3. sezon - miłe złego początki! Po obejrzeniu ostatniego odcinka łatwo odnieść wrażenie, że twórcy strasznie się pogubili. 5

Serialowe doświadczenie nauczyło mnie, że z oceną sezonu należy czekać do finałowego odcinka. Najnowszy sezon The Boys to idealny przykład potwierdzający ową tezę. Pierwsze odcinki trzeciej serii były miłym początkiem czegoś, co w finałowym rozrachunku okazało się czymś niezwykle przeciętnym, czymś co zboczyło z wcześniej wytyczonej ścieżki. Niestety.

The Boys (2019-) - Karl Urban, Jack Quaid (I), Karen Fukuhara, Tomer Capone, Laz Alonso

Minął rok od wydarzeń z poprzedniego sezonu i przed bohaterami kolejne ważne wyzwania. Drużyna superbohaterów znana, jako Siódemka zajęta jest promocją – jakżeby inaczej – siebie samych oraz kinowego widowiska zatytułowanego "Świt Siódemki", Hughie pracuje w biurze zajmującym się nadludźmi, które prowadzone jest przez Victorię Neuman, natomiast Butcher oraz jego świta wyłapują na zlecenie tegoż biura supków. Nowe decyzje zarządu Vought International, takie, jak mianowanie Starlight współkapitanem Siódemki bardzo mocno ranią Homelandera, który zdaje się popadać w coraz większą paranoję i kłopoty psychiczne. Niestabilność najpotężniejszego supka na świecie sprawia, że jego przeciwnicy w postaci Butchera, Maeve i reszty ekipy zamierzają zrobić wszystko, aby znaleźć broń, która pozwoli na jego zabicie.

3. sezon The Boys zaczyna się w niezwykle zwariowany sposób. Twórcy zdają się nie tylko rezygnować z naciskania hamulca i serwować nam coraz to mocniejsze sceny z udziałem popularnych supków, ale także wyjść naprzeciw poprawności politycznej i śmiać się z obu stron tej odwiecznej ideologicznej wojenki. Niestety w pewnym momencie The Boys zaczyna opowiadać się po jednej ze stron i w finałowym epizodzie zostaje to nad wyraz uwidocznione. Nie to jest jednak największym problemem trzeciego sezonu.

The Boys (2019-) - Colby Minifie, Aya Cash, Antony Starr, Dominique McElligott

W serialu od Amazon Studios podobała mi się konsekwencja z jaką nieprzerwanie zdawali się iść twórcy. W drugiej połowie niedawno zakończonego sezonu gdzieś to jednak uleciało, chociaż mam wrażenie, że intencje były dobre. Niestety w produkcjach superbohaterskich, gdzie pada decyzja o stworzeniu tak potężnej postaci jak Homelander, w końcu muszą pojawić się zgrzyty natury logicznej. Główny złoczyńca całego serialu jest nie tylko problemem jego oponentów, ale również scenarzystów, którzy ewidentnie nie mają pomysłu na zakończenie żywota Homelandera. Z drugiej jednak strony należy zadać sobie pytanie czy w ogóle tego chcą? Postać w fantastyczny sposób sportretowana przez Antony'ego Starra jest absolutny wabikiem i czymś co przyciąga widzów przed ekrany. Brak kręgosłupa moralnego, całkowite wyzbycie się empatii i nieszanowanie życia ludzkiego przy jednoczesnej chęci sprawienia, aby ci sami ludzie go kochali jest rzeczą, która definiuje Homelandera, jako postać niezwykle złożoną. Mam jednak wrażenie, że dla samej fabuły The Boys postać zbędną.

Sposób w jaki ukazano siłę Homelandera w kilku ostatnich odcinkach nijak ma się do tego czym karmili nas twórcy we wcześniejszych odsłonach. Bohater Antony'ego Starra to ktoś kto rzekomo jest w stanie wytrzymać wybuch bomby atomowej. Jakim więc cudem Homelander niczym równy z równym pojedynkuje się z innymi supkami, co więcej, nawet nie supkami, a ludźmi, którzy wzięli tymczasowe V. Jakim cudem Maeve - nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że Homelander powstrzymywał się do użycia pełni swojej siły - walczy z nim i nawet potrafi go zranić kawałkiem pręta.

The Boys (2019-) - Karl Urban, Tomer Capone, Laz Alonso, Jack Quaid (I)

Zresztą brak konsekwencji przejawia się również w kontekście innych postaci, takich jak chociażby Kimiko, która przez wiele odcinków musiała radzić sobie z kryzysem tożsamości. Nie wiedziała tak naprawdę kim lub czym jest, nienawidziła swoich mocy, chciała się ich pozbyć, ponieważ miała dosyć ranienia innych ludzi. Kiedy w pewnym momencie je traci, chce je szybko odzyskać. Co więcej twórcy prezentują nam kuriozalną makabreskę w jej wykonaniu do piosenki "She's a Maniac" Michaela Sembello. W tym momencie można zacząć się zastanawiać kto jest bardziej okrutny - ona czy Homelander?

3. sezon rozczarował mnie też pod względem wprowadzenia nowej postaci, czyli Soldier Boy. Sam bohater jest naprawdę świetny, w zasadzie uważam go za prawdziwego wygranego tego sezonu. Próba zrobienia z niego drugiego czarnego charakteru nie do końca się udała, ponieważ po głębszym zastanowieniu się działał on według reguł, które sam sobie nakreślił. Nie był chorągiewką. Nie dosyć, ze chciał dotrzymać umowy, którą wcześniej zawarł z Butcherem, to mordował tylko tych, którzy weszli mu w paradę. Pod tym względem zdecydowanie daleko mu do Homelandera.

The Boys (2019-) - Laz Alonso, Jack Quaid (I), Karl Urban, Tomer Capone

Soldier Boy wydaje się być jedynym ratunkiem na 4. sezonu i mam nadzieję, że twórcy znajdą jakiś sensowny sposób na przywrócenie go do historii Chłopaków. Tym bardziej, że finał jasno i wyraźnie sugeruje iż Homelander otrzyma przyzwolenie do mordowania niewinnych. 3. sezon The Boys to srogie rozczarowanie, którego twórcy w kolejnej odsłonie będą mieli sporo do naprawienia.