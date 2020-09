Soft psychoza. Ratownik wyskakuje zza rogu i zwraca uwagę próbą niecodziennego opowiadania, ale My wiemy wcześniej co za nim jest. 4

Kino o obsesji, mylenia pożądania z posiadaniem i zabawą pojęciem inwalidą oraz ratownikiem. Ratownik zapowiada się i chwilami sprytnie ewoluuje w stan obłędu napędzanego zemstą, niespełnieniem i postępującą frustracją oraz traceniem samczego statusu dominującego, jednak nie wystarcza filmowi pomysłu na rozwiązania oraz nie radzi sobie z duszną atmosferą, którą stworzył. Psychologiczny thriller za dużo nam sypnie przed dzianiem się i traci wiele razy w bardzo przyciągającym nastroju i muzyce elementów zaskoczenia oraz nieprzewidywalności, a to podstawowy budulec tego filmu i niestety idzie w stronę strasznych uproszczeń. Ratownik, od którego w pewnym momencie potrzeba ratunku. Surowo, nastrojowo, ale ze słabą wydolnością samego opowiadania i błyskotliwością propozycji narracyjnych. Soft psychoza na czterech kołach.

Angel jest ratownikiem i pewnego dnia ulega wypadkowi, który doprowadza do tego, że mężczyzna trafia na wózek inwalidzki. W tym czasie prócz jego dramatycznej sytuacji fizycznej, widać nienapastliwie, ale dosyć jednoznacznie, że jego związek rozpada się w szwach coraz bardziej, a sytuacja jego niepełnosprawności wcale nie jest za to odpowiedzialna i to bardzo ciekawy zabieg, gdyż mamy ambiwalentny stosunek do pewnego chłodu emocjonalnego bohatera i jakiegoś zbioru kompleksów przed jego wypadkiem. Ten nie odmienia bohatera w żaden sposób prócz fizycznego, a potęguje tylko pewne wcześniejsze osobliwe zachowania i złość bohatera. Jego relacja się rozsypie, gdyż w związku nie będzie miejsca dla nikogo innego, niż on, a jego przyjaciel z karetki, któremu nic się nie stało jest również doskonałym celem do przeniesienia nienawiści za obecną sytuację.

Ratownik to kino straconej szansy, gdyż nie potrafi stworzyć wielowymiarowej postaci i między nami, a nim jest szklana szyba. Jego zachłanność na posiadanie dziecka i prowadzenie życia według własnej narracji siłą tylko postępuje, mimo że on sam jest fizycznie osłabiony - tę partię można było naprawdę bardziej skonfliktować, powykręcać, a nie popadać w pewną jednoznaczność. Również brawurowość i amoralność tego opowiadania rozkręca się naprawdę obiecująco, jednak brakuje bezczelności i odwagi na stworzenie osobliwego obrazu obłąkania i odwagi w zabawie formą. Są pojedyncze sceny, które rzucają się na groteskowy styl opowiadania, jednak nie utrzymują równości.

Dlatego Ratownik jest tak poszarpany, bo niezdecydowany. Prócz pragnień zaburzających resztki rozsądne myślenia u bohatera, w tym z początku obiecująco małomównym i nie nadpobudliwym obrazie, robi się sceny pretekstowe i nie wie do końca do czego zmierza. Im dłużej ten film trwa, tym nastrój potęguje w ciekawym kierunku, ale nie dźwiga swojego pomysłu i ostatecznie staje się dosyć czytelne. Ratownik wyskakuje zza rogu i zwraca uwagę próbą niecodziennego opowiadania, ale My wiemy wcześniej co za nim jest.