Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Młoda Amerykanka odkrywa gorącą Kubę lat 50., poznaje taniec i romans życia. „Dirty Dancing 2" to lekka, energetyczna opowieść o pasji, muzyce i miłości. 8

Dirty Dancing 2 to film, który stara się odświeżyć magię oryginału z 1987 roku, przenosząc akcję do gorącej i pełnej energii Hawany lat 50. Historia skupia się na młodej Amerykance Katey Miller, która przyjeżdża na Kubę i wkrótce odkrywa lokalną muzykę oraz taniec. Jej życie zmienia się, gdy poznaje utalentowanego tancerza Javiera, z którym łączy ją młodzieńcza fascynacja i romans na tle kulturalnych kontrastów.

Największą siłą filmu są sceny taneczne i muzyka. Choreografie oddają rytmy latino i kubańskie klimaty, a energetyczne występy potrafią wciągnąć widza w wir tańca. Dodatkowo scenografia i kostiumy znakomicie oddają atmosferę Hawany sprzed rewolucji – kolory, uliczny gwar i klubowy klimat nadają filmowi egzotycznego uroku.

Jednak w warstwie fabularnej Dirty Dancing 2 wypada słabiej. Historia jest przewidywalna, a postacie – choć sympatyczne – nie mają takiej charyzmy ani emocjonalnej głębi, jak bohaterowie kultowego pierwowzoru. Relacja między Katey a Javierem rozwija się szybko i momentami wydaje się powierzchowna, przez co emocjonalny ciężar romansu jest ograniczony.

Mimo tych niedociągnięć, film pozostaje przyjemnym i lekkim doświadczeniem. To kino idealne, gdy chce się po prostu obejrzeć opowieść o pasji, tańcu i młodzieńczej miłości w barwnym, egzotycznym otoczeniu. Choć nie dorównuje klasycznemu Dirty Dancing, oferuje własny klimat i rytm, który może spodobać się fanom muzyki latino oraz tanecznych widowisk.

Dirty Dancing 2 nie jest rewolucją ani klasykiem pokroju pierwszej części, ale to przyjemna, energetyczna i wizualnie atrakcyjna produkcja, którą warto obejrzeć, jeśli szukamy filmu lekkiego, tanecznego i klimatycznie wakacyjnego.