Liga niezwykłych dżentelmenów. The king is back z soczystą komedią gangsterską i elegancką, bez scenariuszowego niechlujstwa.

Guy Ritchie wącha czas. Widać to po jego najnowszej przygodzie, w którą i nas zabiera, gdzie potrafi zręcznie manewrować gatunkiem kryminalnym i akcji oraz urozmaicać go ekscentrycznym poczuciem humoru, a nazywa się Dżentelmeni. W przypadku tego wartkiego i zawadiackiego utworu, zrobionego bez zawahania to liga niezwykłych dżentelmenów.

Dżentelmeni (2020) - Hugh Grant (I)

Mickey Pearson już nudzi się powoli byciem baronem handlu marihuaną, zmienia się pokolenie, on wyrasta z portek lubiącego robić rozróby chłopaka i jest szalenie zakochany w swojej inteligentnej i sprytnej żonie. Informacja o chęci sprzedania biznesu przez takiego monopolistę rozchodzi się w błyskawicznym tempie, a wraz z nią seria najróżniejszych zdarzeń. Od przypadku głowa naszego bohatera trochę zaboli, a i emerytura będzie musiała jeszcze chwilę poczekać. Mamy to wszystko referowane na kilku, niesamowicie zgrabnych i dynamicznych płaszczyznach filmowych. Z jednej strony najbliższy współpracownik Michey’a Gay ma gościa. Jest nim cwaniutki i mało lojalny niezależności dziennikarskiej, pogrywający na swoje sposoby Fletcher. Ma cenne informacje i obiecuje nie stworzyć z nich artykułu za odpowiednią kwotę. Niczym filmowiec bajowo i z energią opowiada swój scenariusz. Przy czym wiele się dowiadujemy o zamieszaniu wokół interesu. Z drugiej strony mamy opowiadanie bezpośrednie, w którym będą tacy, co pogrożą królowi White Widowi, ale będą i tacy są zechcą go wmanewrować i nabrać. Kilka postaci w tej historii pojawi się również bardzo niechcący. To będzie pełna wyobraźni filmowa układanka.

Guy Ritchie stworzył duży park zabaw pełen prześmiewczości i błyskotliwości w dialogach oraz plot twistach. Udaje mu się kontrolować cały rewir rozgrywek /rozrywek. W świetnym stylu ze świeżością i polotem rozkłada akcenty nie szarżując przesadnie w przetasowaniach akcji i sytuacji, ale też nie dociera do przerysowania i karykatury tworząc oryginalne osobliwości. Wprowadza tym samym też lekką refleksję o zmianie pokoleniowej na przykładzie gangsterki w tym całym niezacinającym się magazynku pomysłów. Teraz wszystko nagrywają i popisują się na youtube, nie zastanawiają się jaki towar i skąd spożywają, nie zależy im na jakości, chcą szybko i skutecznie, bez planowania i zastanowienia się oraz przede wszystkim – bez klasy. Wyjadaczy z Wielkiej Brytanii to razi i obraża, gdyż akurat tutaj mamy do czynienia z eleganckimi gangsterami, tytułowymi dżentelmenami. Stąd nawet sympatyzujemy z przedstawicielami starszego pokolenia - gangster też człowiek.

Dżentelmeni (2020) - Matthew McConaughey, Charlie Hunnam

Dżentelmeni są wybornie napisani i wędrujemy pamięcią do Porachunków, czy do Przekrętu. Mamy tutaj i jedno i drugie oraz znowu tę widoczną dla widza zabawę i wyobraźnię oraz pełen paliwa bak do kombinowania przez reżysera. To komedia gangsterska, gdzie Guy Ritchie oznacza swoje terytorium z bronią bez ślepaków. Jest tu też cała ekipa fenomenalnie dobranych aktorów, gdzie nikt nikogo w tym aktorskim dream teamie nie wyprzedza, nie rozpycha się, każdy tworzy postać, z której chociaż raz się zaśmiejemy albo razem z nią. Na dodatek soczysty buddy movie można zrobić z silną kobietą na pokładzie bez nieznośnego męskocentryzmu. The king is back i to w wybornym towarzystwie.