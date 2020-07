Oryginalność przedstawienia ważniejsza od zawartości treści w przedstawieniu. Osamotniona niepospolitość. 4

A co gdyby ryby miały głos? W Maggie świadkiem surrealistycznego i bardzo wykoncypowanego świata, w którym kryminalna zagadka połączy się z przypowiastką filozoficzną o zaufaniu jest właśnie ryba. Niestety oryginalność tutaj została przedawkowana, a forma kompletnie nie integruje się albo celniej - jest wartością przerastającą potrzebę spójnej narracji. Niecodzienność formalna, wtórność tez.

W nadzwyczaj osobliwym szpitalu dochodzi do pewnej wpadki - świat ujrzała klisza rentgenowska przyłapująca kogoś z pracowników na uprawianiu seksu w pracy. Śledztwo prowadzone przez lekarkę i pielęgniarkę jest pretekstem do zastanowienia się przez obie kobiety nad żonglowaniem przez ludzi pojęciem prawdy. Absurdalne sytuacje postępują, pojawia się zagrożenie trzęsienia ziemi. Pracownicy na zwolnieniach, podziurawione miasto, a w tym wszystkim przyglądający się i snujący o tym refleksje sum. Czy wśród tych wyskoków i zaskoczeń znajdzie się szansa na zaufanie ludziom. Czy w świecie tak opozycyjnym do realnego ktokolwiek zachowuje wiarygodność?

Maggie jest filmem straconych szans. To klasyczny, wręcz podręcznikowy przykład, kiedy przyjdzie nam się zastanowić, nad przykładem utworu, w którym forma przygniotła treść albo takowa była pretekstem do kreacji intrygującego, pełnego wyobraźni i uroku, ale pustostanu narracyjnego świata. Trochę Andersonowskiej koncepcji miesza się tutaj z chęcią kpiarskiego opowiadania o tym wnikliwych analizach współczesnego pokolenia. Niestety jest to wybitnie wybiórcze i śmiech pojawia się przy konkretnych scenach, a nie jest ciągłym uczuciem. Dzieje się, tak, ponieważ film też jest poszatkowany, nie ma tej lekkości ręki reżyserskiej.

Maggie to hipnotyzujący seans kolorami, nieszablonowe postaci niestety tracą intensywność przy byle jakiej historii. Połączenie fantasy z przewlekłym awkward jest ciekawą hybrydą, ale ktoś nie dorzucił tutaj fundamentów. To zabawa, tak niezobowiązująca, że w pewnym momencie tylko oczy zaciekawiająca i je zobowiązująca. W sumie to tylko ten sum tutaj widzi i więcej rozumie. Osamotniona niepospolitość.