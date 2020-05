Serial jest wartki, drapieżny i nie bierze jeńców. Gna niczym rozpędzony pociąg, którego maszynista nieustannie dorzuca węgla do pieca. 6

Globalne ocieplenie jako katastroficzne zagrożenie ciążące nad ludzkością zaczyna pojawiać się w ramach popkultury. Dowodem tego niech będzie najnowszy serial z platformy Netflix. Chociaż Kierunek: Noc reklamowany jest jako pierwsza belgijska produkcja w serwisie streamingowym, nie zabraknie w nim motywów kosmopolitycznych, w tym również polskich. Cały świat musi stawić czoła apokaliptycznemu działaniu Słońca. Napięcie gna tutaj na złamanie karku. Całość posiada przy tym survivalowy sznyt bardzo dobrze znany z filmów George’a A. Romero.

Podstawowy filar fabularny Kierunku: Noc może kojarzyć się polskim odbiorcom z “Transatlantykiem” Witolda Gombrowicza, chociaż za inspiracje do powstania serialu posłużyła książka innego rodzimego pisarza - „Starość aksolotla” autorstwa Jacka Dukaja. Zróżnicowana etnicznie i społecznie grupa osób, przebywających na pokładzie międzynarodowego środka komunikacji, dowiaduje się o śmiertelnym zagrożeniu, które zmieni ich sposób myślenia o świecie, jeśli tylko uda im się przeżyć. W przypadku “Transatlantyku” mowa była o II Wojnie Światowej. Kierunek: Noc ucieka w bardziej fikcjonalny i katastroficzny obszar. Zagrożeniem jest tutaj przebiegunowana główna Gwiazda Układu Słonecznego, która - dosłownie - smaży ludzi wraz z pierwszym porannym promieniem światła. Jedynym sposobem na przeżycie okazuje się ukrycie w mrokach nocy.

W ten sposób trafiamy na pokład samolotu pasażerskiego. Niemal wszystkie postacie ukazane w serialu reprezentują odmienną kulturę i narodowość. Każdy bohater różni się od siebie sposobem zachowania w tak krytycznej sytuacji - każdy z nich posiada też inną motywację, w której obliczu trafił na pokład samolotu z lotem Bruksela-Moskwa. Mamy zatem Polaka, Włocha, Rosjanina, parę Brytyjczyków, Belgów, mieszkańca Bliskiego Wschodu i wielu innych. Multikulturowa gromada demaskuje stosunek twórców do tematu katastrof klimatycznych. Ci wyraźnie afirmują kosmopolityczne podejście do klęsk żywiołowych. Ziemia w ich perspektywie jest jednym wspólnym domem, bez podziałów na administracyjne granice państw albo język. Motto serialu jest zatem jasne: damy radę tylko wtedy, kiedy wspólnie połączymy swoje siły.

I chociaż twórcy Kierunku: Noc wyraźnie przyłożyli się do nakreślenia wszystkich postaci grubą, wyraźną kreską, trudno nie zarzucić im schematycznej prostoty oraz drażniącej płaskości. Mogę się założyć, że większość bohaterów z Kierunku: Noc widzieliście już w setkach innych tytułów katastroficznych i survivalowych. Niektórzy z nich odwołują się nawet do postaci z filmów ojca-założyciela zombie movies i całego nurtu kina walki o przeżycie – George'a A. Romero. Oczywiście, w Kierunku: Noc nie ma żywych trupów. Jest natomiast przekrój społeczeństwa zamkniętego w klaustrofobicznej przestrzeni, stojącego w obliczu niechybnego Armagedonu. Do tego cała produkcja nieustannie balansuje na granicy paniki. Twórcy rzucają kolejne kłody pod nogi bohaterów, przesuwając bez przerwy granicę ryzyka do niebotycznie olbrzymich rozmiarów.

