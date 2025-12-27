Młoda Amerykanka odkrywa gorącą Kubę lat 50., poznaje taniec i romans życia. „Dirty Dancing 2" to lekka, energetyczna opowieść o pasji, muzyce i miłości. 8
Dirty Dancing 2 to film, który stara się odświeżyć magię oryginału z 1987 roku, przenosząc akcję do gorącej i pełnej energii Hawany lat 50. Historia skupia się na młodej Amerykance Katey Miller, która przyjeżdża na Kubę i wkrótce odkrywa lokalną muzykę oraz taniec. Jej życie zmienia się, gdy poznaje utalentowanego tancerza Javiera, z którym łączy ją młodzieńcza fascynacja i romans na tle kulturalnych kontrastów.
Największą siłą filmu są sceny taneczne i muzyka. Choreografie oddają rytmy latino i kubańskie klimaty, a energetyczne występy potrafią wciągnąć widza w wir tańca. Dodatkowo scenografia i kostiumy znakomicie oddają atmosferę Hawany sprzed rewolucji – kolory, uliczny gwar i klubowy klimat nadają filmowi egzotycznego uroku.
Jednak w warstwie fabularnej Dirty Dancing 2 wypada słabiej. Historia jest przewidywalna, a postacie – choć sympatyczne – nie mają takiej charyzmy ani emocjonalnej głębi, jak bohaterowie kultowego pierwowzoru. Relacja między Katey a Javierem rozwija się szybko i momentami wydaje się powierzchowna, przez co emocjonalny ciężar romansu jest ograniczony.
Mimo tych niedociągnięć, film pozostaje przyjemnym i lekkim doświadczeniem. To kino idealne, gdy chce się po prostu obejrzeć opowieść o pasji, tańcu i młodzieńczej miłości w barwnym, egzotycznym otoczeniu. Choć nie dorównuje klasycznemu Dirty Dancing, oferuje własny klimat i rytm, który może spodobać się fanom muzyki latino oraz tanecznych widowisk.
Dirty Dancing 2 nie jest rewolucją ani klasykiem pokroju pierwszej części, ale to przyjemna, energetyczna i wizualnie atrakcyjna produkcja, którą warto obejrzeć, jeśli szukamy filmu lekkiego, tanecznego i klimatycznie wakacyjnego.
Fajna muzyka, latynoski klimat, tańce, ale do 1 części nawet startu nie ma. Aktorzy trochę mi nie pasowali, za młodzieżowi. Zakończenie jakieś na siłę, rewolucje mogli sobie darować….