Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Humor okraszony pewnymi wartościami ważnymi dla każdego. 7

Pierwsze materiały, które wyciekły do sieci mogły wyraźnie sugerować, że Cobra Kai będzie serialem iście komediowym. Jednak twórcy zmylili widzów, ponieważ cała produkcja idzie zdecydowanie w kierunku komediodramatu. Humor jest bardzo ważnym elementem całej produkcji. Jednak nie jest jedyną wartością dodaną całej produkcji i ze spokojem można doszukiwać się w niej jeszcze innych.

Warto wspomnieć nieco o historii obrazu. Cobra Kai debiutowała w 2018 roku. Odcinki pojawiały się po prostu na YouTube. Ciekawostką jest, że Google był wówczas atrakcyjniejszy dla twórców niż Amazon i Netflix. Jednak docelowo w późniejszym czasie obraz trafi do serialowego giganta. W zasadzie zaraz po pojawieniu się informacji o projekcie, wszystko stopniowo nabierało na rozgłosie. Pojawia się przy okazji historyczne wydarzenie, ponieważ do swoich dawnych ról powraca dwóch aktorów - Ralph Macchio oraz William Zabka. To właśnie oni wcielili się w role Daniela LaRusso oraz Johnny’ego Lawrence'a.

Trudno byłoby nie wspomnieć tutaj o kwestii sentymentu. Fani, którzy byli bardzo związani z obrazem sprzed kilku dekad na pewno ciepło przyjęli informację na temat powrotu i kontynuacji przygód ich ulubionych bohaterów. Można zatrzymać się przy okazji na realizacji. Twórcy dołożyli wszelkich starań, aby obraz był dopieszczony i przygotowany dla fanów należycie.

Serial niesie ze sobą bardzo ważne wartości, które często przekazywane są w kinie walki. Przede wszystkim widz uczy się, jak być wytrwałym wojownikiem, któremu nie zawsze w życiu jest z górki. Dodatkowo upartość oraz pozostawanie przy swoim. Wierność swoim przekonaniom oraz osobistym bohaterom. Wszystko to znajdziesz właśnie w Cobrze Kai.

Kolejną kwestią, którą zawsze warto poruszać w przypadku przejścia serialu na platformę Netfliksa jest przede wszystkim budżet oraz jego efekty. Wiele jest przykładów, kiedy lepszy klimat w serialu miał miejsce przed wykupem przez serialowego giganta. Jednak Cobra Kai nie wpisuje się w ten trend. Tutaj fundusze zostały odpowiednio wykorzystane i jak najbardziej widać ich efekty - przede wszystkim te pozytywne. Zapewne wpływ na to ma także sama psychologia. Presja tworzenia na najbardziej popularną platformę z serialami jest zapewne wysoka. Stąd pewnie czerpano chęci do wydania obraz w tak dobrej realizacji.

Serial to bardzo dobra propozycja, jeśli chcesz oderwać od codziennych bolączek i szukasz jedynie rozrywki. Jednak za przyjemnością kryje się także pewna wartość dodana. Z seansu wyniesiesz pozytywne wnioski dla Twojego życia które możliwe, że zaprowadzą w nim pewien porządek - jeśli go jeszcze tam nie ma. Kino walki od dawna jest źródłem moralizatorskich treści. Tak samo jest w Cobrze Kai. Dodatkowo jeszcze masz do czynienia z humorem na całkiem przyjemnym poziomie, a co za tym idzie przyjemne z pożytecznym.