Kino będące zbiorem przyziemnym przyjemności, czasami ironicznych, czasami aż nazbyt poważnych z bardzo łatwym do wychwycenia komentarzem Paula Verhoevena na temat władzy i korupcji. 6

Czy w dzisiejszych czasach kino o lesbijskich relacjach dwóch zakonnic może być szokujące i bluźniercze? Zapewne tak, ale na pewno filmu Benedetta nie możemy zakwalifikować do tego grona.

Benedetta (2021) - Virginie Efira

Legendarny Paul Verhoeven zabiera nas w swoim najnowszym dziele do siedemnastowiecznych Włoszech, gdzie zakonnica Benedetta Carlini zaczyna doświadczać mistycznych wizji z Jezusem w roli głównej. Jej siostry z klasztoru zaczynają widzieć w niej boską wybrankę, a przełożona rywalkę. Dodatkowo Benedetta wdaje się w płomienny romans z Bartolomeą, uratowaną przez jej ojca kobietą, która wstępuje do zakonu .

Teoretycznie najważniejszym elementem produkcji powinny być relacje, które z czasem rozwijają się w coś więcej, pomiędzy tytułową Benedettą, a Bartolomeą. W rzeczywistości są one zaledwie liźnięte i tak naprawdę Paul Verhoeven nie skupia się zbytnio na ich budowie. Obie panie dosyć szybko zacieśniają relacje i początkowy flirt oraz uwodzenie ze strony Bartolomei zmienia się w pożądanie z obu stron. Finalnie holenderski reżyser prezentuje nam erotyczną scenę pomiędzy dwiema kobieta, która niczym szczególnym się nie wyróżnia. Pod względem kontrowersji na pewno oburzenie wśród, niektórych grup wzbudzi prowokacyjna scena, w której obie zakonnice zabawiają się drewnianym dildo zrobionym z figurki Matki Boskiej. Dodatkowo sam Jezus Chrystus w wizjach Benedetty przedstawiony jest niczym - użyję tutaj młodzieżowej nomenklatury - chad odcinający głowy wężom i bandytom, wszystko w imię miłości i ratowania Wybranki.

Benedetta (2021) - Virginie Efira

Benedetta zdecydowanie lepiej wypada w kontekście kina prezentującego moralną kompromitację świata, aniżeli opowieść o odkrywaniu swojej zakazanej seksualności. To film o władzy, wpływach i pieniądzach - świetnie przedstawia to scena w początkowej fazie filmu, gdzie ojciec młodej Benedetty negocjuje przyjęcie jej do klasztoru z siostrą przełożoną. W tym przypadku nie ma nic do rzeczy wiara i niewinność dziewczynki, która chce służyć Panu. Niestety, wtedy, jak i teraz liczy się pieniądz.

Ciężko jednoznacznie określić czym tak naprawdę jest Benedetta. Początkowe sekwencje dawały mi nadzieję na satyrę świadomie podlaną humorem. Ostatecznie jest to kino chaotyczne, które trzeba traktować z przymrużeniem oka. Kino będące zbiorem przyziemnym przyjemności, czasami ironicznych, czasami aż nazbyt poważnych z bardzo łatwym do wychwycenia komentarzem Paula Verhoevena na temat władzy i korupcji.