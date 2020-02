Piękna i bestia… oczywiście równie piękna. Fabuła to pretekst do ekspresji seksu bez wyobraźni. Archaistyczne podejście do relacji.

365 dni wydaje nam się trwać w o wiele dłużej, tak toporne jest to opowiadanie, które chyba uważa, że klasyfikowane jako erotyczne uzyska jakąkolwiek taryfę ulgową. Brak wyobraźni, emocjonalna posucha, sycenie imitacją wolności oraz bezpruderyjności i smutny oraz przykry deficyt jakiejkolwiek reżyserii, a zmaksymalizowanie efektu baśni soft porno. Są kanały pornograficzne, na których fabuła jest tak samo pretekstowa, ale korzystanie z nich nic nie będzie kosztowało.

Opisywanie fabuły będzie brzmiało, tak irracjonalnie, że powtarzając to co zobaczyłam, sama nie będę ponownie dowierzała. Laura jest nieusatysfakcjonowana i sfrustrowana w swoim związku. Oczywiście zaczynamy od pierwszej minut torpedowanie stereotypami, poziom zaawansowany. Brak zaangażowanie w związek ze strony jej partnera referuje się tutaj poprzez brak czasu z jego strony na seksualne zaspokojenie bohaterki – nic więcej. Oczywiście nie jest adonisem, który zawsze jest w pozie z okładki magazynu. Wszystkie pretensje o zaniedbanie, brak czasu dla partnerki oraz myślenie tylko o sobie i megalomania są skrótowo pokazane, ale to tylko pretekst, by naszej bohaterce łatwiej było się oddać doskonałej wersji mężczyzny, któremu się kiedyś objawiła i poszukuje ją od tamtego czasu obsesyjnie. Massimo to oczywiście bad boy, który z jednej strony odurza ją i porywa, a z drugiej mówi, że nie da zrobić jej krzywdy. Więzi bohaterkę w swoim luksusowym apartamencie przekonując, że zakocha się w nim w 365 dni. Aby zdobyć miłość potrzeba rozpieszczania kobiety dobrami materialnymi, co tutaj nazywa się troską i oferowania jej swojego ciała. Wszystko wygląda na handel wymienny pomiędzy bohaterami.

365 dni to to muzeum figur woskowych. Jest niewiarygodny na każdym poziomie tworząc erotic fiction. Nie chodzi o zaproszenie do fantazjowania, nikt tutaj nie wartościuje fetyszy ludzkich. Chodzi o płaskość wszystkiego, co pokazane na ekranie. Historia, nazwijmy tak to żartobliwie, składa z absurdalnej i szybkiej przemiany osoby porwanej w osobę zakochaną, której porywacz zaczyna być miłością. To jest kompletnie niewiarygodne - wysyła nam sygnał o tym, jak obraża inteligencję widza i bohaterów autorka. Zamiast płomiennego uczucia bliżej tutaj do syndromu sztokholmskiego. Prócz absurdalnej fabuły, która ma być tłem do wcale nie tak wyzwolonych scen seksualnych mamy porażający seksizm i jednoznaczny komunikat o uprzedmiotowieniu i przemocy jako naturalnym budulcu intymności. Proste rozdanie, tak liche i poddańcze, pełne krzywdzącego kanonowania.

Prócz braku logiki, ekstazy jednoznaczności, ciężką ręką napisanych postaci, mamy jeszcze zdjęcia i ujęcia, które są jakimś pokazem slajdów, powtórzeń, poszatkowanych przynajmniej, tak samo konsekwentnie złych, jak narracja. Pozowanie na ekranie nieskażone żadną myślą.

Piekielnie przykro, że 365 dni jest, tak nagłośniony jako pierwszy erotyk w Polsce, a prócz dosyć wątłej ekspresji seksu na dodatek robi rzecz okropną: legitymizuje patriarchat i męskie przywództwo w łóżku i poza nim oraz pokazuje na jakich zasad spisanych przez mężczyzn kobieta może funkcjonować, czym może coś ugrać i uzyskać w świecie, w którym jest zdominowana. Może nieudolnie popyskować, by tak naprawdę podsycić tylko grę erotyczną, może wydawać pieniądze swojego kochanka i igrać z nim swoją cielesnością. Od początku do końca to historia o podporządkowaniu się, mimo sprzecznych, paskudnie napisanych dialogów (uśpię Cię, zwiążę, a za chwilę dodam, że generalnie nie zrobię nic, czego byś nie chciała) i dostawaniu nagród za systematyczne wywiązywanie się z roli kobiety, a nagrodą jest doskonałe, włoskie ciało. To film lokujący wiele drogich produktów, a najdroższym z nich jest… kobieta. Piękna i bestia… oczywiście równie piękna. Jeżeli film rozgrzeje to tylko ze złości i jednoznaczności, a nie z tego powodu, który sobie wykalkulował.