Niekiedy wpadają przy tym we własne sidła. Pakują bohaterów w poważne kłopoty, potem wydają się nie wiedzieć, jak ich ocalić. Sięgają zatem po koło ratunkowe w postaci rozwiązania, które w moich oczach widnieje bardziej jako gigantyczna luka fabularna, niż solidna zaprawa scenopisarska. Bo jak inaczej opisać scenę, w której pilotka helikoptera zostaje zmuszona do wylądowania samolotem pasażerskim w niedogodnych warunkach atmosferycznych? Uda jej się to tylko dzięki internetowym "tutorialom". Po co spędzać zatem długie lata w szkole pilotażu, skoro YouTube rzekomo jest w stanie nauczyć tego w niespełna kilka minut? Podobnych elementów, które przełamały moje dobrowolne zawieszenie wiary w trakcie seansu, było zresztą więcej.

Nie zmienia to jednak faktu, że Kierunek: Noc ogląda się na głębokim wdechu. Pierwszy odcinek wciska w fotel. Drugi - wywołuje ciarki. Potem atmosfera trochę się rozluźnia, by po raz ostatni – i chyba najmocniej - złapać za gardło w ostatnim epizodzie. Serial jest wartki, drapieżny i nie bierze jeńców. Gna niczym rozpędzony pociąg, którego maszynista nieustannie dorzuca węgla do pieca. Z tego właśnie powodu Kierunek: Noc nie jest serialem “na raz”. Polecam dozowanie go w odpowiednich dawkach, żeby nadmiar napięcia paradoksalnie nie przerodził się w znudzenie albo percepcyjne zmęczenie tematem. A przecież pokusa, aby zobaczyć całość za jednym zamachem jest spora – Kierunek: Noc liczy zaledwie 6 odcinków trwających ok. 40 minut każdy.

Serial potwierdził też moje obiekcje w stosunku do serwisu Netflix. Kierunek: Noc był reklamowany jako pierwsza belgijska produkcja na tej platformie. Podobnie sprawa wygląda z kampanią marketingową w innych krajach. Rodzimy 1983 był “pierwszy polskim serialem na Netflixie”. Niemalże identyczną formułą naznaczono Dark oraz Freuda - oczywiście, zmieniono tylko kraje ich produkcji. W przypadku największej platformy VOD nie ma jednak większego znaczenia, w jakim państwie powstał serial. Widzowie, wyrażający chęć ekspansji egzotycznej kinematografii nie dostaną pożądanego w ich mniemaniu doznania. Netflix jest zjawiskiem globalnym i takie są też seriale przez niego tworzone, a później dystrybuowane. Poszczególne produkcje, takie jak wspomniany 1983 czy nawet Dom z papieru, śmiało mogłyby powstać w amerykańskim studiu. Komunikują się z widzem międzynarodową narracją, pomimo narodowego języka twórców i aktorów. Posiadają przy tym uniwersalnych bohaterów, dobrze znanych z hollywoodzkich filmów albo seriali. Całość staje się globalnym produktem dla mas.

Kierunek: Noc jest z resztą najbardziej “międzynarodową” produkcją ze wszystkich seriali na Netflixie. Dużo tutaj akcentów belgijskich, równie wiele polskich. Za szkopuł historii posłużyła książka cenionego polskiego pisarza Jacka Dukaja. On też razem z Tomaszem Bagińskim zajął się produkcją serialu. W obsadzie zobaczymy dwóch rodzimych aktorów, z czego pierwszy (Ksawery Szlenkier) odgrywa znaczącą rolę w niemal każdym odcinku Kierunku: Noc. Drugiego występu wam nie zdradzę, żeby nie zepsuć intrygującego cameo w finałowym epizodzie. Polonijną paradę drobnych smaczków zamknie utwór Dawida Podsiadło. Polacy będą mieli zatem zaskakująco dużo momentów, aby posłuchać ojczystego języka w belgijskim serialu.

Kierunek: Noc nie jest może serialem idealnym, ale na pewno dostarczy mocnych wrażeń wszystkim miłośnikom kina walki o przeżycie. Szczególnie wyśrubowane okaże się budowanie napięcia. Pytanie jednak, czy twórcy nie powinni czasem z niego zejść, odpuścić, pozwolić widzowi na oddech, a dopiero potem znów sięgnąć granic suspensu. Atmosfera pozostałaby gęsta, ale nie duszna. Seansu nie umilają też płaskie postacie z papierową przeszłością. Tyleż wyraziste w sztywnych ramach, co blade i bezbarwne. Na szczęście same ramy okazują się wystarczająco trwałe, by szczerze kibicować bohaterom w ich ucieczce przed Słońcem.