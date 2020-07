Powolne zostawianie obustronnej dumy i uprzedzenia. Urokliwie i prostodusznie o ucieczce od babilońskiej rzeczywistości poprzez siłę dialogu. 7

Film nie jako pretekst do forsowania żartów w towarzystwie siłowo powstałej fabuły. Arab Blues udaje się ograć tematy różnic kulturowych, wewnętrznych rozgrywek z własną świadomością, podświadomością i potrzeby dialogu niezależnie od szerokości i długości geograficznej w prostoduszny i nieciężkostrawny żartobliwie sposób. Humor nie zawsze jest jednoznaczny, a problemy z nieporozumieniem kulturowym są obustronne. Generalizowanie może pojawić się u każdego i w bardzo przyjemny oraz niewulgarny sposób dostajemy świadome swojej umowności i nie do końca mocnego stąpania po ziemi feel good movie. Bezpretensjonalna, o uśmiechniętej twarzy, przypowieść o poznaniu siebie poprzez innych oraz konsekwencjach osobistych życia w opresyjnym kraju.

Arab Blues (2019) - Golshifteh Farahani

Wracamy razem z Selmą do jej domu rodzinnego w Tunezji. Dziewczyna po mieszkaniu w Paryżu, zdobyciu wielu doświadczeń, szerszej perspektywy, postanawia rozpocząć praktykę psychoanalityka. To miejsce, które cierpi na wiele chorób, jedną z nich jest ogromne ograniczenie wolności. Dlatego też bohaterka uważa, że w jej rodzinnej miejscowości z pewnością nie zabraknie pacjentów. Porywa się na zuchwały pomysł w mieście, gdzie urzędy są niespecjalnie przejęte obywatelami, a Policja przejęta czasami aż za bardzo i tkwi w mocno stygmatyzującym kraju zamkniętym na inność. Selma jednak jest zdeterminowaną i charyzmatyczną dziewczyną, która pokaże na żywych przykładach, że możliwość otworzenia przed drugim człowiekiem w takim miejscu jest szczególnie, a jej też pomoże zrozumieć miejsce, które w mocny sposób ukształtowało jej tożsamość.

Właśnie to robi w sposób specjalnie nienapastliwy ani niepisany wielkimi literami, ale nie pozostając obojętną Manele Labidi. Pokazuje, że Tunezja powinna usiąść na kozetce, bo ma wiele spraw do "przegadania". Robi to bez nieznośnego zakłamywania rzeczywistości, ale oczywiście wygładzając lekko krawędzie. Opresja, z jaką się spotyka i niezrozumienie jest oczywiście mniej szkodliwe, niż miałoby to miejsce w rzeczywistości, jednak Arab Blues z pełną premedytacją próbuje posadzić ziarenko nadziei na tej płowej ziemi przeżartej konfliktem nowoczesności z przeszłością. Nie udaje, że zasieje w tym miejscu las, ale hoduje krzaczek, który raz jest przyjemny i ciekawy w dotyku, pełen wielu odcieni i barw, raz kłuje i pojawiają się na nim jakieś insekty.

Arab Blues (2019) - Golshifteh Farahani

Reżyserka buduje ciekawe osobliwości i wyciąga z ludzi wiele sekretów, pokazując terapeutyczną moc dialogu, opartą na słuchaniu, ale również nie kanonizuje naszej bohaterki - ona też zmienia swoją optykę, zaczyna rozumieć, że to nie jest miasto ciemnogrodu i tylko "dzikusów", gdzie obowiązuje ją z powodu jej wyższej świadomości i wiedzenia, kto to jest Freud inny standard traktowania. Nie ma tutaj narracji ex cathedra, raczej prócz ogromnego zatopienia w tunezyjską kulturę, udaję się być dziełem wyświęcającym nieskażony walką o dominację i wszystko wiedzeniem dialog.

Bez fasad i uprzedzeń tylko prawdziwa rozmowa. Dużo w tym ciepła bez sztucznego ogrzewania, ale też czasami nadmiernego pójścia na skróty. Niektóre wątki np. dotyczące przeszłości naszej bohaterki, bądź historii jej pacjentów mogłyby wybrzmieć bardziej. Jednak można to również zrozumieć poprzez wigor tego opowiadania i chęć zbliżenia się do nieporozumień realnych z dystansem i chwilami lekko nierealistyczną formą. Nie zawsze spełniona, ale świetle doświetlona nastrojem satyra, w której jest dużo czystej sympatii bez zabarwienia nijakością. Powolne zostawianie obustronnej dumy i uprzedzenia. Urokliwie o ucieczce od babilońskiej rzeczywistości.