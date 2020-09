Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Listonosz może mieć też przygody - recenzja “Klausa” 8

Filmy animowane bardzo często zmieniają obraz danego zawodu. Historia pokazywała to wielokrotnie. W przypadku Klausa można powiedzieć, że zatoczyła ona koło. Co najmłodsi mogli powiedzieć na temat tego zawodu do tej pory? Poza scenami psa goniącego za listonoszem to zapewne niewiele. Film Sergio Pablosa zdecydowanie zmienia ten wizerunek.

Klaus (2019) -

Klaus zwodzi na początku widzów. Zapewne większość z nich myśli, że to typowo świąteczny obraz. Początkowo tak jest - to prawda. Jednak następuje moment, kiedy Królewska Akademia Pocztowa otwiera się na głównego bohatera. To właśnie w tym miejscu przyszli listonosze uczą się tajników swojego zawodu - sortowanie, układanie, porządkowanie i stemplowanie. Ważną postacią jest Jasper - leniwy uczeń, który jest synem samego dyrektora. Kiedyś miarka we wszystkim musi się przebrać. Tak jest również w przypadku Jaspera. Ojciec zleca mu zadanie, które jest niemalże niemożliwe do wykonania. Dostaje polecenie wyjazdu do Smerrensburga. Tam główny bohater nie zazna luksusów, do których jest przyzwyczajony. To bardzo szare i smutne miejsce.

Widoczne jest nawiązanie do świętego Mikołaja. Główny bohater wdrapuje się przez komin, ma swoich pomocników, pojawiają się nawet renifery. Latanie po ciemnym niebie jest również obecne w obrazie. W ten sposób twórcy pokazują pewne podobieństwo zawodu listonosza do starszego pana w czerwonym kubraku. Pocztowcy roznoszą paczki i listy, na które ludzie bardzo często wyczekują przez długi czas.

Klaus (2019) -

Zarówno bohaterowie z pierwszego, jak i drugiego planu to postacie wykreowane w sposób, który wciąga widza. Chce się ich poznawać bardziej i bardziej. Oczytane osoby na pewno mogą doszukać się kilku podobieństw głównego bohatera z Kuzco z Nowych szat króla. Obie postacie bardzo dobrze znają życie w luksusie. Nigdy nie musieli się zmagać z niedostatkiem oraz biedą. Później na skutek splotu wydarzeń przemieniają się w wartościowe osoby, które mogą - i są - być przykładem dla innych. Dużą przemianę przechodzi Jasper - a to przywołuje “Opowieść Wigilijną”.

Ze strony technicznej animacja jest warta omówienia. Przede wszystkim animatorzy w ciekawy sposób posługują się światłem. Pojawia się wiele scen, które prezentują bardzo interesujące ujęcia oraz barwę kolorów. Może to być nieco dziwne - ponieważ Klaus to nowoczesna technika. Jednak oglądając film Sergio Pablosa można poczuć klimat dawnych kreskówek - tak dokładnie tych realizowanych w technice animacji poklatkowej. Połączenie nowoczesności z dawnymi motywami i nastrojami dało koniec końców bardzo ciekawe połączenie.

Klaus (2019) -

Do oglądania Klausa można jedynie zachęcać. To propozycja dla najmłodszych, ale dla tych starszych również. Film może stanowić wypełnienie wolnego czasu, który warto spędzić ze swoją pociechą. Obraz niesie ze sobą wartości. Tych muszą uczyć się dzieci, jednak dorośli też często o nich zapominają. Warto mieć odpowiednie autorytety.