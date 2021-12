Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

W przypadku Netflixa trudno było o produkcję musicalu, która sprostałaby obecnym standardom oraz porwały publiczność, jak inne największe tytuły. Jednak w końcu się udało, ponieważ Tick, tick… boom jest przykładem właśnie dobrej realizacji. Wielu pewnie powie, że twórcy chcieli zareklamować swój obraz przede wszystkim na lubianym aktorze wcielającym się w rolę główną - Andrew Garfield. W tym przypadku pojawia się również inna niegdyś rozchwytywana postać Vanessa Hudgens - za sprawą wielkiego młodzieżowego hitu High School Musical. Jednak nie. Cały efekt jest skutkiem wielu złożonych czynników, które tworzą ogólny obraz całej produkcji.

O czym jest film? To bardzo ładna produkcja o tym, jak ciężka praca pozwala spełniać swoje marzenia. Droga nigdy nie jest prosta, a raczej wyboista i kręta. Jednak wtedy tym większa satysfakcja czeka na Ciebie na końcu. To właśnie pokazuje Tick, tick... boom. Dzięki niemu można przewartościować na nowo swoje prawdy życiowe. Bez pracy nie dojdziesz tam, gdzie widzisz siebie w przyszłości. Tylko i wyłącznie trudna i żmudna aktywność w konkretnym kierunku, może pozwolić Tobie na stawianie kolejnych coraz to pewniejszych kroków.

Bardzo popularnym motywem w przypadku podobnych produkcji jest obsesja. To właśnie ona sprawia, że film nakręca się coraz bardziej. W ten sposób widz staje przed typowym obrazem ludzi pracy, którzy kochają to, co robią i czynią to z własnego głosu serca. Musical w ten sposób staje się bardzo mocnym przekazem dla wszystkich - młodszych i starszych. Jeśli czegoś naprawdę chcesz, wszystko zależy od Ciebie, bo wszelkie granice są jedynie w głowie - nic więcej. Czasami wydaje się ludziom, że to znacznie bardziej złożona zależność. Jednak okazuje się inaczej. Jeśli coś kochasz, działaj, aby móc w tym trwać. W przeciwnym razie, życie uformuje Cię w zupełnie inny sposób - czyli taki, jakiego byś nie chciał.

Oczywiście trudno byłoby rozmawiać o musicalu bez poruszenia kwestii ścieżki dźwiękowej. Ta jest bardzo zróżnicowana. Trudno wskazać jeden dominujący gatunek lub schemat. Twórcy stawiają na różnorodność. W zależności od chwili pojawiają się wesołe kompozycje oraz również te smutne. Na pewno każdy widz znajdzie tutaj swoją ulubioną nutę, której będzie się doszukiwać później w internecie. Dlatego ścieżka dźwiękowa jest na pewno mocną stroną Tick, tick... boom. Każdy dobry musical charakteryzuje się tym, że znajdziesz w nim na tyle szeroką ścieżkę dźwiękową, że da się wyrazić wszystkie uczucia.

Tick, tick... boom jest filmem, na który na pewno można się zdecydować. Na pewno może zachęcać do tego bardzo ciekawy dobór aktorów do poszczególnych postaci. Bardzo dobrym jest to, że w musicalu dużo do powiedzenia ma właśnie muzyka. Dzięki temu można być pewnym dobrego kina pod postacią musicalu. Obsesja jest bardzo częstym towarzyszem artystów. Tak też dzieje się tutaj i widz ma możliwość widzieć całe zatracenie na własne oczy.