Tym, którzy filmu nie widzieli, polecam obejrzeć, zinterpretować i ocenić go po swojemu. Dopiero potem przeczytać tę recenzję i jeśli uznacie to za warte, obejrzeć film ponownie. Lecz to tylko moja sugestia i każdy może zrobić po swojemu.

Pan T. (2019) - Sebastian Stankiewicz

Ekranizacja powieści, opowiadania czy też jakiegokolwiek innego utworu epickiego nie jest rzeczą niebywale skomplikowaną. Wymaga „jedynie” dobrania odpowiednich aktorów do książkowych postaci, znalezienia lub stworzenia scenerii i dobrego zaadaptowania scenariusza. Zupełnie czym innym byłaby ekranizacja liryki, bo czy można stworzyć film na podstawie wiersza? Czy film może oddać różnorodność interpretacji takich utworów lub ich uniwersalność?

Pan T. jest przykładem, że da się to zrobić, a jeśli zabierają się za to odpowiedni ludzie, to wychodzi z tego coś naprawdę pięknego. I choć film nie jest ekranizacją wiersza, to dla mnie jest nim. Tak samo jak film fabularny nie musi mieć książkowego pierwowzoru i scenariusz kreuje zupełnie nową historię, tak ten film jest dla mnie zupełnie nową formą utworu lirycznego. Twórcy wielokrotnie podkreślają różnice między epiką a liryką i to, że w tej drugiej, jak i właśnie w tym filmie, nie występuje wszechwiedzący narrator, lecz podmiot liryczny. To, czego dowiadujemy się o panu T., to szczątki informacji, które musimy uzupełnić sobie własnymi domysłami, czyli – podobnie jak w poezji – czytać między wierszami. Dzięki świetnie zobrazowanej historii, oglądając film, robimy to tak samo naturalnie, jak w przypadku własnego, bliższego lub dalszego sąsiada, którego znamy tylko z widzenia. Wiemy tylko, gdzie mieszka i może jak się nazywa, ale budujemy sobie w głowie jego historię, jego całą postać na podstawie tego, gdzie go najczęściej spotykamy, jak się ubiera, o której wychodzi czy wraca do domu, kogo zna, czym jeździ i wielu innych temu podobnych informacji.

Pan T. (2019) - Jerzy Bończak

O panu T. na szczęście możemy wiedzieć nieco więcej, patrząc na niego z różnych stron. Widzimy go przez postać podsłuchującego sąsiada, który może wiedzieć więcej, lub oczami zakochanej w nim maturzystki. Jego świat jest jednak bardziej złożony wielowarstwowy i autorzy filmu w licznych, na pierwszy rzut oka chaotycznych obrazach, pokazują nam te właśnie inne strony – wewnętrznych rozterek i chęci buntu. Nie chcę tu opisywać scen i interpretować poszczególnych elementów, bo to, czy kobieta-zamachowiec była „rewolucją”, a trzej inteligenci malujący żyrafy symbolem ucisku tejże grupy, zależy wyłącznie od własnej interpretacji widza. Film ten pozwala każdemu, kto go ogląda, na bardzo szeroką i wręcz dowolną interpretację i bardzo duża jego część może zostać poddana dyskusji na temat znaczenia poszczególnych scen. Jest trochę jak abstrakcyjny obraz, w którym każdy widzi nieco inną zależność i znaczeniowość. Jest jednak tworem całym, kompletnym, osadzonym w solidnych ramach. Sądzę, że ktoś, kto nie lubuje się w poezji i nie potrafi się w nią zagłębić, może mieć problem z odbiorem filmu. Z odnalezieniem i zauważeniem tej drobnej, subtelnej różnicy, z jaką należy na ten film patrzeć. Podobnie jest ze słowem pisanym i nie każdy, kto czyta mnóstwo książek i zaczytuje się w prozie, docenia poezję lub nawet po nią sięga.

Przyzwyczajono nas do odbioru filmów wprost i w dużej mierze tworzone są one tak, by nie zmuszać widza do nadmiernego myślenia. Ten jest zupełnie inny. Nie tylko skłania widza do zastanowienia i myślenia, ale również do otwarcia się i dokonania swoistego połączenia z filmem.

Pan T. (2019) - Paweł Wilczak

Podsumowując, sądzę, że każdy mógłby usiąść z kartką papieru i oglądając ten film, napisać swój własny wiersz, opisując to, co widzi i czuje, w mniej lub bardziej liryczny sposób. I każdy taki wiersz byłby inny. Z pewnością byłoby wśród nich wiele podobnych, ale żadne dwa nie będą dokładnie takie same. Film ten w moim odczuciu jest jak najbardziej udanym eksperymentem. Nie tylko pod względem formy przekazu, ale i zaangażowania widza. To film, który potrafi go obudzić i wciągnąć do filmu. Chcąc czy nie, oglądając ten film piszemy w głowie ten swój wiersz i to my w tym momencie stajemy się tym podmiotem lirycznym. Tymi, którzy opowiadają tę historię po swojemu i to jak ją widzą, i przeżywają. Tę samą, ale zupełnie inną za każdym razem i dla każdego z nas. Dla mnie rewelacja i dawno żaden film tak mnie nie poruszył. Największym zaskoczeniem dla mnie było to, że film nie poruszył mnie fabułą, lecz samą formą przekazu. Świetna gra aktorska jest w tym wszystkim wisienką na torcie. Nic tylko oglądać.