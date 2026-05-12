Miś

Miś

8,2
Ryszard Ochódzki, zwany Misiem, ma wyjechać do Londynu. Zostaje jednak zatrzymany, bo z jego paszportu wyrwano kilka kartek. Ochódzki podejrzewa, że zrobiła to jego żona Irena, by uniemożliwić, a przynajmniej opóźnić jego wyjazd i dotrzeć do Londynu przed nim. Małżonkowie założyli bowiem przed laty konto w jednym z londyńskich banków. Odejście Ireny zmusiło ich do podzielenia posiadanych dóbr. Pieniędzmi zdeponowanymi za granicą żadne z nich nie chce się jednak dzielić z drugą stroną. Całą sumę zgarnie więc ten, kto pierwszy dotrze nad Tamizę…

Jedna z najlepszych polskich komedii, w której prócz rasowego humoru nie brak trafnych obserwacji, a nawet zadumy nad ważnymi wartościami. 10

Na liście polskich filmów, które koniecznie trzeba obejrzeć, z całą pewnością umieściłabym najbardziej chyba znaną produkcję Stanisława Barei, czyli Misia. Powodów ku temu jest mnóstwo: znakomite aktorstwo, świetny scenariusz, dialogi, które – choć znam na pamięć – ciągle mnie śmieszą… Ale też jest w Misiu pewna ponadczasowość – przestroga dla kolejnych pokoleń, które niestety wciąż popełniają te same błędy. Nie bez przyczyny wielu ludzi, komentując naszą polską rzeczywistość, mówi: „nawet Bareja by tego nie wymyślił” lub „Bareja wiecznie żywy”, a różne absurdy nazywamy od nazwiska reżysera „bareizmami”.

Miś (1980) - Stanisław Bareja, Barbara Burska (I)

W swoim środowisku Stanisław Bareja nie był faworytem, wiele osób z branży robiło mu pod górkę, na przykład skąpiąc taśmy filmowej, nie wspominając już o cenzorach i decydentach, którzy rzucali mu kłody pod nogi. Kiedyś Andrzej Wajda przyznał nawet, że Barei zrobiono wielką krzywdę, wyszydzając jego pracę, a niesłusznie – on w nieco krzywym zwierciadle odważnie pokazywał to, o czym niektórzy (po)ważni reżyserzy woleli milczeć. Chociaż Miś jest rasową komedią, nie brakuje w nim istotnych refleksji, zadumy nad najważniejszymi wartościami. Gdzieś pomiędzy żartami pojawia się ważne przesłanie o szacunku dla tradycji, która przecież wcale nie zagraża postępowi i nowoczesności. Notujemy też trafne obserwacje obyczajowe, gdyż reżyser pewną ręką kreśli kolejny już w swoim dorobku „Polaków portret własny”. Bareja nie grozi nam jednak paluszkiem, nie prawi morałów, ot, zwyczajnie ukazuje konsekwencje rozmaitych wyborów…

W głównej – i podwójnej – roli znakomicie sprawdził się współautor scenariusza, Stanisław Tym. Talentem nie ustępują mu partnerzy – Christine Paul, Krzysztof Kowalewski, Jerzy Turek, Bronisław Pawlik, Marek Siudym, a teksty, które wygłaszają z ekranu, wszyscy „znamy i kochamy”.

Miś (1980) - Barbara Burska (I), Stanisław Tym

Sfera wizualna filmu na pierwszy rzut oka nie zachwyca, dominuje tutaj prostota, a nawet momentami przaśność. Jest to jednak chwyt jak najbardziej zamierzony – wszystko jest adekwatne do tytułowego misia, który jest przecież symbolem z jednej strony kiczu, z drugiej zaś – społecznej niemocy, apatii, na którą nasi wschodni sąsiedzi mają bardzo trafne, acz nienadające się do cytowania w niniejszej recenzji określenie. Ma być tenże miś reakcją na „żywotne potrzeby naszego społeczeństwa”, ale tak naprawdę nikt z bohaterów nie wie, po co on nad Polską fruwa. A jak słusznie zauważa prezes Ryszard Ochódzki, „skoro nikt nie wie, to i nikt nie zapyta”… Słomiana kukła kończy marnie, topiąc się w jeziorze, a jej pomysłodawcy mogą teraz z czystym sumieniem sporządzić protokół straty. Zyskują na tym ich portfele, a rodacy pozostają jedynie ze złudzeniem, że ktoś „tam na górze” chciał coś dla nich zrobić pożytecznego.

