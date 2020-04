Próbowania życia po życiu ciąg dalszy. Wracamy do małego miasteczka, przepełnionego osobliwościami, różnymi historiami, wśród których Tony nie powinien mieć monopolu na cierpienie. W pierwszym sezonie traktował poczucie humoru jako tarcze obronną, a sarkazm i złośliwość nie tylko na inteligentne obserwowanie rzeczywistości, a przede wszystkim na krzywdzenie wszystkich, którzy nie są tak nieszczęśliwi, jak on. Drugi sezon After Life nie staje się na szczęście ugłaskanym i kojącym opowiadaniem, skrótową drogą do odpuszczenia sobie i innym, a dalej wymagającą, doskonale pokazującą piekielne wyzwanie, jakim jest uwierzyć, że życie to największa wartość. Jak ze smutkiem można się zżyć i wykorzystywać cudze współczucie, jak ciężko to odstawić i używać jako usprawiedliwienia na robienie wszystkiego.

After Life (2019-) - Tracy Ann Oberman

Tony dalej pracuje w małej redakcji, która ma o wiele większe znaczenie dla wielu z nich, niż mogłoby się wydawać. Od początku widzimy zmianę narracji – przyglądamy się historiom innych, zgłębiamy ich życiorysy. To też jest komunikatywne z niebłyskawiczną, czy nierealistycznie podciągniętą do niespójnych z rzeczywistością filmowych realiów zmianą perspektywy. Jego cierpienie dalej towarzyszy mu całą dobę, ale Tony powoli potrafi spojrzeć na cudze, na innych i też już jest zmęczony uciekaniem od bólu albo przebieraniem go w szydercze zachowanie. Jego szef dalej jest w impasie z żoną, jego małżeństwo stoi pod znakiem zapytania, tęskni za nią i śpi w gabinecie. Każde biurko w redakcji jest zajmowane przez osobę, która również ma problemy. Sexworkerka, nie prostytutka, może chcieć normalnego związku i nie rezygnować ze swojej pracy, a terapeuta potrzebować atencji i uwagi większej, niż jego pacjent. Nic nie idzie tutaj gładko, nienormalność nie jest niczym nienormalnym. Tony bardziej teraz złości się do środka, niż na zewnątrz. Karuzela emocji nie wyhamowała, a zwyczajność bólu stała się paradoksalnie jeszcze bardziej przerażająca, bo ten stał się jego towarzyszem każdej, codziennej czynności. Uzależnić się od czegoś to przecież nie oswoić i panować nad tym.

Świat na około jednak żyje, ziemia nie przestaje się kręcić na czyjąkolwiek prośbę, ekscentrycznych historii do artykułów nie brakuje, a Tony stara się być mniej egoistyczny, podświadomie każdego nie podporządkowywać pod swoją sytuację (nie)codzienną. Dalej zaczyna i kończy dzień przeszłością, przez co ciężko mu spojrzeć z entuzjazmem na teraźniejszość, kiedy na bieżąco sobie przypomina, że było lepiej. To też sprawia, że potencjalna nowa relacja ze wspaniałą kobietą utknęła, gdyż Tony sprawia wrażenie żonatego mężczyzny, a ona czuje się tą drugą.

After Life (2019-) - Kerry Godliman, Ricky Gervais

Ricky Gervais dalej z ostrym językiem pokazuje nie tylko odwagę w diagnozowaniu świata, ale też w ekspresji każdej emocji. Robi to dosyć obyczajowo, z pewnymi rytuałami budowania odcinków. Stawia jednak mocniejszy akcent, bez tracenia temperamentu, na zauważaniu przez bohatera innych i ich uczuć, nielekceważeniu dobroci, szczerych intencji i uwierzeniu, że jest w nim też wiele takowej. Bez truizmów, ale również romantyzowania cierpienia, śmiejemy się z osobliwości i zdań, które wypowiadają, a potem rozpadamy się równie szybko razem z bohaterem. Powstaje osobliwa errata do wcześniejszych decyzji i nihilistycznych odruchów bohatera. Tony angażuje się w życie, bez sztucznego pośpiechu, ale uświadomienie sobie, że one może mieć jakikolwiek sens bez osoby, która mu jego nadała jest wybitnie trudne i After Life doskonale wyłapuje te niuanse wysiłku. Pięknie pokazuje się tutaj strach przed zapomnieniem, uczucie zlekceważenia tej osoby, która już odeszła, jeżeli pozwoli się sobie na radość z życia bez niej - to o czym celnie mówiła bohaterka serialu Fleabag. Nie mieć wyrzutów sumienia, że się żyje. Żyć nie tyle co najważniejsza osoba w naszym życiu, a po jej odejściu już tylko egzystować z nawyku. Żyć, dopóki samemu się oddycha.

Metoda małych kroczków i bez aforyzmów, a powstających mądrości wynikających ze słuchania innych i bycia. To jest coś, co cechuje narracje serialu, proste, czy jednoznaczne happy endy są podstępne. Długa droga w poszukiwaniu nadziei, dopuszczeniu uśmiechu nieironicznego, a szczerego do swojego życia. Ciąg dalszy nastąpił? Dopóki się nie zrozumie znaku zapytania w życiu jako naturalnego elementu składowego egzystencji człowieka i bez wielkich tragedii można być nieszczęśliwym. After Life miesza nastroje, w skromnej formule prowadzi nas przez najróżniejsze doświadczenia. Strach przed radością na nowo może być o wiele większy, niż przed bólem. Doskonale o niedoskonałościach i odwadze.