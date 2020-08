Wszyscy jesteśmy debiutantami. Wibrująca i iskrząca się przygoda po wielu sercach, których prędkość i częstotliwość uderzeń słyszymy pięknie i szczerze. Ekstrakt z czerpania z teraźniejszości. 9

Witalny i pulsujący utwór miłosny i ważności każdego doświadczenia bez emocji wyklętych. Babyteeth pokazuje życie do utraty tchu, dokonując operacji na otwartym sercu i dyskretnie z uczciwością i czułością patrzy na roznegliżowanych ludzi w sytuacji ekstremalnej. Ekstrakt czerpania z teraźniejszości. Wibrująca i iskrząca się przygoda po wielu sercach, których prędkość i częstotliwość uderzeń słyszmy wybitnie pięknie i szczerze. O pierwszej i ostatniej miłości, o życiu pod napięciem, które nas swata z każdą minutą filmu i sprawia, że to obserwacja wybitnie uczestnicząca. O życiu z chorobą, a nie życiu chorobą.

Babyteeth (2019) - Eliza Scanlen

Milla cierpi na poważną chorobę i całe jej życie oraz jej rodziców jest podporządkowane pomysłom potworowi zjadającemu ją od środka. Pewnego dnia, przypadkowa sytuacja sprawia, że wpada na Mosesa. To dziki i kolorowy ptak, znający gorąc chodników i asfaltu, ale nie ciepła rodzinnego. To samotny wilk, nadgryziony wieloma doświadczeniami, uciekający od rzeczywistości, wagabunda na granicy. Będzie to dla nich pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie, które zmieni ich życia nieodwracalnie, a narratorem będą jego problemy w relacji ze światem i pewien brak oswojenia i jej zdrowotne, które powodują ograniczenia. Nie wiedząc nawet kiedy, razem wymyślą sobie oddzielną galaktykę, z wieloma nierównościami, wielokrotnie chropowatą, zdecydowanie niewpisującą się w stereotypową, klasyczną nastoletnią miłością. Bez motyli w brzuchu, a z treścią żołądkową na zewnątrz. Bez plecenia warkoczy, a ze strzyżeniem głowy. Są dla siebie nawzajem pewną siłą napędową do zmian, choć goni ich czas…

Babyteeth to kino humanistyczne 11 na 10 punktów i to sprawia, że umyka schematom, tak już wiele razy podejmowanego gatunku o braku niewinności w młodości poprzez chorobę. Udaje się to tak wybitnie skutecznie i hipnotyzująco, ponieważ reżyserka Shannon Murphy opowiada nie tylko o bezradności wobec choroby z fokusem na głównej bohaterce, a ze zrozumieniem rozgląda się w koło rejestrując problemy innych związane z tym, ale nie tylko - inne istnienia nagle nie przestały mieć znaczenia. Sytuacja ekstremalna pożera wszystkich, na różne sposoby i ze swobodą pokazuje nieprzewidywalność ludzi i ich odruchy, myśli niekontrolowane. Mamy tutaj ze starannością i wyobraźnią doskonale stworzone postaci, spersonalizowane, rozpisane, niezaniedbane, a wymiana uczuć pomiędzy nimi jest, jak magnes dla widza.

Spontaniczność to główny budulec tego wielopiętrowego wesołego miasteczka połączonego z domem strachów. Babyteeth jest zmysłowe, sensualne i pokazujące, jak rzeczywistość nie robi pit stopu niezależenie od brutalnych okoliczności, jak się nie da w pewnych momentach normalnie żyć normalnie. Nienaturalnym byłoby być normalnym w tym egzystencjalnym szaleństwie.

Babyteeth bez pornografii cierpienia snuje inteligentną i fascynującą historię o życiu na żywo, o zbieraniu i wypuszczania z rąk błyszczących się kawałków różnokolorowego szkła, które raz rani, a raz rzuca piękne światło. Raz zapłaczemy ze szczęścia, raz ze smutku, nigdy pomiędzy, nigdy trochę. Błyskawicznie stajemy się częścią tej historii niewartościującej ludzkich emocji, a cały czas będącej na pełnym ogniu. To ogień, który rozpala do rumieńców od cudowności jednej chwili do kolejnej wybitnie gorzkiej. W Babyteeth widać całe uzębienie - od wgryzania się pięknym siekaczami, po nierówne pojedyncze i te zaleczone z różnokolorowymi plombami.