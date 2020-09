Podróże Halika, tak samo fascynujące i niejednoznaczne, jak bohater. Zbiór dowodów na istnienie szczerej pasji bez gloryfikowania postaci. 7

Mieczysław Sędzimir Antoni Halik, Tony Halik, czy Max? Człowiek kameleon z własnego wyboru, czy z nacisku rzeczywistości na dziennikarstwo i braku możliwości tworzeniu bez propagandy, czy bajkopisarstwa? O postaci niejednoznacznego podróżnika znanego całemu światu, ale jednoznacznie legendarnej bez udzielania jednoznacznej odpowiedzi, kontrowersji, w którą łatwo pułapkę można było wpaść, czy wyciągania trupów z szafy opowiada Marcin Borchardt w Tony Halik. Bez gadających głów, czy hagiografii, a w surowej narracji ogromnej wycieczki i odkurzeniu archiwum nie tylko przygód enigmatycznej postaci, ale też jego płynnej tożsamości.

Podążamy za doskonałym kronikarskim, subtelnym śledztwem, ale w stylu surowym i nienakreślającym tezy, tylko każdy z nas sam wyciągnie z obejrzanego obrazu wniosek o tytułowym podróżniku, showmanie, białym Indianinie, dziennikarzu z ograniczoną wolnością w momencie pojawienia się w środowisku politycznym, wiercącym się będąc w miejscu osobliwością. Mamy obszerne materiały z jego podróży, gdzie będąc otwarty i szczerze zafascynowany innymi ludnościami, a potem doświadczamy tego z perspektywy jego żony i syna. Syn, najmłodszy podróżnik świata, od najmłodszych lata dostający tyle wrażeń, nie miał deficytu zachwytów i nowości, a obecności i zainteresowania ojca. Tony Halik urodził się, by podróżować. Bez ustępstw, bez przerw, bez przystanków, by poznawać, opowiadać. Z jednej strony mamy go wśród dzikich plemion, gdzie można zastanowić się nad sensem aż tak wielkiej ciekawości kolejnych podróżników innymi miejscami i nadużyciem przyrody, a z drugiej pokazał, że granice istnieją tylko w głowie. Mamy też moment polityczny, kiedy to z jednej strony jako w słowie i w czynie patriota ma nadawać dla NBC i pojawia się konflikt ideałów oraz pytań etycznych i moralnych.

Tony Halik cały czas referując bez bezpłciowego atlasu przyrody, a z żywiołem adekwatnym do bohatera, wyzywa nas do refleksji o podróżach i ich granicach. Reżyser, podąża za jego kolejnymi krokami, pokazuje nam różne wcielenia, a My sami musimy sobie zdiagnozować naszą relację z nim -kabotyn, czy otwarty i wielki umysł wolności. Kiedy jest jeszcze poczęstunek cudzym, a kiedy następuje już biopiractwo, czyli tożsamość miejsca zaczyna tracić stając się miejscem turystycznym. To jest solidny dokument pokazujący człowieka w różnych rolach, co nie musi oznaczać odgrywania czegoś, tylko zdeterminowanego przez rzeczywistość. Nikt tutaj bohatera nie gloryfikuje, ale też nie szkaluje, tylko pokazuje różne oblicze. Podróż za nim jest tak samo ciekawa i przyciągająca, jak jego własne.

Tony Halik to też, przede wszystkim zbiór dowodów na istnienie szczerej pasji, której odłamkami dostają najbliżsi i płaci się prowizję, kiedy nie jest to praca na etat, a synonim życia. Człowiek, który z pewnością powoduje pewną ambiwalencje, ale jedno jest niepodważalne: udowadniał, że niemożliwe to termin w kalendarzu do zrealizowania.