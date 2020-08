Przez żołądek do serca, własnego i prawdy o sobie. Piękny i spełniony mieszaniec filmowy o złotej klatce i głodzie prawdziwej siebie. 9

Połączyć kino artystyczne, dbające wybitnie o formę przedstawienia z wielowymiarowym problemami etycznymi, moralnymi oraz kinem psychologicznym, a nawet thrillerem wymaga ogromnej czujność. Ten balans zachowuje film, spełniony mieszaniec gatunkowy „Niedosyt” nie pozostawiając niedosytu ani również nie doprowadzając do przesytu. Niesamowicie detaliczne kino o tym jak być kochaną, kiedy nie czujesz tego do samej siebie. Jak można utknąć w złotej klatce. To również portret eleganckiej tyrani, dziedziczenia patriarchalnego egzystowania i obsesyjne spełnianie wyobrażeń najbliższych, by mieć takowych, bo inaczej jest się przekonanym, że się pozostanie samemu. Na dodatek to kino, które dosyć ekscentrycznie stosuje niesamowitą symbolikę przedstawienia sposobu na wyzwolenie, na kontrolę, na poczucie wolności i chwili samostanowienia o sobie, silny przewrót dla swojej osobowości. Działa aż do kłucia w przełyku. Przez żołądek do serca, własnego... prawdy o sobie.

Hunter żyje w słoiku doskonałości i dostatku. Sterylne życie pełne samych udanych posiłków i trafionych oraz kulturalnych rozmów. Widzimy dosyć szybko pewne przedstawienie oraz rozkład sił w relacji, jednak wygląda, jakby Hunter również miało prawo głosu i zgodziła się, by go sobie odebrać. Jej mąż zarabia na życie, pomagają im jego bogaci rodzice, a on kocha żonę za to, że robi wszystko, tak jak sobie wyobraża. Ona codziennie walczy, by nie przestał jej akceptować, on codziennie kocha Ją za to, kogo gra. Emocjonalnie są odrętwiali, zmechanizowani, ale nie widać żadnych skutków ubocznych. Pewnego dnia Hunter zacznie być coraz słabsza w odgrywaniu bajki, której ściany się walą powoli udowadniając emocjonalny horror, ale to będzie oznaczać przekornie o jej sile. Zepsuje rajską rzeczywistość, która była stworzona przez dwojga ludzi, ale z myślą tylko o jednej osobie - o jej mężu. Jej lęków i traum z przeszłości nie udało się zagłuszyć w pozornie bezpiecznym świecie, gdzie definicją tego był wysoki status materialny i płot wokół pięknego domu. Przestaje przełykać dławione latami słowa, sytuacje, w których jest ozdobą męża, wybranką niczym z castingu, uprzedmiotowioną z nadaną z góry rolą kobietą, a zaczyna od małej, magicznej kulki, chwytając po ostrzejsze przedmioty. W podobnym czasie zachodzi w ciążę, ale od początku wygląda, że nosi dziecko dla niego, nie dla ich obojga.

Niedosyt to film o głodzie... prawdziwej siebie. Poprzez przepiękną metaforę dosłownej choroby połykania przedmiotów nienadających się do spożycia dla ludzi pokazuje się deficyt bycia udziałowcem w swoim życiu, nie głównym decydentem. Każdy jej kolejny „niezdrowy” posiłek daje jej chwilę sytości wolnością, w mieszkaniu robi się, jak gdyby przytulniej, ona zachowuje się naturalniej i swobodniej. Doskonale rozgrywa tę ewolucje jej decyzji reżyser, bez pośpiechu, w zestawieniu z reakcją rodziny jej męża, suchej, wyrachowanej i udowadniającą pewien łańcuch męskocentrycznej narracji u nich.

Ta ciężka, bardzo skomplikowana psychicznie podróż Hunter do „Ja decyduję” jest doskonale pokazana w konszachtach z napięciem, nieprzewidywalnością i osobliwością. Niedosyt łączy umyślnie i przesprytnie nienaturalność obrazu, niesamowicie spójnego i sprzężonego z emocjami bohaterki z nienaturalnością sytuacji, w których ludzie zostają postawieni nie przez samych siebie, a jedynie ich odruchy dorosłym w życiu są konsekwencjami przeszłości, często nieświadomych decyzji. Na dodatek reżyser znajduje wśród bardzo wyjątkowego przedstawienia formalnego miejsce i wyczerpująco to robi podjęcia polemiki i dialogu z poważnym tematem odpowiedzialności za życie innych i naszą sprawczość .

Połączenie kina drżącego, znalezienie miejsca na plot twisty, zabawa formą, ale bez pustostanów lub tylko efekciarstwa w Niedosycie odbierze głód kina, które zuchwale się angażuje i kwestionuje porządek świata, a jednocześnie jest zaangażowany wysoce w sposób przedstawienia. Bez przejedzenia, o torze z przeszkodami do świadomości swojej wartości.