"Potwór" odbył długą podróż do wczorajszej premiery w serwisie Netflix. Zadebiutował na festiwalu filmowym w Sundance i na krótką chwilę został przemianowany na "All Rise" - być może rozsądnie, aby nie mylić go z innymi filmami z potworami w tytule - zanim w końcu trafił na popularną platformę streamingową w swej poprzedniej postaci. Pokryty kilkuletnim kurzem film, będący adaptacją nagrodzonej powieści Waltera Deana Myersa z 1999 roku, jest warty uwagi z dwóch powodów: po pierwsze, jest to debiut fabularny Anthony'ego Mandlera, który wyreżyserował teledyski dla Rihanny, Lany Del Rey, Jonas Brothers i wielu, wielu innych znanych artystów; po drugie, to kolejny solidny wkład aktorski Kelvina Harrisona Jr.., wchodzącej gwiazdy, która zabłysnęła dzięki dystopijnemu horrorowi "To przychodzi po zmroku", stylowemu melodramatowi "Fale", przejmującemu licealnemu thrillerowi "Luce" oraz nominowanemu do Oscara dramatowi sądowemu "Proces Siódemki z Chicago". Chociaż został pokazany festiwalowej publiczności już w 2018 roku, surowy dramat o czarnym nastolatku z Harlemu pogrążonemu przez okrutny system prawny, niestety pozostaje równie aktualny w 2021 roku. Dobra wiadomość jest taka, że Netflix, który w ostatnich latach dzieli się z historiami o czarnoskórych bohaterach sporym kawałkiem stremingowego tortu, jest w stanie zapewnić mu dość szerokie grono odbiorców. Jest aktualnie jednym z bardziej ponurych filmów w jego kolekcji, ale również swoistą perełką ukrytą w netflixowym stogu siana.

Znaczną część filmowego blasku można przypisać niezawodnie potężnej centralnej kreacji Kelvina Harrisona Jr., którego dotychczasowe występy nieustannie pokazywały, że jest jednym z najbardziej imponujących i utalentowanych aktorów młodego pokolenia. Harrison gra Steve'a, zaangażowanego ucznia elitarnej szkoły dla wyższej klasy średniej, który zostaje oskarżony o udział w morderstwie. Napad na sklep spożywczy, na czele którego stoi znajomy Steve’a, King grany przez A$AP Rocky'ego i jego kuzyn, w którego wciela się John David Washington, przybiera tragiczny obrót, w wyniku którego jego właściciel zostaje zastrzelony. Nastolatek zostaje oskarżony o "trzymanie warty" i pośrednią pomoc złodziejom. Kurczowo trzymając się zeznań o swojej niewinności, przedstawiciele opresyjnego systemu na czele z prokuratorem będą skłonni szybciej uwierzyć w inną wersję zdarzeń oraz we własną intuicję.

Podobnie jak jego główny bohater, "Potwór" to film mający obsesję na punkcie estetyki. Steve Harmon, mówi, że nadaje sens swojemu człowieczeństwu, przetwarzając w głowie kształty i faktury otaczającego go świata. Reżyser filmu wraz z operatorem analogicznie do jego słów rejestrują przez obiektyw kamery filmową rzeczywistość, która objawia się przed naszymi oczami w pocztówkowych kadrach Harlemu podczas zachodu słońca oraz w antagonistycznej, nienaturalnie monochromatycznej, sterylnej sali sądowej. Ta surowa i naturalistyczna część filmu, która świadczy o bardzo odczłowieczającym charakterze jego tytułu, pojawia się w momencie, w którym po raz pierwszy poznajemy Steve'a. Jest przerażonym nastolatkiem, któremu wymiar sprawiedliwości z góry dopasował etykietę przysłowiowego potwora, już w chwili wystosowania oskarżenia. Jeśli spojrzymy na świat oczami Steve’a, przez łzy w słabo oświetlonej celi więziennej, film momentalnie staje się tak ponury i brutalny niczym rzekoma osobowość, przez pryzmat której prokurator pragnie przedstawić chłopaka ławie przysięgłych. Plan działania jego adwokatki (Jennifer Ehle) polega na tym, aby przywrócić mu w ich oczach podmiotowość i człowieczeństwo, oddalając pusty stereotyp, który został mu przypisany. To samo mylne założenie, które doprowadziło do niezliczonych sankcjonowanych przez państwo wyroków skazujących, w mniejszym stopniu opierając się na faktach w sprawie, a bardziej na powszechnych uprzedzeniach, w filmie sprytnie unika bezpośredniego komentarza na temat sytuacji politycznej, skupiając się na intymnym studium postaci. Jak traumatyczny byłby każdy etap tego procesu dla nastolatka?

