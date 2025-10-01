Serial udowadnia, że tureckie telenowele potrafią dostarczyć czystej, niekłamanej rozrywki. O ile dasz im czas, by się rozkręciły. 5

Elif to turecka seria, która od pierwszych scen stawia na czysty melodramat. Koncentruje się wokół losów małej dziewczynki, córki służącej Melek (Selin Sezgin). Po przykrych doświadczeniach zostaje oddana do bogatego domostwa, aby uciec przed skorumpowanym ojczymem. Choć produkcja potrafi wciągnąć widza w emocjonalną pętlę, ma też kilka poważnych wad. One z pewnością nie każdemu przypadną do gustu.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech jest niezwykle wolna narracja. Pierwsze kilkadziesiąt odcinków to festiwal powtórzeń i rozwlekania akcji. To może znacząco zniechęcić widza przyzwyczajonego do dynamicznych, zachodnich produkcji. Intrygi głównej antagonistki, Arzu (Cemre Melis Çinar) i ciągłe unikanie prawdy przez innych bohaterów stają się niemal codziennością. Trzeba zaakceptować, że tutaj jeden dzień akcji potrafi rozciągnąć się na kilkanaście epizodów. Warto uczciwie przyznać, że gra aktorska w początkowych epizodach bywa momentami dość przeciętna, a wręcz drętwa. Szczególnie w scenach dialogowych bywa nieprzekonująca, co może stanowić spore rozczarowanie. Zaskakująco jednak, wraz z upływem czasu i budowaniem relacji z postaciami, ten mankament staje się łatwiejszy do wybaczenia.

Serial nadrabia to kreacją samych bohaterów, którzy mimo schematyczności, budzą silne emocje. Wzrusza wrażliwa Melek, kibicujemy jej walce o Elif (Isabella Damla Güvenilir). Angażuje nas też historia Zeynep i jej rozterki uczuciowe. Nawet mała Tugce, która jest celowo pisana jako osobowość niesympatyczna, kapryśna, momentami narcystyczna, wywołuje u widza konkretne uczucia – od irytacji po współczucie. Na szczególną uwagę zasługuje postać Ayşe. Służąca z domu Emiroğlu, która nosi charakterystyczne nakrycie głowy, to jedna z moich ulubionych kreacji. Jej wewnętrzna dobroć, dyskrecja i próby opieki nad Elif tworzą autentycznie ciepły, choć tragiczny, portret. Jej wątek i późniejsza, dramatyczna śmierć po przejechaniu samochodem (wypadek ten jest jednym z pierwszych kluczowych punktów zwrotnych) to moment, który trwale zapada w pamięć i buduje głębszy dramat.

Jednym z największych atutów jest wyjątkowo dopracowana i emocjonalna strona muzyczna. Serial jest dosłownie przesiąknięty muzyką. Każdy dramatyczny moment, każde spojrzenie czy intryga mają swój podkład. Ta wszechobecność ścieżki dźwiękowej doskonale buduje poczucie intymności z historią i potęguje emocje, pozwalając wybaczyć fabularne absurdy. Muzyka jest kluczowym narratorem.

To seria zdecydowanie nie dla każdego. Wymaga dużej dozy cierpliwości ze względu na wolną akcję i początkowe, słabe aktorstwo. Jest to jednak produkcja, która potrafi przyciągnąć, jeśli widz zaakceptuje jej telenowelową konwencję. Wciągająca intryga zdominowana przez złośliwość Arzu oraz autentyczne, choć schematyczne, emocje bohaterów sprawiają, że z czasem łatwiej jest wybaczyć twórcom schematyczność fabuły. Osobiście moją przygodę zakończyłem na ślubie Kenana i Melek, co było w pewnym sensie naturalnym, chociaż tragicznym, punktem kulminacyjnym. Serial udowadnia, że tureckie telenowele potrafią dostarczyć czystej, niekłamanej rozrywki, jeżeli dasz im czas, by się rozkręciły. Niczym złota, ciepła bądź szara, deszczowa jesień. Ale obie można zaakceptować.