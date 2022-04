Moja ocena może wydać się zaniżona, ale ja oceniam ten serial bardziej przez pryzmat zmarnowanej szansy i niepotrzebnej komplikacji rzeczy, które tego nie wymagały. 6

Po trzech latach od premiery bardzo udanego pierwszego sezonu serialu , platforma streamingowa Netflix zaserwowała dosyć niespodziewanie fanom serii nowe przygody Nadii. Czy nowy sezon dał radę i sprawdził się jako kontynuacja?

Twórcy serialu postanowili wprowadzić nieco zmian w drugiej serii Russian Doll. Tym razem charyzmatyczna główna bohaterka opowieści Nadia Vulvokov zamiast utknąć w czasie, dostaje możliwość podróżowania w czasie - za wehikuł robi jej podmiejskie metro, którym przenosi się do lat 80. gdzie poznaje swoją matkę będącą wówczas w ciąży. Kobieta chce poznać tajemnicę swojej rodziny oraz odkryć, co stało się z jej majątkiem.

Na pewno ludziom odpowiedzialnym za drugą serię Russian Doll należą się pochwały za spróbowanie zrobienia czegoś innego. Ponowne "wdepnięcie" w pętlę czasową Nadii mogłoby zostać odebrane przez fanów, jako najzwyklejsze pójście na łatwiznę. No bo po co zmieniać coś, co przecież bardzo fajnie sprawdziło się za pierwszym razem? Nie w przypadku twórców Russian Doll. Skorzystanie z motywu podróży w czasie okazało się niemałym powiewem świeżości w przygodach Nadii. Co prawda ciężko szukać poprzez to jakichś większych związków z pierwszym sezonem, ale odwagę do robienia czegoś innego zawsze należy pochwalać.

I tutaj tak naprawdę kończą się pozytywy, ponieważ Russian Doll nie do końca potrafi wykorzystać cały potencjał z pomysłu podróży w czasie. O ile sam koncept fabuły jest naprawdę fajny i interesujący - Nadia podróżuje między innymi do lat 80., gdzie poznajemy jej matkę i przyjaciół - tak sposób przestawienia tego wszystkiego może powodować ból głowy. Wiele sytuacji jest nieczytelnych, a pogmatwanie fabuły poprzez niepotrzebne wprowadzenie do historii postaci Alana tylko utrudnia scenarzystom pogodzenie tego wszystkiego. Tym bardziej, że Alan, który w 1. sezonie także miał kłopoty z pętlą czasową, tak i teraz dostał możliwość korzystania z wehikułu w metrze.

Natasha Lyonne w roli głównej nadal sprawdza się wyśmienicie. W tym przypadku twórcy postawili na jej trudne relacje z matką, ale także resztą rodziny. Poprzez cofanie się w przeszłość mamy zdecydowanie szerszy wgląd na to, co doprowadziło Nadię do stania się Nadią taką jaką znamy. Charyzmatyczna, głośna, niezależna, wiedząca czego tak naprawdę chce, ale również skrywająca gdzieś głęboko spore pokłady emocji.

Finalnie 2. sezon Russian Doll wydaje się być dużo ambitniejszą próbą, aniżeli poprzednia odsłona. Nie tylko pod względem fabularnym, ale także formalnym. Bohaterowie serialu cofają się w przeszłość, a co za tym idzie zmieniają się epoki, w których przychodzi im żyć. Na ekranie dostajemy nie tylko Amerykę lat 80., ale także nazistowskie Węgry czy lata 60. w Niemczech Wschodnich. Wszystko doprawione odpowiednią muzyką, która fajnie dopełnia to co dostajemy na ekranie - w serii znajdzie się miejsce dla Pink Floyd, Depeche Mode, Janis Joplin, ale również Velvet Underground czy nawet Beethovena.