Główny wątek, czyli perypetie Ochódzkiego ze znalezieniem potrzebnego sobowtóra, jego przepychanki z byłą żoną czy romans z piękną aktorką, Aleksandrą Kozeł, stają się pretekstem do ukazania peerelowskiej rzeczywistości. Autorzy filmu robią to trochę prześmiewczo, a trochę z goryczą, która jednak nie spaskudza nam odbioru. Bareja sięga nieraz po groteskę czy hiperbolę.

Miś (1980) - Piotr Pręgowski

Muzyka w filmie również dostosowana jest do jego ogólnego wyrazu – piosenkarze śpiewają piosenki o nadętym tekście stworzonym naprędce przez wysokich stopniem milicjantów, a osoby niskorosłe fikają do niezbyt wyrafinowanego krakowiaka. Jest jednak jeden wyjątek – na koniec filmu pojawia się niezwykłej urody pastorałka o wspaniałej melodyce i harmonii. Utwór ten śpiewa z wielką klasą trzymająca w ramionach oseska Ewa Bem, siedząca na tle obryzganych błotem węglarzy. To zderzenie biedy i brudu z pięknem uroczej piosenki jest jak urodziwy kwiat, który wyrasta… sami wiecie na czym. To taka mała iskierka nadziei, że może jeszcze będzie lepiej.

Jeśli jeszcze jakimś cudem ktoś z was nie widział Misia, to szczerze polecam, a jeżeli – co bardziej prawdopodobne – oglądaliście ten film, to nie zaszkodzi zobaczyć ponownie. To mój rówieśnik, a ciągle znajduję w nim nowe „smaczki”.

Czy ta recenzja była pomocna? Tak Nie
Komentarze do filmu 26
Chemas 10

Arcydzieło wśród polskich komediii i komedii wogóle. Kwintesensja twórczości Bareji
Notabene, dopiero dziś oceniam, bo przypadkiem zauważyłem, że oceny Misia nie przeniosło mi z FW

dawidek98 Chemas 10

@Chemas Stanisław Bareja – nikt mu nie dorówna, jeśli chodzi o polskie komedie.

Adrenochrom

Nie wiem jak dla Was ale dla mnie to najlepsza polska komedia wszech czasów . Żadna inna nie ma tak znakomitych, absurdalnych, śmiesznych gagów, dialogów i całej reszty. Bezapelacyjnie najlepszy film Barei.

Sweet_Foxy 10

Nie zliczę, ile razy oglądałam ten film. I chyba nigdy mi się nie znudzi, chociaż znam już na pamięć. :-)

LakiLou 8

No i kolejny klasyk polskiej kinematografii nadrobiony. Po raz kolejny muszę przyznać, że się nie zawiodłem i bawiłem się naprawdę wyśmienicie. Jest to kolejna stara polska komedia z masą scen oraz dialogów, które bawią niemiłosiernie. Ja się pytam dlaczego dzisiaj takich filmów nie kręcą u nas.

dawidek98 10

O ile Nietykalni mnie wcale nie bawią, tak "Miś", "Alternatywy 4" i "Zmiennicy" zawsze będą mnie bawić. Jak tylko się zapoznałem z tymi dziełami to je od razu pokochałem. Stanisław Bareja to GENIUSZ! A najlepszą sceną z Misia jest końcowa przemowa, która definiuje słowo "tradycja". Kocham!

Więcej informacji

Ogólne

Czy wiesz, że?

Fabuła

Multimedia

Pozostałe

Zarządzanie