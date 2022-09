"Broad Peak" jest wyzbyty z emocji i chłodny niczym temperatury na Karakorum. Historia Macieja Berbeki i zdobycia Broad Peak zasługiway na dużo lepszy film. 5

Polscy himalaiści na zawsze zapisali się w annałach himalaizmu osiągając wyniki, o których marzyło wielu. W najważniejszych zestawieniach rekordów wspinaczek wysokogórskich, co chwila można znaleźć nazwiska naszych rodaków. Jerzy Kukuczka, Krzysztof Wielicki czy Piotr Pustelnik to osobistości, których nie trzeba przedstawiać nikomu, kto chociaż przez chwilę zainteresował się himalaizmem. Wśród wybitnych polskich wspinaczy znajduje się również Maciej Berbeka, główny bohater filmu Broad Peak w reżyserii Leszka Dawida.

Broad Peak (2022) - Tomasz Sapryk (I), Piotr Głowacki (I), Ireneusz Czop

Góra Broad Peak do roku 2013 pozostawała niezdobyta zimą, aż do momentu, kiedy to polska wyprawa pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego dokonała niemożliwego. 5 marca 2013 roku na szczycie zameldowali się Maciej Berbeka, Tomasz Kowalski, Adam Bielecki i Artur Małek. Niestety dwóm pierwszym wspinaczom nie udało się bezpiecznie zejść z góry i zostali uznani za zaginionych.

Siadając do seansu nowego polskiego filmu platformy streamingowej Netflix byłem przekonany, że to właśnie o tych wydarzeniach w dużej mierze będzie traktował film Leszka Dawida. Ku mojemu zaskoczeniu twórcy zdecydowanie większą uwagę poświęcili pierwszej próbie zdobycia góry przez Macieja Berbekę, który w 1988 roku podczas ataku szczytowego ustanowił zimowy rekord wysokości w Karakorum. Wpinacz zameldował się wówczas na przedwierzchołku Broad Peak o nazwie Rocky Summit i do samego szczytu zabrakło mu 17 metrów.

Broad Peak (2022) - Ireneusz Czop, Maja Ostaszewska

Z historii przedstawionej nam przez Dawida możemy dojść do wniosku, że Berbeka uważał siebie samego za oszusta i przez lata nie mógł pogodzić się z faktem, że do upragnionego celu zabrakło tak niewiele, a jego koledzy z wyprawy zataili przed nim prawdę. Himalaista o Rocky Summit dowiedział się dopiero kilka miesięcy po powrocie do kraju. Niestety film Broad Peak bardzo po macoszemu traktuje kwestie psychologiczne wszystkich bohaterów. Była to niezła okazja do zaprezentowania nam rozterek Berbeki, który musi wybierać pomiędzy miłością do swojej rodziny, a miłością do gór. W żadnym momencie reżyser nie wgryza się głębiej w relacje pomiędzy wspinaczem, a jego żoną - wszystko zamyka się tak naprawdę w kilku dialogach i tyle. Leszek Dawid nie odpowiada na pytanie czym jest owa pasja dla Macieja Berbeki i jemu podobnych - musimy wierzyć reżyserowi i bohaterowi na słowo honoru, że tak właśnie jest i koniec.

Nie to jest jednak największą bolączką Broad Peak. Film Netflixa pozbawiony jest jakiejkolwiek dramaturgii, a przy tak tragicznej historii wydaje się to być rzeczą nie do zaakceptowania. Historia Berbeki i Tomasza Kowalskiego aż prosiła się o troszkę patosu, który wyciśnie z nas jakąś łzę. Broad Peak jest wyzbyty z emocji i chłodny niczym temperatury na Karakorum. W kulminacyjnym momencie twórcy zdecydowali się zamiast zimowego kina survivalowego, gdzie ceną jest życie... na zwykłe czarne plansze z napisami.

Broad Peak (2022) - Ireneusz Czop

Broad Peak wygrywa natomiast w kwestii dokumentowania pięknych górskich widoków. Zdjęcia Łukasza Gutta, który po raz kolejny zaserwował widzom niesamowity efekt swojej pracy, robią wrażenie i są zdecydowanie najmocniejszym punktem filmu. Jeśli, któryś z twórców tego filmu był najbliżej szczytu to właśnie był nim Gutt. Wielka szkoda, że na wysokości zadania nie stanęli również scenarzyści i reżyser - historie Macieja Berbeki i zdobycia Broad Peak zasługiwały na dużo lepszy film.