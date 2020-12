Wyśpiewaj swoją tożsamość. Jednoznaczne, w czekoladzie oblane kino manifestujące akceptację i afirmujące wolność świadome swojego nadmiaru cekinów. 5

Oblane słodką czekoladą i obsypane brokatem ciastko, które pogodnie i uroczo wyśpiewuje niezobowiązujące w oranżach i tanecznych aranżach wolność oraz równość i odnajduje wewnętrzny głos tłumionych mniejszości. W niewinnej, krzepiącej, pełnej uścisków narracji dostajemy musical o coming oucie. Bal to High School Musical dojrzalszy, dotyczący różnych etapów życia i świadomości w jednoznacznej konwencji świata umownego o swobodzie i kształtowaniu swojej tożsamości, bez społecznego ostracyzmu i sądu ludu. O bohaterach na różnych scenach, ale z tym samym, codziennym kamuflowaniem się. Niech żyje ten bal, który twórczo spektakularnych salt nie robi, ma całkowicie spiłowane paznokcie w jakiejkolwiek krytyce, ale jeżeli zgodzimy się na umiarkowany kontakt z realizmem, nienachalne, a potrzebne edukacyjne tony w wesołym miasteczku to dostaniemy wolną od uprzedzeń przyjemną podróż.

Bal (2020) - Jo Ellen Pellman, Ariana DeBose

Bal jest ważnym momentem w życiu każdego nastolatka z wielu powodów. W tej historii bal jest demaskatorem szkoły w Indianie, która okazuje się segregować uczniów z powodu ich orientacji i tożsamości. Nasza bohaterka Emma chcąca iść na bal z partnerką, ponieważ jest lesbijką i nie wacha się o tym mówić, doprowadza do sytuacji jego odwołania. Miasto przepełnione uprzedzeniami, jednak jest skupione na wędrówce naszej bohaterki i konsekwencjach działań. W tym samym czasie przeskakujemy błyskawicznie na Broadway, gdzie zmanierowane gwiazdy są przekonane, że chodzą po innej ziemi, nie radzą sobie z krytyką swojego najnowszego spektaklu. (Nie)fantastyczna czwórka ma już spory dorobek życiowy, uzależnili się od komplementów i uznania, więc ich świat jest kompletnie odseparowany od problemów innych.

Po klapie spektaklu melodramatycznie przeżywając wpadają na pomysł, by uratować swój wizerunek, którego nie odróżniają od pozascenicznych siebie i zatracili w ogóle już jakikolwiek balans pomiędzy prawdą, a iluzją, zostaną aktywistami. Zrobią coś transparentnie bezinteresownego dla świata, a przynajmniej tak wyglądającego i powrócą w chwale i sławie, z kolejnymi nagrodami, w których liczą swoją wartość. Pierwszą na twitterze znajdą akurat sytuacje Emmy walczącą z nierównością, którą poznaliśmy na początku musicalu. W tanecznym rytmie chcąc ratować swoją sławę, będą chcieli niby ratować Emmę przed prześladowaniami z powodu orientacji. Jednak role, które przygotują w zderzeniu z rzeczywistością sprawią, że doświadczą czegoś potrzebnego im od bardzo dawna, prawdziwego, pełnego realnych emocji, nieintratnego w Hollywood. Skonfrontują się nie tylko z problemami, przy których ich są fanaberią, przestaną stroić miny i zaczną pokazywać prawdziwe twarze, gdyż to będzie dla nich również uświadomienie, jak korzystają szkodliwie ze swoich przywilejów. Czterech wspaniałych wróci z wieloma doświadczeniami również dla nich samych i refleksjami, a nie tylko po superbohaterskiej misji uświadamiania ciemnogrodu.

Bal (2020) - Meryl Streep, James Corden (I)

Wyśpiewaj swoją tożsamość. Bal jest jednoznacznie przepełnionymi kolorami i dźwiękami afirmującą niezależność i indywidualność opowieścią. Jest od początku do końca osadzone w konwencji amerykańskiego feel good movie i coming of age na energetycznych i świadomie przerysowanej opowieści. Z jednej strony złych i zepsutych artystów z kilku lig, z drugiej bojowej, przebojowej, ale osamotnionej Emmy. Zestawienie tych światów wychodzi bardzo bajkowo i mało realistycznie, ale taki ma zamiar reżyser i robi to z pełną premedytacją. Ma nieść optymistyczny głos i stworzyć paradę równości i wolności w oparciu o bardzo prosty i niezobowiązujący scenariusz. Zakończenie jest oczywiste od pierwszej sekundy, ale to nie potknięcia, czy nieskuteczność, a postawienie nacisku na opowiadanie o jednostkach, które czują się niewidzialne, a analogia do musicalu ma nawiązywać do wyduszenia z siebie szczerych słów, wyjścia na scenę i nieukrywania się. To naiwne, ale i potrzebne.

W Balu orkiestra czasami fałszuje jeżeli chodzi o humor. Z jednej strony pojawia się lekka kpina ze środowiska, z drugiej film ważny dla wielu jednostek z prostym przekazem o konsekwencji ekspresji swojej osobowości. Filmowi udaje się nie popaść w niepotrzebne wzniosłości, brokat czasami szczypie w oczy, ale można się było takiej beztroski z pewnymi „ale” spodziewać. Trzeba też wypunktować i pozazdrościć Balowi, że z takim nieskrępowaniem pokazuje hipokryzje religijnych ludzi, miłujących z „ale”, u nas byłaby to oczywista kontrowersja.

Bal (2020) - Andrew Rannells, James Corden (I), Meryl Streep, Nicole Kidman

Tym bardziej jeżeli znajdują się na sali entuzjaści dzieła Ryan’a Murphy’ego Glee, to znają skład i tego ręcznie pakowanego przez reżysera oczywiście produktu. Ten serial miał podobną budowę i konwencję i również ośmielał. Podjął misję spełniającą się na poziomie prostego kontaktu z widzem zagubionym, poszukującym, potrzebującym wsparcia. Nikt na siłę tutaj nie uprawia propagandy, chyba że tak ktoś nazwie przyzwolenie na bycie sobą każdemu, bez stygmatyzacji. Reżyser skutecznie się kontaktuje z takimi poszukującymi wsparcia i zabawy odbiorcami, tak jak i w Balu, nie spoglądając za często w kierunku jakiś bardziej skomplikowanych ćwiczeń filmowych, artystycznych. To jest prostoduszne i proste, nie prostackie. Nawet będąc całemu w wacie cukrowej można porozmawiać o poważnych rzeczach. Zwrot do poszukującego w rozpromienieniu ze świadomym nadmiarem cekinów.