Zbrodnia, o którą oskarżony jest Steve, przez większość filmu nie jest centrum wydarzeń. Opowiadany w nieliniowy sposób, "Potwór" jest niemal płomiennym wierszem o niepokojach młodości i horrorze przemiany w boogeymana. Przed feralnym zajściem, Steve jest po prostu wyjątkowo bystrym dzieckiem ze środowiska wyższej klasy średniej. W miarę jak film rozwija swoje warstwy, widzimy wiele różnych aspektów życia Steve'a: ukochanego syna rodziców (Jennifer Hudson i Jeffrey Wright), którzy planują jego wyjazd do wymarzonego college’u; utalentowanego ucznia i uczestnika koła filmowego swojej elitarnej szkoły średniej; oraz młodego rozwijającego się artysty, który być może naiwnie postanowił eksplorować pewne sfery życia w swojej dzielnicy. "Musisz opowiedzieć prawdziwą historię" – mówi jego nauczyciel zajęć o kinematografii. Nocą młody chłopak dostrzega, że na Harlemie niemalże każdy ma swoją historię, którą warto opowiedzieć. Uczynienie Steve'a synem zamożnych rodziców mieszkających w ładnym domu z piaskowca, uczęszczającego do najlepszej szkoły, jest ciekawym akcentem, ponieważ jeśli chodzi o otaczającą go kulturę, żaden z tych przywilejów nie zmienia tego, jak jest postrzegany przez społeczeństwo.

W jednej ze scen "Potwór" bezpośrednio nawiązuje do "Rashomona". W gruncie rzeczy większość dramatów sądowych dotyczących niewiarygodność ludzkiej percepcji i osobistych prawd w odniesieniu do przestępstwa czerpie w jakimś stopniu z klasyka Akiry Kurosawy. "Potwór" przez swój gęsty 98 minutowy czas trwania, każe nam zmagać się mętną mieszanką prawdy, faktów i manipulacji - podobnie jak "Rashomon", który badał problematykę różnych punktów widzenia, przedstawiając cztery historie czterech bohaterów zamieszanych w morderstwo. Szczerze mówiąc, odniesienie do "Rashomona" jest dudniąco oczywiste, a meta-komentarz nieco niezgrabnie wpleciony został w narrację, która chwilami przepełniona jest również meta-cytatami z filmowych projektów głównego bohatera. Poza tym niepotrzebnym w moim mniemaniu wątkiem autotematycznym, film nadal ma do zaoferowania kawał wartościowego dramatu, odnosząc się do skorumpowanego i rasistowskiego systemu prawnego. To film o przyjemnym, wyważonym tempie, czasami poetycki w swoich wizualnych ozdobnikach i wyjątkowo wyrazisty. Chwilami pracuje trochę zbyt ciężko, aby filozoficznie podchodzić do doświadczeń, które składają się na życie, ale ma wystarczająco dużo pasji, bezpośredniości i powagi, aby być wartym zobaczenia. To także film o beznadziejności prób pokazania innym, jak widzisz siebie samego, gdy uprzedzenia pozbawiają cię uczciwego procesu i autentycznego wizerunku, czy to na sali sądowej, czy poza nią.