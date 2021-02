Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Sezon 3. - Cobra Kai - recenzja 8

Zazwyczaj przywykliśmy już do tego, ze kolejne sezony w serialach nie są tak dobre, jak ta pierwsza część, która wprowadziła Cię do całej fabuły i sprawiła, że zostałeś na dłużej. Jak cała sytuacja wypada w przypadku Cobry Kai? Sezon 3 jest bardzo obiecujący.

Wszystko zaczyna się tam, gdzie zakończył się sezon 2. Cobra Kai nie jest mrocznym widowiskiem i twórcy nigdy nie byli zwolennikami zabijania bohaterów. W tym przypadku faktycznie byłoby to niepotrzebne. Dlatego widzowie mogą być spokojni o swoich ulubionych bohaterów. Sezon 3 to nadal ta sama Cobra Kai. Wciąż pojawiają się motywy czerpane z lat 80. oraz ze słynnego Karte Kid. Pytanie, czy to dobrze, czy źle? Jeśli Twoim zdaniem nie ma sensu eksperymentować, bo Cobra Kai jest dobra od samego początku, wówczas na pewno powinieneś być zadowolony z takiego obrotu. W przypadku, kiedy ciągle było Ci czegoś mało przez ostatnie 2 sezony, wtedy niekoniecznie zaspokoisz się oglądając 3 sezon.

Co jest siłą Cobry Kai od pierwszego sezonu? Oczywiście jest to prostota. Na szczęście przez wszystkie sezony i również w tym trzecim fabuła nie jest skomplikowana. Całą historię ogląda się jednym duszkiem. Można przy tym odpocząć. Jednak w całym zabiegu jest coś wciągającego, co sprawia tak naprawdę, że nie chcesz spuścić swojego spojrzenia z ekranu.

Jak na Cobrę Kai przystało znajdziesz tutaj także sporą dawkę humoru. To bardzo proste dowcipy sytuacyjne, które doprowadzą do uśmiechu nawet najbardziej kamienne twarze. Twórcy ciekawie budują humorystyczną sekcję. Bardzo często w swoich żartach nawiązują do poprzednich wydarzeń. Jednak można odnieść wrażenie, że nawet osoby, które nie miały możliwości obejrzeć poprzednich odcinków. Nie masz humoru? Warto zdecydować się na Cobrę Kai. Szybko przegonisz w ten sposób ciemne chmury.

Przy jednym fakcie można być na pewno zgodnym. Twórcy w 3 sezonie poszli zdecydowanie w detale. Starali się pokazać jeszcze więcej o każdej postaci. Uchylić jeszcze więcej rąbków tajemnicy. Niektórzy będą doszukiwać się tutaj celowo upadków. Jednak można śmiało stwierdzić, że będzie to jedynie działanie siłowe.

Pomimo tego, że to już 3. sezon, twórcy generują kolejne pomysły na fabułę i to w taki sposób, że masz ochotę na więcej. Mało tego. Sezon 3 jest zdecydowanie lepszy od 2. Dlaczego? Porzucono kilka wątków, które nie do końca udały się twórcom i w ten sposób stały się balastem dla odbiorcy. Cobra Kai odcięła się od nich w 3. sezonie i pozwoliła naprawić stare błędy i naprawić na nowo. Dodatkowo odcinki wtargną na Twoje emocje bez pytania o zgodę. Dużo za sprawą emocjonalnej muzyki, która idealnie miesza komponuje się z konkretnymi scenami, tworząc spójną całość.