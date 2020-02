Filmów bokserskich w polskim kinie nie ma zbyt wiele. Fighter miał być propozycją, która wprowadzi coś nowego do tego typu kina. Czy rzeczywiście tak jest? Warto przekonać się o tym samemu.

Fighter (2019/II) - Dariusz Włodarczyk (III)

Fighter to historia byłego zawodnika MMA Tomka (Piotr Stramowski), który przez kilka złych decyzji, stracił wszystko, co miał: sławę, pieniądze oraz piękną kobietę. Nadzieją na lepsze życie ma być Magda (Katarzyna Maciąg). Tomek jest szantażowany przez gangsterów, przez co musi wrócić na ring i zmierzyć się ze swoim dawnym rywalem - Markiem (Mikołaj Roznerski). Będzie to jednak pojedynek bokserski, który ma oglądać cała Polska.

Zanim przed seansem zapoznamy się z opisem fabuły zamieszczonym na wydaniu DVD, wydawać nam się może, że jest to całkiem ciekawy film. Niestety podczas seansu przekonamy się, że wcale tak nie jest. Fabuła jest niekonsekwentna i zostawia widza raczej z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Nie dowiemy się dlaczego Tomek szantażowany jest przez gangsterów, albo dlaczego nagle jego partnerka jest z jego rywalem Markiem. Niektóre postacie i wątki również nie wnoszą zbyt wiele do fabuły, jak przykładowo postać grana przez Tomasza Oświecińskiego.

Fighter (2019/II) - Mikołaj Roznerski

Od strony technicznej film nie wypada najlepiej. Szybie ujęcia, dużo cięć, nie ogląda się tego zbyt przyjemnie. Nawet podczas kulminacyjnej sceny walki, skupiamy się bardziej na publice i jej reakcjach na walkę, a nie na samej walce. Podobnie jest z muzyką, która powinna nadawać rytm filmowi, a brzmi raczej jak kilka zmiksowanych ze sobą numerów przez początkującego DJ’a. Co do aktorów pojawiających się na ekranie można mieć mieszane uczucia. O ile Stramowski wypada całkiem nieźle i widać, że się stara, podobnie jest z Katarzyną Maciąg, która prezentuje się naprawdę dobrze i wręcz w scenach z Stramowskim „ciągnie go do góry”. Najgorszym wyborem jest jednak Roznerski. Bardzo ciężko jest uwierzyć w postać, którą odgrywa. Szczególnie, że nie dostajemy zbyt wiele scen, gdzie rzeczywiście możemy zobaczyć, jak trenuje, tylko raczej sceny w stylu „jestem mistrzem, jestem najlepszy i koniec kropka”.

Wydanie DVD dostępne jest z książeczką, w której znajdziemy wywiad z reżyserem i nieco informacji z zza kulis powstawania filmu. Film dostępny jest w polskiej wersji językowej oraz z angielskimi napisami. Na płycie poza samym filmem znajdziemy również jego zwiastun oraz making of, czyli podsumowując jest to całkiem standardowe wydanie DVD.

Mało kto zdaje sobie sprawę z historii powstawania tego filmu. Początkowo miał powstać projekt zatytułowany Klatka, jednak część ekipy się z niego wycofała, dlatego reżyser za wszelką cenę próbował uratować projekt i napisał całkiem nowy scenariusz. Klatka przyczyniła się również do powstania drugiego filmu, jakim jest Underdog z Erykiem Lubosem w roli głównej. Stąd tak wiele podobieństw w obu filmach i trudno uciec się od ich porównania. Underdog wypada o wiele lepiej, zarówno od strony technicznej, jak i scenariusza, fabuły i samych aktorów. Po obejrzeniu obu filmów ciężko się powstrzymać od stwierdzenia, że lepiej byłoby, gdyby Fighter nie powstał.

Figther niestety nie ma za wielu mocnych stron. Znikający bohaterowie, duże braki w fabule czy slaby montaż sprawiają, że trudno przez ten film przebrnąć. Dobrze, że chociaż część obsady starała się, żeby coś dobrego z tego filmu wyszło, jednak – z dwojga złego - lepiej już obejrzeć Underdoga. Film jest prawie o tym samym, a zrobiony zdecydowanie o wiele lepiej.