„Słodka dolina” poruszała w kolejnych odcinkach typowe dla lat 90. problemy nastolatków. Tematy te są wciąż aktualne i uniwersalne, z pewnością jednak zmieniły się okoliczności.

Słodka dolina to serial produkcji francusko-amerykańskiej, realizowany w latach 1994–1998, oparty na serii książek „Sweet Valley High” autorstwa Francine Pascal. W latach 90. był on emitowany między innymi w Polsce i cieszył się wśród naszej młodzieży wielką popularnością. Bo był o młodzieży i dla niej.

Twórcy starali się znaleźć balans pomiędzy komedią i dramatem, przekazując w nienachalny sposób prawdy o świecie. Nie prawili kazań, nie pouczali wprost, prezentowali za to historie z życia wzięte i zachęcali do wyciągania własnych wniosków.

Głównymi bohaterami są nastolatki. Wśród grupki najważniejszych postaci prym wiodą bardzo ładne bliźniaczki, Liz i Jessica, grane przez Cynthię i Brittany Daniel. Jak to często bywa, siostry, choć bardzo podobne fizycznie, różnią się charakterami i osobowościami, a do tego jedna jest ewidentnie „tą dobrą” (zawsze postępuje właściwie), druga zaś – „tą złą” (typowa płytka egoistka).

Tu w oczy rzuca się świetna decyzja reżysera obsady, aby powierzyć role prawdziwym bliźniaczkom, a nie kazać jednej dziewczynie grać dwie siostry. Kolejny plus, że w młodzież nie wcielały się trzydziestolatki, lecz młodzi dorośli.

Słodka dolina poruszała w kolejnych odcinkach typowe dla lat 90. problemy nastolatków – pierwsze miłości, konflikt pokoleń, szkolne tarapaty, uczenie się podejmowania dorosłych decyzji… Tematy są jak najbardziej aktualne i uniwersalne, z pewnością jednak zmieniły się okoliczności, podejście do problemów i możliwości technologiczne. Z tego powodu obawiam się, że przeważającej części dzisiejszej młodzieży serial nieszczególnie się spodoba.

Minusem z dzisiejszej perspektywy jest też przedstawienie bohaterów, ich rodzin i życia w nieco wyidealizowany sposób. Słodka dolina naprawdę była mocno słodka. Dzięki temu produkcję tę oglądało się lekko, łatwo i przyjemnie, z ufnością, że każda historia zakończy się happy endem. Z drugiej strony budowało nie do końca prawdziwy obraz świata.

Mam do tego serialu spory sentyment i z przyjemnością obejrzałabym ponownie chociaż jeden odcinek, aby przypomnieć sobie lata 90.