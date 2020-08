Pretensjonalny banał pseudointelektualny, którzy fascynuje doskonałymi widokami i sekwencjami. Piękne, ale puste naczynie. 3

Efektowne, nie efektywne. Mające fabuły na kilkanaście minut i pomysł symulujący bardzo złożoną budowę, jednak będący pretekstem do stworzenia doskonałej choreografii przemocy i pełnego rozmachu sekwencji kina akcji. Taka zuchwałość zabawy percepcją widza z pozornie skomplikowanym hucpiarskim wykładem filozoficznym, po to by naprawdę pożonglować pomyslami wizualnymi ma miejsce w filmie Tenet. Nadmiar bodźców zagaduje narracje, której nie jest za wiele, ale Christopher Nolan znowu udowodnił, że potrafi głośno kombinować, ale w pewnym momencie myśli, że wśrod zachwycających widoków nikt nie zauważy chaosu myśli, eksploatowaniu pomysłu mającego już miejsce w rzeczywistości i ogromnej surowości niepowodującej specjalnie emocji u widza.

Tenet (2020) - John David Washington

Wszystko zaczyna się od sceny dosyć intensywnej, bez metody małych kroczków. Już wiemy, że nikt nie będzie tutaj prowadził narracji pół środków, a używał ostrej amunicji. Nasz bohater jest protagonistka i takie też określenie jego jakie jedyne poznamy. Pragnie powstrzymać postępującą zagładę świata, zbliża się coraz bardziej do rozwiązania zagadki, a przynajmniej tak mu się wydaje. W pewnym momencie jednak nie wie dowiaduje się, że panowanie nad przyszłością może być nową bronią w zniszczeniu ludzkości. Pojawia się sprzymierzeniec i sieć międzynarodowych szpiegów, która dołącza się do współpracy i razem chcą powstrzymać oczywiście ostro i jednoznacznie stworzonego bohatera, który ma monopol na kontrolę sytuacji, gdyż jest można powiedzieć "panem czasu".

Christopher Nolan nie bawi się we wstrzemiężliwość od początku do końca. Nasyci każdego żądnego kina mind-games i różną bronią widza. Niestety jego magazynek jest pełen pomysłów na sceny walki, ale nie wkładu skomplikowanej fabuły. Spokojnie można za tym nadążyć, tylko w pewnym momencie coś chyba staje się jednak mniej oryginalne, niż o sobie myśli, bo naprawdę pojawia się znużenie. Niestety w "Tenet" fabuła wydaje się być mocno podziurawiona, relacje pretekstowe, a na pewno już nie zależy kinu, by nawiązać jakiś kontakt z widzem. Podróże w czasie dają duże pole manewru, jednak Nolanowi brakuje tutaj krzepy do wyciśnięcia z tego czegoś nowego, wielowymiarowego do refleksji i inwestuje kolejne pieniądze w rozpasane pejzaże, miejsca oraz zabawki. Dlatego irytującym staje się jego próba nafaszerowania tego przebojowym intelektualizm, kiedy tak naprawdę to jest zachwycający dynamiką po prostu pustostan. Znowu buduje niecodzienną wizję świata, manewruje chronologią i burzy porządek, ale nie ma w tym niczego zaskakującego. Rzeczywiście neurony nam wibrują i nie stoją w miejscu, ale dlatego, że próbujemy wyciągnąć z tego więcej, niż w rzeczywistości jest naprawdę. Christopher Nolan znowu robi to samo. Miesza dla samego mieszania. Ta fikcja naukowa, fantastyka naukowa nie jest naszprycowana mocno naukową i fizyczną rewoltą.

Tenet (2020) - John David Washington

Niestety z emocjami też jest dosyć jednoznacznie i mało ekspresyjnie. Bohaterowie mówią często komunały, nie mają niejednoznacznie i wyzywająco do analizowania skonstruowanych osbowości. Nolan zawsze próbuje w swoim kinie podbić tym powagę sytuacji i zwielokrotnić ważność doświadczenia oraz dopisać złożoność. Najbardziej uwiera chyba postać antagonisty, który jest tak grubą kreską pociągnięty i wybitnie jednoznaczny.

Niestety Tenet naprawdę robi wiele hałasu o nic. Jakby to była bez żadnych pretensjonalnych przekonanie o sprytcie i przenikliwości rzeczywistości przez widza rasowa rozrywka i kino futurystyczne to naprawdę byłoby bardzo skuteczne, a niestety przestzeliwuje ze swoją niespecjalnie zaskakującą wizją. To banał, którymi chwilami fascynuje.