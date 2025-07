Jestem pod wrażeniem, jak ten obraz kontynuuje i rozwija mroczną opowieść o Sadako Yamamurze. 7

Dwie dekady temu miałem okazję obejrzeć The Ring - Krąg 2, który stanowi bezpośrednią kontynuację kultowego japońskiego horroru The Ring - Krąg (znanego też jako "Ringu"). Był to mój pierwszy kontakt z tym filmem, który zakupiłem kiedyś na DVD razem z gazetą. Jestem pod wrażeniem, jak ten obraz, ponownie wyreżyserowany przez Hideo Nakatę, kontynuuje i rozwija mroczną opowieść o Sadako Yamamurze.

Wczytywanie... The Ring - Krąg 2 (1999) - Rie Ino'o, Miki Nakatani (I)

Akcja rozpoczyna się niedługo po zakończeniu pierwszej części, rzucając widza w sam środek chaosu wywołanego śmiercią Ryūjiego Takayamy. Dziennikarka Reiko Asakawa (Nanako Matsushima) wciąż desperacko próbuje zrozumieć klątwę i uchronić swojego syna, Yoichiego (Rikiya Ōtaka), który zaczyna wykazywać niepokojące, nadprzyrodzone zdolności. Do śledztwa dołącza Mai Takano (Miki Nakatani), studentka i była dziewczyna Ryūjiego, która próbuje rozwikłać zagadkę jego śmierci.

To, co szczególnie mi się podobało, to tajemnicza narracja, która mocno rozwija motywy z poprzedniego epizodu. Reżyser ponownie udowadnia, że jest mistrzem w budowaniu klaustrofobicznej i niepokojącej atmosfery, opartej na sugestii i napięciu psychicznym. Zamiast uciekać się do tanich sztuczek, film utrzymuje ciężki, beznadziejny klimat. Chociaż jest wolniejszy i bardziej kontemplacyjny, to skupienie na psychologicznym aspekcie i śledztwie pozwala na głębsze zanurzenie się w mitologii Sadako. Poznawanie genezy klątwy jest intrygujące, nawet jeśli nie wszystkie sekrety zostają ostatecznie ujawnione. To właśnie ta niedopowiedziana groza jest dla mnie kluczowa.

Wczytywanie... The Ring - Krąg 2 (1999) - Kenjirô Ishimaru, Miki Nakatani (I)

Aktorstwo stoi na wysokim poziomie — tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Wizualnie film utrzymuje ponurą estetykę, która doskonale współgra z jego upiornym i tragicznym tonem. Warto podkreślić, że ten efekt osiągnięto dzięki bardzo dobremu montażowi Nobuyukiego Takahashiego oraz świetnej pracy fotograficznej Hideo Yamamoto. Wspólnie tworzą spójną i sugestywną wizję.

Może nie dorównuje innowacyjnością i szokującym efektem jedynce (nie ma w nim tak ikonicznych momentów, jak wyjście Sadako z telewizora), to jednak jest solidną kontynuacją. Dla fanów japońskiego horroru, który stawia na rozbudowaną narrację i psychikę bohaterów, a nie na płytką sensację, ten film to pozycja obowiązkowa. Szczególnie zapadają w pamięć ostatnie sceny w basenie i studni, które doskonale kumulują napięcie i domykają wątki, pozostawiając widza z silnym poczuciem niepokoju. Potrafi wciągnąć, dając satysfakcjonujące rozwinięcie mrocznej legendy.