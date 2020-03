Dziesięcioletnia Maja ukrywa przed kolegami z klasy tradycyjne drugie śniadanie, które co rano przygotowuje jej tata - wietnamski kucharz, wybitny specjalista od zupy pho, starający się znaleźć własną drogę w warszawskiej rzeczywistości. Kiedy jego wieloletni szef wróci do rodzinnego kraju, będzie musiał się zmierzyć z wymaganiami nowego właściciela restauracji: opanowanie nowych umiejętności kulinarnych to jednak znacznie mniejsze wyzwanie niż samodzielne wychowywanie coraz bardziej dorosłej i niezwykle spostrzegawczej córki.