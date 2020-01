Słodka kotka o imieniu Roxy jest oczkiem w głowie swojej pani, Rosalindy Promyczek. Można by rzec, że zwierzak pławi się w luksusach, które serwuje mu właścicielka, a jej ulubionym zajęciem w ciągu dnia są seanse sensacyjno-szpiegowskich seriali o przygodach nieustraszonych agentek. Znudzona wylegiwaniem się w pieleszach kotka marzy o tym, aby pójść w ślady swoich idolek i łapać przestępców na gorącym uczynku. Przygoda sama zapuka do jej drzwi, kiedy w najbliższej okolicy będzie mieć miejsce seria włamań, a nieświadoma zagrożenia Roxy, zostanie niefortunnie uwikłana w kryminalną intrygę. Na całe szczęście i nieszczęście na jej drodze stanie garść osobliwych postaci na czele ze strachliwym psem obronnym Elvisem, przejawiającym akrobatyczne umiejętności osłem Eustachym oraz kogutem Ferdkiem, który uciekł ze swojego kurnika przed tragiczną śmiercią w rosole. Zwierzaki, wspólnymi siłami, spróbują stanąć łotrom na przeszkodzie i uniemożliwić realizację ich nikczemnego planu.

Agent Kot (2018) -

Scenariusz brzmi znajomo? Jeśli tak, to nie tylko ja odnalazłam tutaj wiele podobieństw do "Muzykantów z Bremy" braci Grimm, a jak się później okaże nasz film animowany to jedynie uwspółcześniona i nieco skonfigurowana wersja owej baśni. Co więcej, reżyserzy filmu- również bracia- Christoph i Wolfgang Lauenstein zaczerpnęli pomysł na kilka sekwencji wprost z takich produkcji, jak "Złodziej w hotelu", "Człowiek, który wiedział za dużo", "Północ- północny zachód", czy "Marnie", a co ciekawe, główna bohaterka oryginalnej produkcji nosi właśnie takie imię (kompletnie nie rozumiem zmian w polskim tłumaczeniu).

Nawiązania do hitchcockowskich klasyków to zdecydowanie najbardziej udany element belgijsko-niemieckiej produkcji, który docenią dorośli widzowie, a wyłapywanie znanych cytatów może okazać się dla nich nie lada rozrywką. Na młodszą widownie czeka tu natomiast garść zabawnych, wyrazistych bohaterów, wartka akcja i sporo jej zwrotów oraz duża dawka humoru, chwilami niestety wpadająca w kabaretonowe tony. Mankamentem, który nie ujdzie uwadze dojrzałemu odbiorcy jest również widoczna karykaturalność głównych bohaterów i schematyczność, pozbawiająca fabułę polotu i serwująca nam w efekcie dość przeciętny produkt. Animacji daleko jest do hollywoodzkich pozycji nie tylko ze względu na warstwę scenariuszową, której przydałoby się więcej inwencji twórczej, lecz również na jakoś efektów CGI, których niedopracowanie i różnica klas mocno rzuca się w oczy. Pomimo, że akurat te decyzje twórców przypadły mi do gustu, młodocianych fanów Disneya może zrazić pewnego rodzaju brzydota ekranowych postaci, a w szczególności dysproporcje ludzkiego ciała.

Agent Kot (2018) -

Na korzyść produkcji przemawia także dubbing, za którego sukces odpowiedzialny jest Maciej Kosmala. Trzeba przyznać, że całości słucha się bardzo przyjemnie, a to dlatego, że tytułowa, pełna zapału, urocza kotka odzywa się głosem Jolanty Fraszyńskiej, a kąśliwy i antypatyczny pies Elvis- Mirosława Zbrojewicza. Fabularna konwencja z zabawą w kotka i myszkę rozwija się na całego, jednak finalnie nie jest to pomysł świeży i, pod właściwie żadnym względem, zapadający w pamięć na długie lata. Biorąc pod uwagę jednak grupę docelową, jaką są najmłodsi widzowie, "Agent kot" dostarczy im dużo śmiechu, mądrej rozrywki spod szyldu walki dobra ze złem, a co za tym idzie- morału, a to chyba najważniejsze.