Jedna z najlepszych polskich komedii, w której prócz rasowego humoru nie brak trafnych obserwacji, a nawet zadumy nad ważnymi wartościami. 10

Na liście polskich filmów, które koniecznie trzeba obejrzeć, z całą pewnością umieściłabym najbardziej chyba znaną produkcję Stanisława Barei, czyli Misia. Powodów ku temu jest mnóstwo: znakomite aktorstwo, świetny scenariusz, dialogi, które – choć znam na pamięć – ciągle mnie śmieszą… Ale też jest w Misiu pewna ponadczasowość – przestroga dla kolejnych pokoleń, które niestety wciąż popełniają te same błędy. Nie bez przyczyny wielu ludzi, komentując naszą polską rzeczywistość, mówi: „nawet Bareja by tego nie wymyślił” lub „Bareja wiecznie żywy”, a różne absurdy nazywamy od nazwiska reżysera „bareizmami”.

W swoim środowisku Stanisław Bareja nie był faworytem, wiele osób z branży robiło mu pod górkę, na przykład skąpiąc taśmy filmowej, nie wspominając już o cenzorach i decydentach, którzy rzucali mu kłody pod nogi. Kiedyś Andrzej Wajda przyznał nawet, że Barei zrobiono wielką krzywdę, wyszydzając jego pracę, a niesłusznie – on w nieco krzywym zwierciadle odważnie pokazywał to, o czym niektórzy (po)ważni reżyserzy woleli milczeć. Chociaż Miś jest rasową komedią, nie brakuje w nim istotnych refleksji, zadumy nad najważniejszymi wartościami. Gdzieś pomiędzy żartami pojawia się ważne przesłanie o szacunku dla tradycji, która przecież wcale nie zagraża postępowi i nowoczesności. Notujemy też trafne obserwacje obyczajowe, gdyż reżyser pewną ręką kreśli kolejny już w swoim dorobku „Polaków portret własny”. Bareja nie grozi nam jednak paluszkiem, nie prawi morałów, ot, zwyczajnie ukazuje konsekwencje rozmaitych wyborów…

W głównej – i podwójnej – roli znakomicie sprawdził się współautor scenariusza, Stanisław Tym. Talentem nie ustępują mu partnerzy – Christine Paul, Krzysztof Kowalewski, Jerzy Turek, Bronisław Pawlik, Marek Siudym, a teksty, które wygłaszają z ekranu, wszyscy „znamy i kochamy”.

Sfera wizualna filmu na pierwszy rzut oka nie zachwyca, dominuje tutaj prostota, a nawet momentami przaśność. Jest to jednak chwyt jak najbardziej zamierzony – wszystko jest adekwatne do tytułowego misia, który jest przecież symbolem z jednej strony kiczu, z drugiej zaś – społecznej niemocy, apatii, na którą nasi wschodni sąsiedzi mają bardzo trafne, acz nienadające się do cytowania w niniejszej recenzji określenie. Ma być tenże miś reakcją na „żywotne potrzeby naszego społeczeństwa”, ale tak naprawdę nikt z bohaterów nie wie, po co on nad Polską fruwa. A jak słusznie zauważa prezes Ryszard Ochódzki, „skoro nikt nie wie, to i nikt nie zapyta”… Słomiana kukła kończy marnie, topiąc się w jeziorze, a jej pomysłodawcy mogą teraz z czystym sumieniem sporządzić protokół straty. Zyskują na tym ich portfele, a rodacy pozostają jedynie ze złudzeniem, że ktoś „tam na górze” chciał coś dla nich zrobić pożytecznego.

Główny wątek, czyli perypetie Ochódzkiego ze znalezieniem potrzebnego sobowtóra, jego przepychanki z byłą żoną czy romans z piękną aktorką, Aleksandrą Kozeł, stają się pretekstem do ukazania peerelowskiej rzeczywistości. Autorzy filmu robią to trochę prześmiewczo, a trochę z goryczą, która jednak nie spaskudza nam odbioru. Bareja sięga nieraz po groteskę czy hiperbolę.

Muzyka w filmie również dostosowana jest do jego ogólnego wyrazu – piosenkarze śpiewają piosenki o nadętym tekście stworzonym naprędce przez wysokich stopniem milicjantów, a osoby niskorosłe fikają do niezbyt wyrafinowanego krakowiaka. Jest jednak jeden wyjątek – na koniec filmu pojawia się niezwykłej urody pastorałka o wspaniałej melodyce i harmonii. Utwór ten śpiewa z wielką klasą trzymająca w ramionach oseska Ewa Bem, siedząca na tle obryzganych błotem węglarzy. To zderzenie biedy i brudu z pięknem uroczej piosenki jest jak urodziwy kwiat, który wyrasta… sami wiecie na czym. To taka mała iskierka nadziei, że może jeszcze będzie lepiej.

Jeśli jeszcze jakimś cudem ktoś z was nie widział Misia, to szczerze polecam, a jeżeli – co bardziej prawdopodobne – oglądaliście ten film, to nie zaszkodzi zobaczyć ponownie. To mój rówieśnik, a ciągle znajduję w nim nowe „smaczki”.