzo dużą pracę nad swoją kreacją. Efekty są zauważalne na ekranie. Główna bohaterka otwiera agencję detektywistyczną. Jej zlecenie - odnaleźć niemowlę hiszpańskiego dyplomaty. Do akcji wkracza tytułowy alienista Laszlo (Danie Brühl), który wraz z dziennikarzem Johnem (Luke Evans) wspiera młodą Panią detektyw. Tak powstaje kryminalne trio, które docieka prawdy i stara się rozwikłać zagadkę. Trop za tropem znaki zapytania zamieniają się w odpowiedzi. Te prowadzą do kliniki porodowej.

Cała akcje nie bazuje jedynie na samej zagadce. Nie jest to nowela, która posiada jeden wątek. Spotkasz się tutaj z wieloma pobocznymi kwestiami takimi jak romanse, personalne dramat oraz wydarzenia, które mają na celu niekorzystnie wpływać na tok całego śledztwa - do których dochodzi za sprawą czarnych charakterów Alienisty. Fabuła porusza wiele aktualnych nadal problemów pomimo tego, że akcja filmu dzieje się sto lat wcześniej. W ten sposób autorzy pokazują, że zmieniają się jedynie dekoracje w naszej rzeczywistości. Problemy bardzo często pozostają cały czas te same. Poruszane są przykładowo kwestie kobiet, które nadal nie czują satysfakcji oraz dochodzą swoich swobód.

Alienista (2018-) - Dakota Fanning, Daniel Brühl, Luke Evans (I)

Jednak czy to bogactwo wątków jest pozytywne? Otóż nie do końca. Wiele z nich jest nieprzemyślanych. Wprowadzają przez to bałagan, który miesza widzom w głowach. W ten sposób wiele osób może czuć się momentami zagubiona lub po prostu próżno szukać głębszego sensu. Niestety zazwyczaj nie znajdziesz korelacji pomiędzy poszczególnymi pobocznymi a głównym wątkiem.

Tym z czego może być zadowolony Alienista" są przede wszystkim ładne kadry. Ujęcia prezentują się ciekawie. To poniekąd pozwala bardziej wejść w samą fabułę. Jednak bardzo przykrą wiadomością jest to, co dla kryminału najważniejsze - psychologizm. Historia nie wyrzuca na wierzch żadnych pretekstów do konstruowania morałów, co ujmuje najbardziej w przypadku filmu o tak ogromnym potencjale na iście psychologiczne kino.

Alienista (2018-) - Dakota Fanning, Daniel Brühl, Luke Evans (I)

Alienista jest serialem, który na pewno pozostawia niedosyt - w wielu opiniach nawet całkiem spory. Obraz posiada kilka całkiem mocnych aspektów. Przykładem są bardzo ładne kadry. Jednak… kiedy już dochodzi do konfrontacji z leżącą kwestią psychologiczną, wówczas ocena się bilansuje. Niestety to bardzo duża szkoda, ponieważ serial ma duże szanse na poważny obraz poruszający poważne problemy w widowiskowy sposób. Jednak pozostaje to jedynie marzeniem.