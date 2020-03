Chcesz legalnie wziąć wolne od codzienności, przyznać się, że wierzysz w jednorożce bez konsekwencji i recept od „specjalistów”? Zapraszam na animacje Naprzód, gdzie bez zwalniania tempa dostajemy golden ticket do świata magii, razem z tęskniącymi za nią na swój sposób bohaterami. Jesteśmy razem z nimi zbiegami ze świata pragmatyzmu i rozpychającego się realizmu. Można dać zwyczajności i niedowiarkom z łokcia i zagapić się. Doskonała animacja mająca świadomość swojej potężnej siły kreacji i wolności twórczej. Korzysta z tego, nie rozleniwia się ani widza i z wielką fantazją oraz humorem pogrywa sobie z gatunkiem fantasy i klasycznymi legendami oraz mitami. Niech żyje nieprawda!

Zastajemy świat, który odsunął się od magii i czarodziejów zachwycając się zamiast zaklęciami, to nowoczesnością, rozwojem technologii, która zastąpiła ich miejsce. Elfy, postaci mityczne, przeróżne istoty koegzystują z ludźmi na prawach kwalifikujących się do realistycznych. W dużym stopniu można powiedzieć, że to świat zdominowany przez mugoli (sięgając do terminologii "Harry'ego Pottera". Niebezpieczny, stary dom zamienił się w knajpę pełną atrakcji z karaoke i świeczkami na tortach zamiast smokami zionącymi ogniem. Magiczne stwory muszą spłacać kredyty i łamie je w skrzydłach. Jednorożce wyjadają resztki ze śmietnika, centaury przywdziewają stroje policjantów, a wróżki zamiast używać swoich magicznych skrzydełek jeżdżą brawurowo na motocyklach. Widać, jak z pewnych wierzeń zrobiono atrakcje turystyczną, bajkę dla małych dzieci, a pamiętający tamte czasy ukorzyli się przed współczesnymi.

Janko bardzo chce przynależeć do jakieś grupy, mieć przyjaciół, ale utrudnia mu to jego starszy brat, który wierzy, że gry planszowe są oparte na dowodach naukowych i dają mu namiastkę wyobrażenia o czasach magów i czarodziei. W urodziny Janka charakterna mama daje mu prezent od ojca, który odszedł od nich wiele lat temu, ale zostawił im pewną rzecz. Otwiera to dopiero zgodnie z założeniem w urodziny. Jest to magiczna laska – według wierzącego w przeszłość Bogdana, a jakaś kpina i patyk pełen drzazg według Janka. To od niej rozpocznie się przygoda dwóch braci, która zbliży ich do siebie, przekona nieprzekonanych, ruszą w jednym celu, po drodze uświadamiając sobie, że jeszcze magia nie zginęła póki jest entuzjazm i nadzieja.

Naprzód to dziarski utwór, którego oglądanie sprawia przyjemność, działa relaksująco i pobudza nas do poszukiwań w sobie chociaż okruszka wiary w czary. Nawet jeżeli to nieprawda, czy to nie podkręca i nie podsyca kolorów, które nas otaczają? To jest taka pigułka pełna wrażeń i od nas zależy ile czasu będzie działać.

Prócz dziarskiego kina przygodowego z niestygnącą kreatywnością dostajemy utwór, który świetnie skonstruował przestrzeń, ale i charakterki. Postaci zastygłe w świecie codzienności i obowiązków przypominają sobie, że są legendami, miały magiczne przydomki albo te, które tego nigdy nie zaznały wolą zamiast ćwiczeń przed telewizorem z hantlami pobiegać z mieczem i powalczyć ze złem, bo czemu nie? To karuzela od, której nie kręci się w głowie. Nikt nie wciska nam siłowo garści słodyczy, to nie świat zbudowany z mdlącej w pewnym momencie waty cukrowej, a proponujący nam nieprzewidywalną podróż w rozklekotanym aucie, gdzie z jednej strony mamy pełne wrażliwości dążenie do zaspokojenia chociaż na chwilę tęsknoty, a z drugiej wyciąganie przyjemności i wartości nie tylko z celu podróży, ale jej przebiegu. Wszystko to w intensywnych barwach, feerii kolorów i z żartami. Z drugiej strony jest to poprowadzone z koncentracją, szaleństwo bez nieznośnego nadmiaru bodźców, ale z temperamentem.

Naprzód z bohaterami filmu Naprzód! Rozsądek zawsze nas znajdzie, prędzej, czy później się o nas upomni, a ten film jest skuteczną peleryną niewidką przed zwyczajnością. Pamiętajcie – „szmata, kto nie lata”.