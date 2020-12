Recenzja Blu-Ray - "Tenet" to kino wielokrotnego użytku, a jego wydanie na płycie Blu-Ray może okazać się idealnym prezentem świątecznym dla fana Nolana i kina! 7

Tenet Christophera Nolana jest niczym to mityczne pudełko czekoladek. Oglądasz ten film i tak naprawdę nie wiesz co się za chwilę stanie, co przygotował dla Ciebie reżyser trylogii o Mrocznym Rycerzu. I to właśnie w tym wszystkim jest najfajniejsze. Odkrywanie zagadek i trików, które serwuje swoim widzom Nolan, to coś co sprawia, że Tenet może stać się dla wielu produkcją wielokrotnego użytku.

Tenet (2020) - John David Washington

Pisząc o czym traktuje nowe dzieło Christophera Nolana, ciężko nie wskoczyć w pułapkę. Historia, która na pozór wydaje się dosyć skomplikowana poprzez swoją konstrukcję jest w istocie niezwykle prosta. Trudne jest jednak opowiadanie o niej w taki sposób, aby nie zabrać przyjemności widzowi, który po raz pierwszy odpala Tenet i chce spróbować nie zostać oszukanym przez Nolana. W skrócie - główny bohater opowieści nazywany po prostu Protagonistą zostaje zwerbowany do niezwykle ważnej misji - musi uratować świat, a jakżeby inaczej. Nie będzie to jednak zwykłe ratowanie świata, ponieważ pomoże mu w tym technologia pozwalająca cofać się w czasie.

Tenet został w idealny sposób opisany przez jedną z postaci, która tłumaczyła Protagoniście, jak działa świat i zabawa czasem zaprezentowana przez Nolana. W trakcie tego filmu nie możecie myśleć, nie próbujcie tego zrozumieć, musicie to czuć. Jeśli odłożycie na bok wszystkie naukowe podpowiedzi służące reżyserowi i jednocześnie scenarzyście do tworzenia ekspozycji tego świata, to dostaniecie naprawdę świetne kino szpiegowskie z masą elementów rozrywkowych, które Was zachwycą. Mogę Was zapewnić, że w drugim akcie Nolan rozpędza swoją maszynę, aby w finale odbyć brawurową i niezwykle efektowną jazdę. Sekwencja, w której dochodzi do ostatecznego starcia dobra ze złem jest nakręcona w sposób fenomenalny - pomysłowość i wizualna maestria grają ze sobą w tym przypadku niczym najlepszy kwartet skrzypcowy.

Tenet (2020) - John David Washington

Niestety elementy związane z warstwą techniczną nie zawsze idą w parze z emocjonalnym przekazem Tenetu (jakby to było jakieś zaskoczenie w przypadku Nolana, prawda?). Film cierpi na brak punktu zaczepienia, który sprawiłby, że historia zaangażowałaby mnie w stu procentach. Kolejny film szpiegowski o ratowaniu świata to paradoksalnie kolejny tytuł pozbawiony, jakiejkolwiek stawki. Co prawda mamy do historii wprowadzoną postać matki, która musi żyć pod dyktando tyrana, aby mieć możliwość obcowania ze swoim dzieckiem, jednak jest to zaprezentowane w tak nieumiejętny sposób, że mnie, jako widza bardziej interesuje następna techniczna sztuczka Nolana, niż to co stanie się z tymi ludźmi.

Zresztą postacie, które przewijają się na ekranie również nie należą do składowych całego filmu, które mógłbym zaliczyć do plusów. Z wyjątkiem jednego gościa - jest nim Robert Pattinson, który po raz kolejny udowadnia, że wielkim aktorem jest. Swoją charyzmą rozsadza ekran i na sceny z jego udziałem się czeka. Jego i jego włosów. W porównaniu do Protagonisty jest on naprawę interesujący i wzbudza pozytywne emocje. Główny zły grany przez Kennetha Branagha, czyli Andrei Sator to postać na samej granicy całkowitego przekroczenia ekranowej szarży. Bliżej mu do bondowskich łotrów, z którymi musiał borykać się Roger Moore, aniżeli kina poważnego - a właśnie na takowe stara się silić Tenet.

Tenet (2020) - Rich Ceraulo Ko

Mimo wszystko Tenet jest widowiskiem co się zowie. Christopher Nolan przygotował dla nas kilka naprawę spektakularnych sekwencji, po których szczęka opada. Jeśli nie mieliście okazji widzieć tego filmu na wielkim ekranie, to nie musicie się przejmować. W grudniu na sklepowych półkach pojawiło się wydanie filmu na Blu-Rayu, które może być naprawdę świetnym pomysłem na świąteczny prezent. Tym bardziej, jeśli posiadacie w domu jakiegoś kinomana.

Co ciekawe polski dystrybutor przygotował dla nabywców niebieskiego pudełka dwupłytowe wydanie. Na pierwszej płycie znajdziecie oczywiście film w rozdzielczości HD 1080p i formacie 16:9 (2.2:1 i 1.78:1). Jeśli chodzi o dźwięk to jest oczywiście dostępny polski lektor - Dolby Digital 5.1, DTS HD 5.1. Druga płyta zawiera dodatki. Oprócz standardowych zwiastunów i teaserowych zapowiedzi, znajdziecie na niej doskonały materiał dotyczący produkcji filmu. Ten trwający ponad godzinę raport z planu pozwoli Wam zaznajomić się ze szczegółami tworzenia Tenetu. W materiale zobaczycie między innymi, jak Nolan i jego ekipa przygotowywali się do epickiej sceny z samolotem, o której już przed premierą krążyły niemałe legendy (wszak filmowiec podjął decyzję o zniszczeniu prawdziwej maszyny!), a także będziecie mogli posłuchać rozmów z aktorami.