„Yang” nie obfituje w fajerwerki sztuki science fiction, stanowi raczej pole do rozważań nad przemijaniem. 5

„Nie wiem, czy to jest pytanie do mnie” - odpowiada Yang zagadnięty o kwestie uczuciowe. Jako android został dokooptowany do trzyosobowej rodziny. Jej głową jest Jake, który prowadzi sklep z herbatami. Jego żoną jest Kyra. Małżeństwo zaadoptowało Mikę. Aby ta nie była samotna rodzice dokupili Yanga, który wprawdzie nie jest człowiekiem, ale spełnia elementarne ludzkie normy. Ma doskonałą pamięć i potrafi wywiązać się z zadań rodzinnych. Mika bardzo przywiązała się do Yanga. Niestety nowy członek rodziny nieoczekiwanie doznaje awarii i przestaje funkcjonować. Jake usiłuje wyegzekwować od producenta reanimację kogoś, kogo uznał za syna. Gdy okazuje się to niemożliwe, próbuje przywrócić Yanga do życia na inne sposoby. Podczas tych zabiegów okazuje się, iż android miał wmontowany dysk pozwalający rejestrować bieżące doznania. Jake dowiaduje się wówczas, jakie emocje były udziałem tego, którego nie podejrzewano o posiadanie jakichkolwiek.

Yang (2021) - Colin Farrell (I), Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja, Justin H. Min

Kogonada, reżyser o koreańskim rodowodzie wnosi w hollywoodzki konglomerat orientalne wiano. Tytułowy Yang ma skośnookie spojrzenie i konfucjańską przenikliwość. Dla Miki jest mentorem, dla swoich przybranych rodziców w żadnym razie obciążeniem. Widzi więcej, wie lepiej, nie przysparza problemów. Dopiero gdy go zabraknie, okaże się, jak był niezbędny. „Yang” nie obfituje w fajerwerki sztuki science fiction. Stanowi raczej pole do rozważań nad przemijaniem. Bohater tej opowieści nie posiadał cech emocjonalnych, a jednak wrył się w pamięć tych, którzy potrafili go zapamiętać mimo tej ułomności.

Jake i Kyra są małżeństwem mieszanym. On jest biały, ona czarna. Ich córka ma rodowód wschodni. Yang uzupełnia tę wieżę Babel o atrybut łatwej adaptacji. Po jego fizycznym zniknięciu wszyscy zachodzą w głowę, jak to możliwe, by ktoś wypreparowany z ludzkich uczuć mógł stać się przyjacielem domu. A jednak śledztwo, jakie prowadzi Jake, wykazuje, że sztuczna adopcja, jakiej przedmiotem stał się Yang, przyniosła obopólne korzyści. Rodzina zyskała kolejnego członka, on zaś posiadł niedostępne wcześniej instynkty.

Yang (2021) - Justin H. Min, Haley Lu Richardson

„Yang” to bardziej kameralny portret niż rozdęta fantasmagoria. Kogonada decydując się na użycie pastelowych i przyciemnionych kadrów zwielokrotnił poczucie alienacji, z jaką zmierzyć muszą się osieroceni członkowie rodziny. Minorowy nastrój udzieli się także odbiorcom, jeśli nastawili się na pełną ekspresji epicką konstrukcję. Kogonada nakręcił film o emocjach, których próżno szukać w świecie androidów. Paradoksalnie jednak i w relacjach ludzkich bywają towarem deficytowym. Scenariusz pióra poszedł w imaginacjach o krok za blisko. Rodzice kupili Yanga, który miał małej Mice objaśniać jej wschodni rodowód. A przecież nic nie stało na przeszkodzie, by ojciec dziewczynki zamawiając ten osobliwy podarunek podczas zakupu zażyczył sobie od producenta, żeby ten doposażył produkt w większe zasoby emocjonalno – uczuciowe.

„Nie chcę, by pozostał obiektem muzealnym” – mówi zrezygnowany Jake grany przez wyciszonego jak nigdy Collina Farella. Mężczyzna wie, że Yanga nie przywróci między żywych. A jednak nie chciałby skazać swojego przybranego syna na los wegetatywny. Sam wydźwięk filmu nastraja niestety ku niewesołej refleksji, której nie wybudzi z letargu senny bieg opowieści.