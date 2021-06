Kameralna przypowieść i buddy movie, o dwóch takich (ostatnich) co ze sobą i z przyrodą się czule i humanistycznie komunikowali. Do tego filmu chce się przytulić. 8

Poczęstunek, a obrabowanie. Z tej roli ewoluowaliśmy w relacji z planetą. Zeszliśmy z drzew i bardzo szybko zaczęliśmy rozgniatać ziemię, a nie po niej chodzić. Skromna przypowieść Pierwsza krowa pokazuje w czułej i mądrej formie w zupełnie niewykalkulowanym nastroju dzikiego zachodu historię, którą spokojnie będziemy mogli określić, jako feel good movie i zaciągnąć się zapachem natury, a z drugiej bez wielkich rozmiarów dramaturgii zobaczyć początki patologii na planecie, które zostały znormalizowane i zbierają ofiary do dzisiaj: kapitalizmu i rośnięcie w siłę klasizmu oraz antropocentryzmu. To wszystko jest, jak ciasteczka bohaterów w tej historii - ciepłe i słodkie, ale też oryginalne i wyjątkowe. Pierwsza krowa, ostatnie momenty komunikacji człowieka z innymi gatunkami bez dominacji. Mleko dla zuchwałych.

Jesteśmy w XIX wieku w okolicach Oregano, do którego przybywamy w towarzystwie kucharza nazywanego Cookie. Zjawił się tutaj w celu znalezienia swojego miejsca na ziemi, gdzie odnalazłby się ze swoją wrażliwością i szacunkiem do relacji międzyludzkich, ale też z bliskością wobec natury. Trafia na imigranta z Chin, który pragnie spełnić swoje ambicje i aspiruje do spełnienia swojego Amerykańskiego Snu. Jego przedsiębiorczość i talent do pieczenia Cookiego sprawi, że stworzą doskonały duet, który będzie musiał trochę pokombinować, by zdobyć mleko, gdyż jest to na razie towar na wyłączność klasy wyższej niewiedzącej, jak można to dobrze wykorzystać, okazując szacunek i wdzięczność zwierzęciu. Niestety jednak rozumienie amerykańskiego snu naszych bohaterów, którzy mają wyobraźnią i pomysł, jest zupełne inne , niż tych, co są uprzywilejowanymi potentatami. Chłopaki zaczepiają się wielokrotnie o płot odwiedzając krowę, ale też o kwitnący kapitalizm i więdnącą nadzieję na brak podziałów klasowych między ludźmi.

Pierwsza krowa to cudowne buddy movie, a nawet niecodziennej urody bromance, który w niespiesznym tempie rozprawia o poważnych sprawach, ale bez jakiegoś stereotypowego dzikiego zachodu, wręcz obdzierając film z klisz westernowych. Mężczyźni mają swoje marzenie, ale mają też wiele trudności i brutalnej rzeczywistości przed sobą, mimo że jest to pokazane w pięknej prostodusznej i niespiesznej formie. Każda minuta dla reżyserki ma znaczenie - nie tylko momenty akcji, ale i oficjalnie się nie dzianie, wysyła nas do świata wartości, jaką jest lojalność, przyjaźń, a chemia między bohaterami sprawia, że nie odwracamy od nich wzroku.

W małej formie smutne i duże problemy podziałów klasowych. Pierwsza krowa pokazuje pewien patologiczny model funkcjonujący do dzisiaj na świecie, w szczególności w Ameryce - pan i jego zwierzę na łańcuchu. Obsesja potrzeby prześcigania się z naturą, ignorancja tego związku i egoizm z chęci posiadania coraz więcej i szybciej. Co jest w zupełnej kontrze do naszych bohaterów i ich wartości. Dlatego też wydają się być niepoprawnymi marzycielami, utopijnymi ludźmi, a są po prostu na straconej pozycji z powodu pozycji społecznej i statusu finansowego, co od zawsze być może na zawsze będzie wyceniało wartość jednostki dla systemu.

Pierwsza krowa, to kameralne kino zwiastujące gorzki postęp i dające nam szansę nacieszyć się jeszcze raz z bohaterami naturą niezdeformowaną. Do tego filmu człowiek chce się przytulić.