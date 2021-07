Nagrodzona w Wenecji polsko-włoska koprodukcja z Sandrą Drzymalską w roli kobiety, która decyduje się sprzedać swoje dziecko 8

Młoda dziewczyna, Lena (Sandra Drzymalska), przyjeżdża do Włoch w zaawansowanej ciąży w celu zaaranżowania adopcji, za którą ma otrzymać 10 tysięcy euro. Pomaga jej młody Ermanno (Claudio Segaluscio), spokrewniony z małżeństwem (Barbara Ronchi, Bruno Buzzi), które chce kupić od Leny dziecko. Dziewczyna zamieszkuje w wynajętym przez przyszłych rodziców mieszkaniu, a Ermanno kupuje jej wszystkie niezbędne do przeżycia produkty, podczas gdy ona siedzi zamknięta w lokalu i czeka na narodziny dziecka.

Film jest pełnometrażowym debiutem Carlo Sironi, którego wcześniejsze krótkometrażowe produkcje zostały docenione nominacjami i nagrodami na festiwalach filmowych. Sironi był również reżyserem wideoklipów zarówno dla niezależnych muzyków, jak i tych związanych z dużymi wytwórniami. Scenariusz do Sole powstał przy współpracy reżysera z Antonio Manca (La Ragazza Del Mondo) i Giulią Moriggi, która pracowała już wcześniej z Sironim przy jednym z filmów krótkometrażowych.

Sole to międzynarodowy debiut Sandry Drzymalskiej, za który otrzymała zresztą specjalne wyróżnienia w konkursach w Montréalu i Bastia oraz nagrodą Specjalnego Złotego Anioła Bella Women na festiwalu Tofifest. Została wybrana przez Sironiego do roli po długim castingu i ciężko mi sobie wyobrazić inną aktorkę w tej roli. Sportretowana przez nią Lena to kobieta niezależna, zdeterminowana, a jednocześnie bardzo wrażliwa i mimo młodego wieku już boleśnie doświadczona przez los. Z ciekawością obserwuję rozwój zawodowy Sandry, także po jej niedawnych kreacjach w serialu Sexify czy filmie Ostatni Komers, i mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie pozytywnie mnie zaskoczy.

Włoski aktor, wcielający się w rolę Ermanno - Claudio Segaluscio - zadebiutował tą rolą na dużym ekranie, i od razu otrzymał (wspólnie z Sandrą) specjalne wyróżnienie na Festiwalu Nowego Kina w Montrealu. Stworzył wiarygodny portret młodego zagubionego mężczyzny uzależnionego od hazardu, który ewidentnie nie rozumie decyzji głównej bohaterki, natomiast wspiera ją na tyle, na ile potrafi i stara się jej nie oceniać.

Obraz Sironiego powstał przy współpracy Kino Produzioni, Rai Cinema oraz Lava Films, dostał również wsparcie od licznych instytucji, w tym - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Został nominowany, a także nagrodzony na licznych na festiwalach filmowych, między innymi w Wenecji, Pingyao, Toruniu, Bastii, Limassol, Mons, Mumbaju, otrzymał także Europejską Nagrodę Filmową FIPRESCI w kategorii: Europejskie odkrycie.

Film porusza wiele kwestii związanych z macierzyństwem oraz adopcją, lecz również dotyczących dorastania i podejmowania ważnych życiowych decyzji młodych przecież bohaterów. Obraz wart polecenia ze względu na świetną grę i aktorską i urokliwe zdjęcia Gergely'ego Pohárnoka, nakręcone we włoskim Nettuno.